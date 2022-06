Narkobeslag på mer enn 50 kilo – to tenåringer i varetekt

To tenåringer sitter i varetekt i Troms etter et større narkobeslag. Politiet knytter dette til et miljø i Malmö, og har pågrepet to syrere på grensen ved Svinesund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En 16-åring og en 18-åring er blant fire siktede i en sak hvor Troms politidistrikt har beslaglagt rundt 47 kilo hasj. Begge to er varetektsfengslet, ifølge Nordlys.

I tillegg har politiet beslaglagt i underkant av syv kilo kokain.

– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp med det vi anser som organisert kriminelle, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Saken ble kjent for politiet etter det ble gjort beslag av 40 kilo hasj i en bil i Tromsø.

– To blir pågrepne. De to er 16 og 18 år, og det blir gjort ytterligere funn av syv kilo hasj og et halvt kilo kokain i en privatbolig, forklarer Myrvoll.

De to er kjent for politiet fra tidligere og de knyttes opp mot et ungdomsmiljø som har vært tilknyttet narkotikasalg. Han forteller at det etter dette var naturlig å finne ut hvem som hadde levert narkotikaen til Tromsø.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Via en del digitale undersøkelser blir det sporet opp til Malmö i Sverige og to konkrete personer som vi har siktet i saken. De ble pågrepet 18. mai ved en grensepassering på Svinesund, de er av syrisk opprinnelse og skal ha tilknytning til et kriminelt miljø i Malmö, forteller politiinspektøren.

Myrvoll sier det ble i forbindelse med dette tatt beslag av 7 kilo kokain.

– Troms politidistrikt etterforsker begge disse sakene, både hasjpartiet i Tromsø og kokainbeslaget på Svinesund, i samarbeid med svenske politimyndigheter.

Politiet skriver i en pressemelding at etterforskningen så langt viser at unge personer i Troms har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytning til Malmö i Sverige. iTromsø omtalte saken først.

På spørsmål om hvorvidt de to unge mennene som nå sitter varetektsfengslet i Norge har grunn til å frykte bakmenn, svarer Myrvoll:

– Det er tilknytninger vi ser til grov organisert kriminalitet, det er også spørsmål vi i politiet er opptatt av, og vi gjør det vi kan for å forminske det.

De to andre personene i saken er kjent fra politiet tidligere, og har syrisk nasjonalitet.

De ble tatt tre dager etter tenåringene, etter å ha forsøkt å få med seg de syv kiloene kokain over grensen fra Sverige ved Svinesund.

En av de disse to unnslapp politiet, og flyktet over til Sverige ved å svømme over sundet. Personen ble pågrepet noen timer senere.

Alle fire er foreløpig siktet for grov narkotikaovertredelse og tre av dem sitter for tiden i varetekt i henholdsvis Sverige og Norge.

– Vi har over mange år dokumentert at både enkeltaktører og kriminelle grupper bruker Tromsø som en base for distribusjon av narkotika. En del av dem har stor voldskapasitet og inngår i kriminelle nettverk, sier Myrvoll.

Han forteller at de også i økende grad ser at disse har tilknytning til sørlige Sverige.

– Det som overrasker oss nå er mengden, og den tilknytningen vi ser til kriminelle nettverk i utlandet.

Politiinspektøren sier at de er veldig bekymret for utviklingen de ser av ungdom som er involvert og knyttet til grov organisert kriminalitet.

– Den organiserte kriminalitet er grenseløs og markedsstyrt, og det er vi en del av i Tromsø. Vi ser også at ungdom har god tilgang på MDMA, kokain og hasj, og at salget pågår via sosiale medier og Snapchat, sier Myrvoll og fortsetter:

– Dette er en lokal og nasjonal bekymring. Det beslaget vi har gjort i Tromsø utgjør en stor spredningsfare, og vi vet at ved å ta unna dette unngår vi eksponering og rekruttering.