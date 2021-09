TOBARNSFAR: Mandag kveld kan Mani Hussaini bli valgt inn på Stortinget. Søndag ble han tobarnsfar.

Ap-topp ble tobarnsfar i valgkampinnspurten

Aps Mani Hussaini (33) kjemper knallhardt om stortingsplass fra Akershus. Dagen før valget måtte han haste til sykehuset fordi kona skulle føde.

Av Andreas Haakonsen og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

Valgkampinnspurten ble dramatisk for Mani Hussaini (33). Søndag formiddag ble han tobarnsfar – og mandag kveld kan han bli valgt inn på Stortinget for første gang.

Den tidligere AUF-lederen er femtekandidat for Arbeiderpartiet i Akershus. Marginene kan være på så små som noen få hundre stemmer for at han sikrer seg stortingsplass.

Både lørdag og søndag kastet Ap inn det tyngste skytset de har for å mobilisere, da partileder Jonas Gahr Støre ble sendt til Akershus for å sanke stemmene som mangler.

Men søndag formiddag var ikke Hussaini til stede på valgkamparrangementet der Støre skulle hjelpe ham med å mobilisere. Søndag morgen måtte Hussaini nemlig haste til sykehuset med kona Veronica Grimsrud.

Klokken 12:40 ble Hussaini og Grimsrud tobarnsforeldre.

– Vi visste jo at det var fare for at lille Isak skulle komme en gang i løpet av valgkampen. Så håpet jeg at han skulle vente til valgkampen var over. Han ventet til valgkampens siste dag og bestemte seg for å komme i går, sier Hussaini på telefon fra barselhotellet.

– Det var helt perfekt, for det var kun ett arrangement igjen som jeg skulle være med på.

TOBARNSFORELDRE: Mani Hussaini (33) og Veronica Grimsrud (32).

Takker kona og sykehuset

Fødselen gikk radig for seg – og Hussaini retter en stor takk til sykehuset.

– Vi ble møtt av veldig fine og flinke folk. Jeg vil særlig takke jordmor Conny og hjelpepleier Kjersti. Det gikk radig for seg, men jeg er veldig imponert over kona som viste umenneskelige krefter. Vi var på sykehus i 3,5 timer, så var ungen klar, sier han.

Hussaini sier at Isak er «stor, frisk og sulten», og at det var magisk å babyen som paret har ventet på i mange måneder.

Støre gratulerer

Partileder Jonas Gahr Støre sender også sine gratulasjoner:

– Jeg vil gratulere så mye til Mani og Veronica. Nå har lille Isak kommer ut, så nå handler det om å få Mani inn, skriver Støre i en SMS til VG.

Nå venter en nervepirrende valgkveld, der Hussaini kan bli valgt inn på Stortinget for første gang. Han satser på å komme noen timer innom valgvaken til Ap på Folkets Hus i Oslo.

– Jeg har en god følelse. Vi tuller her på barselhotellet om at det er småbarnsforeldres tur til å komme inn på Stortinget. Ungen er i hvert fall helt enig. Han smiler til meg, sier Hussaini.

Se bilder fra da VG møtte Støre og Hussaini på Jessheim lørdag:

Klar for hektisk tilværelse

– Hvis du kommer inn på Stortinget, hvordan vil det være å kombinere en sånn toppjobb med å være småbarnsfar?

– Det kommer til å bli krevende. Absolutt. Det handler om å prioritere og å få dagen til å gå opp. Det blir barnehage, levering og henting. Nå har jeg én unge, som har vært krevende noen dager. Nå blir det dobbelt så mange, men jeg er positivt innstilt. Vi gleder oss, men det kommer til å bli tøft.

– Så det tynne håret kommer til å bli enda tynnere. Det må ofres når man får barn, sier Hussaini.