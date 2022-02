UTE PÅ LIVET: Oslos byrådsleder Raymond Johansen og helseminister Ingvild Kjerkol.

Pandemi-politikerne: Vil ha mer gøy og masse påfyll i «minnebanken»

TAVERNAEN (VG) De to mektige pandemi-politikerne mener det er nok gravalvor nå. Ingvild Kjerkol drikker øl og gleder seg til hardbarket venninnetreff. Raymond Johansen vil ha gutta med på pub igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ap-duoen er ikke bestevenner som renner ned dørene hos hverandre. Helseministeren og byrådslederen finner likevel raskt tonen i sitt første dobbeltintervju. Over kaldt flaskeøl og glovarm pizza på en restaurant i Arbeiderpartiets nærmeste nabolag på Youngstorget, holder de så vidt meteren mellom hverandre.

– Budskapet nå må være at byene, tettstedene, de lokale møtestedene og tilbudene der brukes igjen, sier Kjerkol. Hun mener det er «veldig lite» begrensninger igjen nå.

– Vi holder på munnbindene og meteren. Men hvis dette går som vi tror, er vi veldig innstilt på at også munnbindet og meteren skal fare om en 14 dagers tid, legger hun til.

Trønderen fra Stjørdal, du vet bygda med hotell på Hell, Miss Universe og Midt-Norges største flyplass, er lei av å være en slags regjeringens Tante Sofie. Hun ble coronaminister selv om hun sa til VG at hun ikke skulle bli det.

LIKER LYST ØL: Ingvild Kjerkol (46) foretrekker lyst flaskeøl både på restaurant med Raymond og på venninnetreffene der det ellers går mest i bobler og vin.

Nå skal mørkt gravalvor byttes ut – ikke med one-night-stands og flatfyll – nei, med en tid der Ola og Kari tar hverdagen og friheten tilbake.

– Er du lei av å være Tante Sofie, Kjerkol?

– Ja, det faller meg ikke naturlig. Men en helseminister kan jo fort havne i den rollen. Vi er kunnskapsbaserte, og det er jo ting som er smart og mindre smart å gjøre for folkehelsen. Men nå må det være rom for å være menneske og skaffe seg opplevelser, livskvalitet og omgås andre, svarer 46-åringen fra trønderbygda.

Byrådsleder Raymond Johansen (60) fra Groruddalen har snart ledet Oslos innbyggere gjennom to år med pandemi. Også han vil ha medborgerne sine tilbake til normalen. Slik det var før. Han har vært så innkapslet i denne pandemi-boblen at han må tenke seg om for å finne ut hva han ser frem til.

BRUK UTESTEDENE: Byrådsleder Raymond Johansen (60) liker et glass øl, han også. Nå vil han ha flere menn ut på byen. Damene dominerer for mye, observerer Ap-toppen.

– Jeg er veldig glad for at man signaliserer at man følger etter Danmark om en 14 dagers tid. Det er både klokt og fornuftig. Jeg tror det vi gjør nå – med å få folk til å delta i det sosiale liv igjen, det er en større utfordring. De fleste er litt forsiktige, det er der skoen trykker, synes Raymond at han ser.

– Hvordan bør folk gripe friheten igjen?

– Se på bordet bak oss her. Der sitter jentene for seg selv. Jenter dominerer det sosiale livet ute på kafeer og restauranter. De er mer naturlig sosiale. Nå må gutta komme seg ut, gå på arrangementer innen idrett, kultur, puber og kino, formaner Johansen.

– Hvordan vil dere to selv ha det mer moro og ta i bruk friheten igjen?

– Nå starter vi på mandag med vårt første sentralstyremøte på lenge der vi møter hverandre fysisk. Det kan jo ta av, sier Kjerkol og flirer.

Hun legger ikke skjul på at treffene med den faste venninnegjengen i hjembygda kan bli livlige.

– De hardbarkede venninnene mine i Stjørdal liker jeg å samles med. Da går vi enten tur eller drikker øl. Venninnene drikker bobler og vin.

Raymond Johansen gleder seg til en spesiell utenlandstur.

– Jeg har gitt sønnene mine i 30-årsgave at vi tre skal på kamp i England mellom Manchester City mot Liverpool den 9. april. Det får jeg håpe blir noe av. Det hadde vært helt knall.

SAVNER KLEMMING: Raymond Johansen er en klemmer. Han har savnet å klemme både sin egen mor og andre damer og menn - gjennom pandemien.

– Dans på utesteder er fortsatt utilrådelig. Har dere savnet å danse?

Johansen: - Jeg danser litt hjemme med kona, og vi setter på litt kul musikk. Men det har vi kunnet gjøre uavhengig av pandemien.

Kjerkol: - Jeg så jo Raymond og Jonas danset i et Pride-opptog en gang. Det var jo legendarisk.

– Hvordan har dere opplevd å innskrenke nordmenns frihet?

Kjerkol: - Det sitter mye lenger inne enn det man skulle tro. Det skal det ikke være tvil om. Å innføre skjenkestopp satt veldig langt inne, særlig for en trønder.

Johansen: - Jeg tenker mye på det. Det er på en måte lettere å stenge ned enn å åpne opp. Når du først skal åpne opp, så blir du veldig forsiktig for at du skal unngå å stenge ned igjen. Her er faglige råd litt usikre. Dette er nybrottsarbeid. Man skulle jo bare ønske at man kunne åpne opp med en gang. Dette har vært veldig krevende.

Se video – slik danser du med «meteren»:

– Hvor fristende var det å fjerne meteren allerede på pressekonferansen tirsdag, Kjerkol?

– Det er viktig at vi gjør dette gradvis. Nå har vi noen få enkle universelle smitteverntiltak: meteren og munnbind og sunn fornuft. Hvis alt det vi kan og vet nå, og om situasjonen fortsetter i samme retning, så tar vi helgen og festen i neste runde og lemper på de siste tiltakene.

Både hun og Raymond Johansen har merket seg at flere sliter litt med å møte folk igjen.

– Har dere selv kjent på trøbbel med å tilnærme dere folk ansikt til ansikt fremfor på en skjerm?

Kjerkol: - Ja, det har man kjent på, men ikke så mye etter at jeg ble statsråd. Det er mange referanserammer som forsvinner etter en stund. Når hadde jeg sist kontakt med vennene mine? Jo, det var på sosiale medier. Det forsvinner så mange gode opplevelser. Vi må fylle opp igjen den kontoen. Det er for lenge å gå i to år uten gode opplevelser sammen med andre.

Byrådslederen i Oslo har selv passert 60 år, men har fortsatt en mor som er sprek og oppegående.

– Noe av det verste har vært å ikke kunne klemme moren min. Det er veldig mange som har gått under radaren. Mange har man egentlig ikke hatt kontakt med. Nå er det viktig å sjekke ut hvordan det egentlig står til med folk. Ting kan se bra ut fra utsiden, men så er det kanskje ikke det.

– Hvordan skal dere nyte friheten i helgen, da?

Kjerkol: – Da skal jeg på et ut i naturen på Kom deg ut-dagen. Og så skal jeg drikke kaffe og treffe venninnene mine på Stjørdalen. De er alle ferdig med covid. Det er bare jeg som ikke har hatt det.

Johansen: – Jeg er også ferdig med smitten. Jeg aner ikke hva jeg skal i helgen. Det er litt deilig.