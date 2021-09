IKKE OVER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter nye innleggelseshopp i fremtiden.

Smitten flater ut: − Tror folk har skjerpet seg litt

Smittetrenden har flatet ut, men den fjerde smittebølgen er ikke over, advarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mens mange kanskje er mest opptatt av hvem de skal stemme på eller hvilke partier som klarer å kjempe seg over sperregrensen før mandagens stortingsvalg, ser det lysere ut for smittetallene:

Lørdag ble det registrert 840 nye smittetilfeller i Norge. Det er 531 tilfeller færre enn gjennomsnittet de syv foregående dagene. Samme dag gikk den nasjonale smittetrenden fra stigende til flat, ifølge VGs beregning.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener den flate smittetrenden vi har sett skyldes økt vaksinering og testing på skoler.

– Det skyldes først og fremst at flere nå er vaksinert med to doser. Rundt 80 prosent av alle voksne er nå fullvaksinert. Det ser ut til å ha god effekt. I tillegg tror jeg at folk har skjerpet seg litt når det gjelder smittevernrutiner, og at man nå klarer å begrense mer smitte på skolene enn for tre uker siden, sier Nakstad.

Se tidslinje over registrert smitte i Norge her:

Hvordan beregner VG smittetrenden? Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

Grønt nivå ble innført på alle skoler nasjonalt fra skolestart i høst. Det vil si at det er anbefalt med en vanlig organisering av klasser og normalt renhold, men ingen håndhilsing mellom elever og ingen syke får møte opp.

I slutten av august foreslo Helsedirektoratet og FHI og masseteste skoleelever to ganger i uken. Det mener Nakstad at viser effekt.

– Nå er det et mye bedre system for testing av elever og man finner flere smittede enn ved skolestart, og kanskje er det nå mindre smittespredning på skolene enn for tre uker siden, sier han.

Vil ta tid før effekten vises

– Er den fjerde smittebølgen over?

– Nei, den har ikke snudd, men den er i utflating. Og så vil tiden vise om den begynner å gå nedover igjen når enda flere blir vaksinert. Det er noe vi forventer ut fra erfaringer blant annet fra Danmark, når flere unge begynner å bli vaksinert.

I Danmark ble det søndag registrert 434 nye smittetilfeller, noe som er det nest laveste tallet siden juli. Nakstad sier det vil ta tid før vi ser effekt av utflating, men at den vil komme.

– Vi har hatt en økning i antall innleggelser helt frem til i dag. Nå er det nesten like mange innlagte som vi hadde i den andre smittebølgen og like mange på intensivavdelingene som vi hadde da. Vi må forvente at det kan fortsette å stige litt, for det tar ofte litt tid fra smitten flater ut til vi ser effekt på antall innleggelser, sier Nakstad.

– Den fallende smittetrenden har i alle fall betydning for hvor mange alvorlige smittetilfeller vi kan forvente å få. Det er noe av det som spiller inn på når man kan gå videre til en mer normal hverdag, legger han til.

– Utfordrende for kommunene

Han er imidlertid bekymret for en økende smittetrend igjen.

– Vi er fortsatt bekymret for at vi skal få enda flere innleggelser de neste ukene, men tror at effekten av vaksineringen nå vil hjelpe oss mer og mer mot slutten av september, sier han.

Nakstad sier han også ser at mange kommuner står ovenfor tøffe situasjoner i ukene fremover.

– Det er nok fortsatt utfordrende for kommunene å håndtere det store smittepresset som er blant elever, og det å få tilrettelagt for testing og smittesporing er fortsatt krevende i de kommune som har høye smittetall. Samtidig skal jo kommunene også ivareta det lokale helsetilbudet og vaksinere innbyggere.

Lenge har det vært snakk om behovet for en tredje dose coronavaksine, men det er ifølge Nakstad ikke aktuelt per i dag.

– Jeg tror alle land i Europa vil vurdere å gi en tredje vaksinedose når man ser at vaksineeffekten begynner å avta, men ikke før det tidspunktet. Foreløpig ser to vaksinedoser ut til å beskytte godt mot alvorlig sykdom, også blant de eldste som var vaksinert for et halvt år siden. Men hvis viruset endrer seg mye og man ser at vaksineeffekten avtar, vil FHI sikkert vurdere om det bør tilbys en tredje dose, forklarer han til VG.

Danmark har endret definisjon: Ikke samme som i Norge

Fredag fikk coronaviruset en ny status i Danmark: Det er ikke lenger ansett som en samfunnskritisk sykdom og de fjernet krav om coronasertifikat. Danskene er i en annen situasjon nordmenn, forklarer Nakstad.

– Danmark ligger noen uker foran oss med vaksinering og fjerner nå mange tiltak, men de driver fortsatt med testing og smittesporing. Lovverket rundt smittsomme sykdommer er litt ulikt i Norge og Danmark, så det er ikke direkte sammenlignbart med den norske definisjonen på allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Definisjonen har ingen påvirkning på gjenåpningen.

– I Norge er covid-19 definert som en allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven og det kan ha betydning for den helsefaglige oppfølgingen, blant annet om tester er gratis for pasienter. Så det har i utgangspunktet ikke noe med gjenåpningen av samfunnet å gjøre, det er mer de helsemessige konsekvensene av sykdommen som påvirkes av denne definisjonen, sier Nakstad.

Og det vil heller ikke påvirke om du må vise frem coronapass i en del anledninger.

– Det er en politisk beslutning når man vil fjerne systemer som krav om coronasertifikat. Det har også sammenheng med hvor trygg man er på at viruset ikke kan mutere eller endre seg i fremtiden. Det er beslutninger som er vanskelige i og med at vi tror at pandemien vil fortsette langt ut i neste år i verden, og det er fortsatt usikkert hvordan den vil påvirke Norge.