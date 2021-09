TREKKER VURDERING: Human-Etisk Forbund (HEF) trakk sent i går kveld vurderingen som organisasjonen gjorde av partienes program da de sammenlignet dem med organisasjonens eget prinsipprogram. Til v. Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i HEF.

Human-Etisk Forbund trekker sin partivurdering om menneskerettigheter

Human-Etisk Forbund (HEF) trekker sin partivurdering om menneskerettigheter fordi metoden for analysen ikke var grundig nok og ikke ga et godt nok bilde av hverken partienes eller organisasjonens syn.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

VG skrev torsdag at folk raste og meldte seg ut av HEF etter at de kom med en vurdering av hvilke partier de mener er best på menneskerettigheter.

«Sjokkerende, flaut, svært skuffende, syltynn argumentasjon,»var noen av karakteristikkene i kommentarfeltet på Facebook.

– Engasjementet rundt vår siste partivurdering har vært enormt. Vi har lest, vi har lyttet, vi har tvilt. Til slutt har vi kommet til konklusjonen om at vi ikke har levert på forventningene. Derfor er det riktig at vi tar et steg tilbake, skriver HEF på sin egen nettside torsdag kveld.

Partiene som kom best ut var MDG som fikk full score – ni av ni mulige – og Ap, SV og V som alle fikk åtte poeng.

To av de tre som satt i «dommerpanelet» har bakgrunn fra henholdsvis SV og AUF, noe HEF også opplyste om i forbindelse med vurderingen.

Saken oppdateres.