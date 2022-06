Narko-beslag på mer enn 50 kilo – to tenåringer i varetekt

To tenåringer sitter i varetekt i Troms etter et større narkobeslag. Politiet knytter dette til et miljø i Malmö, og har pågrepet to syrere på grensen ved Svinesund.

Publisert:

En 16-åring og en 18-åring er blant fire siktede i en sak hvor Troms politidistrikt har beslaglagt rundt 47 kilo hasj. I tillegg har politiet beslaglagt i underkant av syv kilo kokain.

– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp med det vi anser som organisert kriminelle, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Politiet sier i en pressemelding etterforskningen så langt viser at unge personer i Troms har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytting til Malmø i Sverige. iTromsø omtalte saken først.

De to andre personene i saken er kjent fra politiet tidligere, og har syrisk nasjonalitet. De ble tatt tre dager etter tenåringene, etter å ha forsøkt å få med seg de syv kiloene kokain over grensen fra Sverige ved Svinesund.

En av de disse to unnslapp politiet, og flyktet over til Sverige ved å svømme over sundet. Personen ble pågrepet noen timer senere.

Disse personene er foreløpig siktet for grov narkotikaovertredelse og sitter for tiden i varetekt i henholdsvis Sverige og Norge.

Politiet har varslet pressekonferanse om beslaget klokken 13.00. Denne vil sendes direkte på VGTV.