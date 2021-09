KNIVANGREP: En ansatt ved Nav på Årstad i Bergen er drept og en er skadet, etter et knivangrep mandag. En mann i 30-årene er pågrepet

Nav-ansatte utsatt for vold og trusler: − Kan ikke gardere oss helt

Før knivdrapet på Nav Årstad i Bergen har Nav-ansatte hittil i år rapportert tre tilfeller av fysiske personangrep og 368 tilfeller av truende atferd og trusler.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Disse tallene ble lagt frem for arbeidsmiljøutvalget i Arbeids- og velferdsetaten torsdag.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller knivangrepet der en Nav-ansatt ble drept og en annen skadet, for en veldig tragisk hendelse.

– Våre tanker går først og fremst til pårørende, familie og andre kolleger. Det er nesten ufattelig å få noen revet bort så brått, sier Isaksen.

Han sier at ansatte i en rekke offentlig tjenester er utsatt for trusler og vold.

– Sikkerheten for ansatte i offentlige systemer og i Nav er et veldig viktig tema. Det er helt naturlig at vi i kjølvannet av denne saken ser om noe kan forbedres, sier statsråden.

Her er Navs egne tall hittil i år, med tall for hele 2020 i parentes:

Fysiske angrep på person 3 (24)

Hærverk 21 (34)

Hatytringer 12 (21)

Truende atferd og trusler 368 (626)

Sjikane og trakassering 169 (269)

Verbal utskjelling 179 (297)

– Det er ingen dramatisk økning av vold og trusler mot ansatte, men ett tilfelle er ille nok. Vi skal ha nulltoleranse, sier hovedverneombud i Nav Stein Arne Hammersland til VG.

Han tror de fleste tilfellene rapporteres.

Hammersland er hovedverneombud for om lag 14.000 statlig ansatte i Nav. Det er også cirka 5.000 kommunalt ansatte i Nav.

Han legger til det var veldig trist å høre om knivangrepet i Bergen.

Lærte av drap i 2013

Vold og trusler mot Nav-ansatte har vært jevnlig diskutert innen etaten, siden en psykotisk bruker drepte sin saksbehandler på Nav på Grorud i Oslo 5. august 2013.

– Sikkerhetsnivået er hevet betraktelig siden drapet på Grorud, sier Hammersland.

Han trekker frem eksempler på tiltak som ble innført for å skjerpe sikkerheten:

Timebestilling ble innført, slik at brukere møtte oppdaterte saksbehandlere.

Elementer som kunne skade ansatte og andre brukere, ble fjernet fra ventesonene.

Saksbehandleres kontorer var ikke lenger fritt tilgjengelige fra publikumsområdene.

Brukere og ansatte møtes i samtalerom som er sikret og har rømningsveier.

Ansatte lærer samtaleteknikk med aggresjonsdemping.

Fokus på risikovurderinger

– Vi har hele tiden et sterkt fokus på risikovurderinger. Både ledelse og ansatte er blitt mer bevisst sikkerhetstenkningen, sier hovedverneombudet for de statlige NAV-ansatte.

Han mener hele Nav-organisasjonen er bedre innrettet på å hjelpe brukerne.

– Vi har ofte brukere som kan være preget av en vanskelig situasjon og føle at møtet med systemet blir tungt og utfordrende, sier Hammersland.

Han mener Nav må finne ut om noe sviktet under tragedien på Årstad i Bergen.

– Vi må lære av hva som gikk galt, selv om vi ikke kan gardere oss helt mot slike hendelser, sier hovedverneombudet i Nav.

– De er hverdagshelter

Fagforbundet organiserer kommunalt ansatte som jobber i sosialtjenesten i Nav.

– De ansatte er hverdagshelter som fortjener å føle seg trygge på jobb, sier Trond Finstad i forbundets politiske ledelse, hvor han har et særlig ansvar for NAV-ansatte.

Han sier at drapet på en ansatt ved Nav Årstad i Bergen er en tragisk hendelse.

– Mine tanker går til de pårørende og alle som er berørt, sier Finstad.

Han opplever at det er mange tilfeller av vold og trusler ved Nav-kontorene, men mesener etaten jobber veldig godt med problematikken.

– Etter denne hendelsen må vi på nytt vurdere om sikkerhetstiltakene er gode nok og om det er system og kultur for å varsle om avvik, vold og trusler, sier Finstad.