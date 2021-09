ANGRIPER FPU: Per-Willy Amundsen.

Til frontalangrep på FpU: − Ikke lenger til nytte for Frp

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) angriper FpU på Facebook. – Den mannen jeg er mest flau over å være i samme parti som, skyter lokallagsleder i Frp tilbake mot Amundsen.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag langet Amundsen ut mot Fremskrittspartiets Ungdom i en diskusjon på Facebook – under et innlegg skrevet av FpU-fylkesleder Emil André Taftø i Troms og Finnmark.

I innlegget takket Taftø lokallagsmedlemmer for innsatsen under valgkampen.

– FpU har ikke bidratt med noe som helst i min valgkamp. Takk, men nei takk, skriver Frp-politikeren i en av kommentarene under innlegget.

Amundsen ble gjenvalgt som stortingsrepresentant for Troms ved årets stortingsvalg.

– FpU er ikke lenger til nytte for Frp, skriver han.

– Ser hva dere har skapt etter meg

I kommentarfeltet, der flere Frp- og FpU-politikere har tatt til motmæle mot Amundsen, skriver han at «FpU trenger en resett».

– Dere har utviklet dere til å ligne mer på Venstre enn på Frp. Og for å oppnå akkurat det har dere brukt alle virkemidler, som metoo. Nei. Dere trenger voksenhjelp, skriver han.

– Jeg var den første formannen i Troms FpU, jeg ser hva dere har skapt etter meg og blir kun trist. Fri narkotika, tre eller flere kjønn. Identitetspolitikk så det holder, skriver han.

VG har vært i kontakt med Amundsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

FRP-TOPPER: Amundsen har tidligere vært justisminister, og sitter nå som stortingsrepresentant for FrP. Her er han avbildet med leder Sylvi Listhaug.

– Flau over å være i samme parti

En av dem som har vært nådeløs i sin dom over Amundsens utspill er Mats Danielsen, leder for Stavanger Frp, som raser mot Amundsen i kommentarfeltet.

– Merker at isen i nord ikke har fryst særlig mye til enda, fordi nå er du på virkelig tynn is. Du er den mannen jeg er mest flau over å være i samme parti som. Det går ikke en måned uten at du skriver noe dumt i sosiale medier, som handler om alt fra unge jenter i forsvaret, tidligere nestledere i partiet eller generelle personangrep, skriver Danielsen.

– Du er ansiktet til FrPs stadig fallende oppslutning i nord, ikke glem det, skriver han videre.

I en sms til VG skriver Danielsen at han mener kommentaren han skrev på Facebook snakker for seg selv.

– Det var viktig for meg å stå opp mot han og den måten han skrev på i en åpen debatt. Har ikke noen kommentarer utover det, skriver Danielsen til VG.

Fylkesleder Emil André Taftø, som skrev innlegget Amundsen kommenterte, skriver i en sms til VG at han ikke er enig med stortingsrepresentanten.

– Jeg syns det er trist overfor alle FpU-medlemmer som har stått på dag og natt i valgkampen og som sørget for et utrolig godt skolevalgresultat. Jeg er utrolig stolt over alle medlemmene våre og den jobben de gjør hver eneste dag. Per Willy får svare for seg selv, men jeg er ikke enig med ham og kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene hans. Jeg opplever at vi har stor støtte i Frp.

LEDER: Andreas Brännström, leder i FpU, ønsker ikke å kommentere Amundsens angrep på FpU.

VG har vært i kontakt med FpU-leder Andreas Brännström for å få en kommentar på Amundsens angrep på ungdomspartiet. Han ønsker ikke å kommentere Amundsens utspill, men skriver følgende i en SMS til VG:

– FpU har fått mange gode tilbakemeldinger fra Frp etter valgkampen, for eksempel da partileder Sylvi Listhaug i sin tale på valgnatten sa at hun var stolt over FpU, innsatsen under skolevalget og at vi var de som gikk mest frem.

– FpU er også stolt av at vi ble nest største parti og størst på borgerlig side ved skolevalget. Det kommer av at FpUere over hele landet har stått på dag og natt, legger han til.

Listhaug: – Helt uenig med Per Willy

I en e-post til VG uttrykker Frp-leder Sylvi Listhaug at hun ikke deler Amundsens oppfatning av ungdomspartiet.

– Jeg er helt uenig med Per-Willy. FpU har gjort en formidabel innsats i skolevalget og fikk størst fremgang av alle parti. Det er takket være dyktige FpUere over hele landet. De er jeg veldig stolt av, skriver Listhaug.

– De neste årene skal vi bruke på å bygge opp partiet. Da trenger vi alle gode krefter i både FpU og FrP.