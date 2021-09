REFERANSER: Både Guri Melby og Trine Skei Grande har stilt opp som referanser for tidligere partifeller som har startet PR-byråer – og reklamert for dette på nettsidene sine.

Minister reklamerte for eks-kollegers PR-byråer

Partileder og kunnskapsminister Guri Melby, eks-leder Trine Skei Grande og en rekke andre Venstre-topper stilte villig opp i reklame for to tidligere Venstre-ansattes PR-firmaer. Det burde de ikke ha gjort, mener Kari Elisabeth Kaski (SV).

Publisert: Nå nettopp

«Fridas styrke ligge først og fremst i at hun greier å kombinere å se helhet og struktur samtidig som hun evner å gå ned i detaljene. Hun er en «doer» som heller fikser ting selv enn å vente på noen andre».

Den rosende omtalen fra kunnskapsminister Guri Melby om Frida Blomgren i 2020 kunne potensielle kunder lese om Blomgens PR-byrå på hennes egne nettsider.

Blomgren var statssekretær for Grande i Kulturdepartementet fra Venstre gikk inn i regjering i januar 2018 til den store vårrengjøringen i partiets regjeringsapparat i januar 2020.

Attest brukt som reklame for PR-selskap.

Noen måneder senere etablerte hun enkeltpersonforetaket Frida Blomgren rådgivningstjeneste, som drev med «rådgivning, myndighetskontakt og konsulenttjenester spesielt innenfor kultur, idrett, frivillighet, media og næringsliv», ifølge Brønnøysundregistrene.

Myndighetskontakt eller samfunnskontakt er ordet mange PR-byråer bruker om det som på folkemunne kalles lobbyisme.

På jakten etter kunder i sin nye jobb, fikk Blomgren også god hjelp av daværende Venstre-leder Trine Skei Grande, som skrev en rosende omtale av sin tidligere rådgiver:

Trine Skei Grande skriver i reklameteksten rettet mot potensielle kunder at hennes eks-kollega har stor forståelse for politikk.

Melby svarer slik på at hun har blitt brukt for å reklamere for et PR-byrå mens hun er partileder og statsråd:

– Jeg ble spurt om å være referanse, og sa ja til det. Jeg har ved flere anledninger stilt opp som referanse for flere av de jeg har hatt gleden av å jobbe med, skriver Venstre-leder Melby i en e-post via statssekretær og tidligere First House-partner Anne Solsvik.

– Svekker sammenblanding mellom politikk og PR tilliten til demokratiet?

- Folk med erfaring fra politikk har med seg en forståelse som kan være bra at de tar med seg til andre yrker. Enten det gjelder journalister som ansettes i mediekonsern eller kommunikasjonsfolk, svarer Melby.

NÆR RÅDGIVER: Frida Blomgren jobbet tett på Trine Skei Grande i flere år. Her er de to på Aker brygge i 2017 sammen med Jan-Christian Kolstø, tidligere statssekretær og pressesjef for Venstre.

Reklame fra regjeringsapparatet

I dag jobber Blomgren i PR-byrået Apeland, og neste uke begynner hun i ny jobb som leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk i Norges idrettsforbund. Nettsiden blomgren.no er lagt ned.

Nedlagt er derimot ikke nettsiden til Karl Arthur Giverholt, tidligere pressesjef i Venstre. Der reklamerer han for medierådgivning ved hjelp av hele fire Venstre-sluggere:

Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og tidligere Venstre-leder, kulturminister og kunnskapsminister

Audun Rødningsby, statssekretær og Venstres mann på Statsministerens kontor

Terje Breivik, stortingsrepresentant og tidligere Venstre-nestleder

Torild Skogsholm, sekretariatsleder for Venstres stortingsgruppe

Giverholt registrerte sitt enkeltpersonforetak sommeren 2020, og oppgir til Brønnøysundregistrene at han driver med «konsulenttjenester innen medierådgivning og taleskriving. Foredragsholder og skribent».

TETT PÅ: Karl Arthur Giverholt og Trine Skei Grande på vei ut av budsjettforhandlinger med Høyre og Frp i 2016.

«Høyt betrodd rådgiver»

«Karl Arthur har lenge vært en av de første jeg ringer når det oppstår krevende situasjoner som må håndteres med fingerspissfølelse», skriver Rødningsby i sin referanse.

Tidligere Venstre-nestleder Terje Breivik roser Giverholt som en høyt betrodd rådgiver og sparringpartner med dyp politisk innsikt. Du kan drøfte de mest ømtålige temaene med – og vite at det blir mellom deg og ham, ifølge Breivik.

