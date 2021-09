Ny rapport: Slik rammer klimakrisen unge De som er barn og unge nå, vil oppleve mange flere flommer, branner og andre naturkatastrofer enn sine foreldre og besteforeldre, viser en ny rapport. Kari Aarstad Aase Av Publisert 27. september, kl. 06:35 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Emanuel Nielsen (14) fra Oslo er et av 12 barn fra hele verden som har bidratt til Redd Barnas rapport.

– Tempo i klimatiltakene går altfor sakte. Vi som er et rikt oljeland har et ekstra ansvar for å hindre at klimaendringene får enda mer katastrofale følger, sier Emanuel Nielsen.

Rapporten viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960.

I tillegg vil dagens oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som sine besteforeldres generasjon, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær, hvis vi ikke klarer å kutte de globale utslippene mer enn vi gjør i dag.

For kort tid siden advarte FNs generalsekretær om at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming om utslippene ikke går ned.

Emanuel Nielsen ble plukket ut til å bidra til rapporten fordi han allerede er med i Barnas Klimapanel. Det består av åtte barn fra hele Norge som skal være myndighetenes rådgivere i klimaspørsmål.

– Det er viktig at vi som er barn og unge blir hørt. Det er vår fremtid det handler om, at vi i det hele tatt har en fremtid. Vi som er barn og unge er ikke klimaforskere, men vi vet noen veldig viktig, og det er at vi må handle nå, understreker 14-åringen.

Han får støtte av Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

– Barn og unge har ropt høyt og tydelig over hele verden, men de med makt har ikke hørt eller handlet. Vi ser nå hva slags ekstreme konsekvenser klimaendringene kommer til å ha på barn som vokser opp i dag, hvis ikke lederne i verden skjerper seg. Vi etterlater planeten til de som vokser opp i dag, så det er en selvfølge at de må få være med på å bestemme, sier hun.

Emanuel Nielsen er også opptatt av at vi som er så heldige å bo i Norge, kanskje ikke helt kan forstå hvor dramatiske konsekvensene av klimaendringer er for de som bor andre steder i verden.

– De konsekvensene vi opplever her i Norge kan nesten ikke sammenlignes med det andre må leve med. Faktisk vil mange steder ligger under vann om noen få tiår hvis ikke vi handler nå.

Klimaendringene får konsekvenser man knapt kan forestille seg her i Norge.

– Tørke fører til mindre mat og vann, og øker fare for sult og sykdom som tar liv. Hus og sykehus blir ødelagt, som gjør at unge ikke får livsviktig helsehjelp. I tillegg fører tørke, skogbrann og avlingssvikt også til at flere må flykte fra hjemmene sine. Mange mister skolegang og alt de eier og har, forklarer Lange.

Emanuel Nielsen har noen klare beskjeder til den nye regjeringen:

– Vi må snarest starte utfasing av oljen, den produksjonen kan vi bare ikke fortsette med. Også må dere føre en klimapolitikk som unge kan tro på og som kan gi resultater. De må sette mål det er mulig å gjennomføre, og ikke bare lage planer med tomme ord, sier Emanuel Nielsen.