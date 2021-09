FRUSTRERT: Stortingsrepresentant for SV Freddy André Øvstegård.

SV-representant «skikkelig frustrert»: − Har fått feil informasjon fra Stortinget

Freddy André Øvstegård (SV) kan få en kraftig skattesmell, fordi pendlerleiligheten ikke er innberettet: – Jeg vil betale det som er riktig, sier stortingsrepresentanten.

Av Sven Arne Buggeland

Han var 22 år gammel da han ble Stortingets yngste i denne perioden. Som student hadde han rom i kollektiv i Oslo, men var folkeregistrert hjemme i Sarpsborg.

Av Stortinget fikk han enn to roms leilighet i Homansbyen sentralt i Oslo.

– Jeg har vært tydelig og tatt opp spørsmålet om beskatning med Stortinget flere ganger, men har fått feil informasjon fra administrasjonen, sier Østfold-representanten til VG.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Stortingspolitikere som er folkeregistrert eller faktisk bor mer enn 40 kilometer unna, får gratis bolig i Oslo. Det dreier seg om 127 av våre fremste folkevalgte.

I starten av september avslørte Aftenposten at flere politikere har tjent godt på Stortingets ordning for pendlerbolig og at administrasjonen kan ha feiltolket skatteregler i 20 år.

– Jeg har siden 2017 delt tiden mellom å bo i stortingsleiligheten og hos foreldrene mine i Sarpsborg. Hjemme har jeg ikke hatt boutgifter, sier 26-åringen.

Overfor VG legger Øvstegård frem e-poster mellom ham og forvaltningsavdelingen i Stortinget fra mai 2019 og frem til i dag.

29. mai 2019: Stortingets forvaltning skriver at han oppfyller kravene til å få pendlerbolig.

3. juni 2019: «At du disponerer pendlerbolig innberettes for å avskjære fradragsretten, men har ingen annen praktisk eller økonomisk betydning», skriver Stortingets forvaltning.

23. april 2020: «Så lenge du disponerer bolig på hjemstedet, trenger du ikke foreta deg noe mer hva gjelder «fri bolig i arbeidsforhold» i skattemeldingen. Stortinget har innberettet at du disponerer pendlerbolig», skriver forvaltningen – og legger til:

«Så lenge ting er som du beskrev i fjor, skal alt være i skjønneste orden!»

Freddy André Øvstegård (26) ble denne periodens yngste representant da han kom inn på Stortinget i 2017.

13. september i år viser Freddy André Øvstegård til medieoppslagene og spør om han har fått feil svar på tidligere henvendelser til Stortinget.

– Vi er blitt informert om at Stortinget har iverksatt en gjennomgang, er i dialog med Skattedirektoratet og vil komme tilbake til oss, sier SV-politikeren.

Vil gjøre opp for seg

Stortinget startet tirsdag en bred gjennomgang av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte.

I påvente av svar har Øvstegård også tatt direkte kontakt med Skatteetaten.

– Hvis det er slik at jeg har betalt for lite skatt i forhold til det jeg burde, så vil jeg selvsagt gjøre opp for meg så fort som overhodet mulig.

– Hvor stor baksmell kan du forvente?

Jeg vil betale det som er riktig, så gjenstår det å se hvor mye det er.

– Skikkelig frustrert

Han sier han ble overrasket over avsløringene i Aftenposten.

– Jeg har fått direkte beskjed fra Stortinget om ikke å foreta meg noe mer, at alt var i sin skjønneste orden. Nå er jeg skikkelig frustrert, for sånn kan vi ikke ha det.

Øvstegård stiller spørsmål ved dialogen mellom Stortinget og Skatteetaten.

– Jeg synes det er veldig frustrerende å bli feilinformert av Stortinget. Men det er altfor tidlig å felle en dom over administrasjonen, før saken er avklart.

– Kan denne saken svekke tilliten til Stortinget?

– Det erklært det er uheldig. Politikere skal betale skatt som alle andre folk. Vi har et ansvar for å rydde opp så fort som mulig. Jeg vil gjøre min del, sier Øvstegård.

Onsdag skrev Aftenposten at politikerne Sveinung Rotevatn (V) og Tore Storehaug (KrF) har betalt om lag 200.000 kroner hver for lite i skatt for fordelen av pendlerboligene sine.