Selv skriver Giverholt at han «god oversikt over de viktigste mediene i landet: Hvem som jobber der, hva som skal til for å vekke interessen deres og hvordan du kommer i kontakt med dem».

– Alle som jeg har vært sjef for og som ber meg om å være referanse sier jeg ja til. Utover det har jeg ingenting å legge til, skriver Trine Skei Grande i en SMS til VG.

Grande vil ikke svare på VGs oppfølgingsspørsmål. Det vil heller ikke Venstres mann på Statsministerens kontor, Audun Rødningsby.

–Jeg gir referanser til alle flinke folk jeg har jobbet sammen med uavhengig om de ønsker å søke en ny jobb eller starte opp sin egen småbedrift, skriver han i en SMS til VG.

SKEPTISK: SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Veldig underlig

SV-politiker Kari Elisabeth Kaski er svært kritisk til kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melbys vurdering

– Bør statsråder stille opp i reklame for PR-byråer?

– Nei, det bør de ikke, sier hun til VG.

– Vi vet allerede at under dagens regjering har rolleblanding og svingdøren vært veldig til stede. Det er viktig at det er et skille mellom politikken og PR-byråene.

– Er det naturlig å stille opp som referanse for tidligere ansatte eller kolleger?

– Jeg stusser på den vurderingen. Når du er statsråd må du gjøre en del andre vurderinger enn det du ellers ville gjort. Særlig hvis du kan beskyldes for at det blir uryddig mellom PR-byråer og en statsråd, sier hun og legger til:

– Det er veldig uheldig å stille opp i reklame for en sånn virksomhet.

SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg hadde ikke gjort det

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, en skarp kritiker av PR-bransjen, er enig.

– Bør en partileder og statsråd stille opp på dette?

– Jeg mener ikke det. Venstre må jo selv ta stilling selv til hva de gjør, men jeg hadde ikke gjort det, sier han til VG.

Vedum mener at Venstre er mindre bekymret for sammenblanding mellom PR og politikk enn han er.

– Det blir en form for karrierevei å veksle mellom politikken og kommunikasjonsbransjen. Da er det fort gjort at man får den vekselbruken som man har sett mye av under dagens regjering, der folk går frem og tilbake mellom kommunikasjonsbransjen og regjering.

STILTE OPP: Torild Skogsholm har lang erfaring fra Venstre. Her sammen med Odd Einar Dørum i 2005, da hun var samferdselsminister og han var justisminister.

Eks-nestleder Breivik sier det er kjekt for en Venstre-politiker å bidra til at noen kan lykkes som gründer.

– At attesten min til Giverholt blir mediesak sier vel strengt tatt mer om utviklingen til politisk journalistikk enn at jeg som leder anbefaler en medarbeider vi har vært svært fornøyde med og takknemlige for, skriver Breivik i en SMS til VG.

Også Venstres sekretariatsleder på Stortinget, Torild Skogsholm, sier at hun også alltid stiller opp med attester og referanser til tidligere ansatte.

– Svekker sammenblanding mellom politikk og PR tilliten til demokratiet?

– Det er en annen, interessant og generell diskusjon, skriver Skogsholm.

– Helt naturlig

Giverholt ser heller ikke noe unaturlig med at hans tidligere sjefer og kolleger stiller opp:

– Det er helt naturlig at når man starter for seg selv så ber man om anbefaling, og det er veldig hyggelig at de er fornøyde med jobben jeg har gjort og vil anbefale meg til andre, sier Giverholt til VG.

Blomgren sier at hun valgte å be Melby, Grande og tidligere sjefer fra idretten og konsulentbransjen om referanse fordi hun ikke hadde noen kundecaser.

– Det var først og fremst mine sjefer i stillinger jeg har hatt, og personer som jeg har jobbet tett med, som kunne vise hva jeg har gjort og bredden av min kompetanse, sier Frida Blomgren.

PÅ JOBB: Frida Blomgren og Trine Skei Grande på fremleggelsen av idrettsmeldingen i 2019.

Det funket bedre som markedsføring å ha referansene på nettsiden enn å kun oppgi CV og referansepersoner, mener hun.

Hun sier videre at det er «viktig for demokratiet» at det finnes folk i PR-bransjen som kan hjelpe ulike aktører nå fram til politikerne:

– Jeg sa alltid da jeg var statssekretær at en dag skal jeg jobbe med å hjelpe andre med å formulere seg på en bedre måte. Når man får 30 minutter med en statsråd, må man bruke tiden på en effektiv måte.