HJALP POLITIET: Slektsforskeren Peter Sjölund ringte selv til politiet for å høre om de trengte hjelp.

Slektsforsker løste dobbeltdrap: Tror Tengs-bevis vil være lett å angripe i retten

Peter Sjölund oppklarte i fjor et dobbeltdrap ved hjelp av slektsforskning. På fem uker fant han drapsmannen som svensk politi hadde jaktet i 16 år.

Publisert:

Våren 2019 fikk politiet DNA-resultatet som førte frem til at en mann i 50-årene fra Haugalandet i begynnelsen av september ble pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

DNA-funnet er ifølge VGs opplysninger gjort i en blodflekk på Birgitte Tengs’ svarte strømpebukse. I den drepte 17-åringens blod har man lyktes med å finne mannlig DNA.

Dette DNA-et samsvarer med den siktede mannen og hans mannlige slektninger.

– Det holder ikke til å utpeke ham som gjerningsmann. Det eneste man kan si sikkert er at det må være noen i hans mannlige slektslinje, men det kan potensielt være slektskap som går 2000–3000 år tilbake i tid, sier den erfarne svenske slektsforskeren Peter Sjölund til VG.

Dette argumentet ble brukt da den siktede mannen begjærte seg løslatt.

Ifølge kjennelsen fra Gulating lagmannsrett mener forsvarerne at DNA-resultatet kan stemme med alle mannlige slektninger i den siktedes nedarvingslinje, «potensielt uten avgrensninger tilbake i tid».

– De har nesten rett. Men det er klart det finnes en avgrensning, for til slutt blir markørene annerledes. Men det kan være 2000 år tilbake, sier Sjölund.

ULØST DRAP: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995.

Politiet på sin side argumenterte med at siktedes mannlige slektslinje på Karmøy var «svært avgrenset» på tidspunktet da Birgitte Tengs ble drept.

– Det øker selvfølgelig muligheten for at det er han. Men det kan fremdeles være snakk om slektskap langt tilbake i tid, sier slektsforskeren.

Han mener det er viktig at politiet går langt nok tilbake i tid når de undersøker slekten til den siktede mannen i 50-årene.

– I hvert fall 200 år tilbake, sier Sjölund.

Ifølge lagmannsretten gjør politiet fremdeles undersøkelser opp mot slektslinjen til den siktede mannen, også opp mot om det er forskjeller i y-kromosomet hos de mannlige slektningene til den siktede.

Ifølge Sjölund kan man med dette utelukke hele grener av slekten, dersom det viser seg at de har andre markører enn det som er funnet i blodet til Birgitte Tengs.

Sjölund understreker at han ikke kjenner til de konkrete metodene som er brukt og at slektsforskere forholder seg til 111 markører, altså langt flere markører enn det er snakk om i Tengs-saken.

– Kan finnes en ukjent halvbror

Han tror et DNA-resultat av denne typen vil være lett å angripe i retten fordi det ikke nødvendigvis er kjent hvem som er i slekt med hvem.

– Det kan for eksempel finnes en ukjent halvbror. Det finnes utallige muligheter til å stikke hull på dette. Hadde de hatt flere markører ville det nok vært mer solid.

VG har vært i kontakt med Sør-Vest politidistrikt som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Ukjente slektninger er normalt ikke en utfordring i slektsforskning fordi man starter i den andre enden:

– Man bruker slektsforskning for å ringe inn en helt ukjent person. Man starter med slektningene for å komme frem til hvem det kan være. Så kan man DNA-teste personen og sammenligne med den prøven man har, forklarer han.

Det var slik det gikk til da Sjölund i fjor klarte å spore opp mannen som om morgenen 19. oktober 2004 overfalt og knivdrepte Anna-Lena Svensson (56) og Mohammed Ammouri (8) i et boligområde i den svenske byen Linköping.

Drapene rystet Sverige og etterforskningen er den mest omfattende i landet etter drapet på statsminister Olof Palme i 1986. Men tross for at politiet satte inn store ressurser, og blant annet fikk hjelp av FBI, forble saken uoppklart i 16 år.

Ringte selv politiet

Etter at man i USA lyktes med å finne seriemorderen «The Golden State Killer» ved hjelp av slektsforskning, ønsket svensk politi å prøve ut metoden med dobbeltdrapet i Linköping som et pilotprosjekt.

– Jeg ringte og spurte om de trengte hjelp og ble hyret inn som konsulent, forteller Sjölund.

En DNA-profil hentet ut fra et blodspor ble lastet opp i slektsforskningsdatabase i Texas og tilbake fikk politiet og Sjölund navn på flere hundre personer som hadde ulike slektsbånd til den ukjente gjerningspersonen.

– Jeg fant ut at det var om lag 20 personer av disse som måtte være i relativt nær slekt med gjerningsmannen og startet arbeidet med å kartlegge deres slekt 200 år tilbake i tid.

I løpet av fem uker lagde Sjölund et slektstre med totalt 700 personer som levde på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Så sto han igjen med svaret: De eneste som var i slekt med alle disse personene var et brødrepar som begge var født på 80-tallet og bodde i området da dobbeltdrapet ble begått.

– Det var stort. Jeg visste at politiet hadde jobbet med dette i 16 år og skjønte at nå kom vi endelig til å få svar. Det var en mektig følelse.

ERFAREN: Peter Sjölund har drevet med slektsforskning siden tenårene og mener DNA-teknologien har revolusjonert faget.

En av brødrene ble pågrepet og siktet i saken 9. juni 2020. Da han ble avhørt samme dag tilsto han. Nye DNA-tester viste i tillegg at det var mannens DNA som befant seg på kniven som var drapsvåpenet.

I oktober 2020 ble mannen dømt til rettspsykiatrisk behandling ettersom det ble konkludert med at han led av alvorlig psykisk sykdom i forbindelse med drapshandlingene.

Ifølge Sjölund er dobbeltdrapet i Linköping den eneste kriminalsaken i Europa som er løst på denne måten, men i USA har metoden vært brukt i om lag 200 saker.

Sjölund begynte med slektsforskning allerede da han gikk på gymnaset, men forteller at DNA-teknologi har gjort faget enda mer spennende.

– Jeg elsker å løse gåter og i slektsforskning får man søke seg tilbake for å lete etter svar. Jeg har bakgrunn som naturviter så når muligheten for å anvende DNA-teknologi dukket opp for ti år siden ble det virkelig interessant, sier Peter Sjölund.