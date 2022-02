Frifunnet i retten: Glemte at hunden var bundet fast til tilhengerfestet

Da den nybakte moren kjørte av gårde for å hente i barnehagen, var hunden fortsatt festet til bilen.

Den tragiske kjøreturen i fjor høst, endte med at hunden døde.

Den tragiske kjøreturen i fjor høst, endte med at hunden døde.

Kvinnen ble senere tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, for grovt uaktsomt å ha hensatt et dyr i hjelpeløs tilstand. Nå har dom falt i saken. Det var Trønder-Avisa som først omtalte dommen.







Til Trøndelag tingrett forklarte kvinnen, som akkurat hadde født barn, at hun bandt fast hunden til bilen etter en trilletur med den nyfødte.

Idet øyeblikket hun bandt fast hunden, måtte hun rette sin fulle oppmerksomhet til den nyfødte og skyndte seg inn i huset, står det i dommen.

Videre forklarte hun at hun trodde at moren hennes, som hadde vært med på trilleturen, hadde tatt med seg hunden.

– Som å miste et nært familiemedlem

Da hun noen timer senere kjørte til barnehagen for å hente sitt andre barn, sto hunden fortsatt fastbundet i tilhengerfestet. Hunden døde av skadene den ble påført under den to kilometer lange kjøreturen.

– Hun har det helt forferdelig etter det som skjedde, og hun gråt i retten da hun forklarte seg. Dette har nærmest vært som å miste et nært familiemedlem, sier forsvarer Jon Reidar Aae til VG.

Politiet mente kvinnen burde straffes for uaktsomheten og la ned påstand om betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for brudd på Dyrevelferdsloven.

Trøndelag tingrett, som besto av en fagdommer og to meddommere, ville det annerledes.

En samlet rett slo fast at kvinnen hadde opptrådt uforsvarlig og at hun åpnet for en potensielt farlig situasjon ved å feste hunden til tilhengerfestet.

Meddommerne ville frifinne

Fagdommeren ville dømme kvinnen, men det ville ikke de to meddommerne. Dermed ble det to mot en – og en dom avsagt under såkalt dissens, eller uenighet.

Kvinnen ble frifunnet.

Meddommerne mente det var flere forhold som forstyrret kvinnens mulighet til å undersøke om hunden fortsatt var festet til tilhengerfestet.

Meddommerne la blant annet vekt på at «tiltalte måtte ta seg av barnet, og derfor måtte skyndte seg inn i huset. Hunden ligger vanligvis rolig på sin faste plass inne i huset, og det var derfor ikke bemerkelsesverdig for tiltalte at hun ikke hadde lagt merke til om hunden var i huset eller ikke.»

Forsvarer Aae understreker at det er foreløpig ikke er avgjort om påtalemyndigheten ønsker å anke frifinnelsen. Det er ventet at den avgjørelsen kommer i løpet av neste uke.