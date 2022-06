Forsker: − Dropp gymkarakter midlertidig

Foreløpige funn i en ny forskningsrapport viser at det er stor forskjell på hva elever og lærere mener må til for å få toppkarakter i kroppsøving. Utdanningsdirektoratet er likevel ikke enig i at karakter bør droppes.

– Jeg mener vi bør droppe karakter i kroppsøvingsfaget midlertidig, sier Erlend Ellefsen Vinje til VG.

Han er dosent ved USN og OsloMet, og prosjektleder for forskningsprosjektet Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK).

Han begrunner standpunktet med at dagens retningslinjer for karaktersetting og vurdering er for utydelige.

Vinje har også tidligere uttalt seg om at retningslinjene for karaktersetting og vurdering i faget er uklare.

Ny forskning støtter teori

Nå jobber Vinje, sammen med 13 forskerkolleger, med en ny rapport, hvor over 2000 elever og 56 lærere i ungdoms- og videregående skole har svart på en spørreundersøkelse om temaet.

Undersøkelsen har vært selvrekrutterende, og Vinje understreker at den dermed ikke gir representative svar. Han mener likevel at omfanget av undersøkelsen kan si noe om tendensene.

Svarene ser ut til å støtte antagelsen om at det er et sprik i måten lærerne tolker hva som er relevant når de skal vurdere elevene, sier han.

Han trekker frem to ting som skaper forvirring, og som kan føre til at karaktersettingen ikke nødvendigvis skjer på en rettferdig måte:

Hvor relevant elevenes idrettslige og motoriske ferdighetsnivå er Elevenes individuelle forutsetninger

Kun midlertidig fjerning

Torsdag skrev VG om Evin Hakim Sulaiman (18), som fikk seks i alle fag, bortsett fra kroppsøving. Hun mener karakteren i faget bør droppes, fordi måten den settes på i dag er vilkårlig, og fordi faget lite å gjøre med å forberede seg til studier.

Evin Hakim Sulaiman

Hun får altså støtte fra forskeren i det første.

Vinje er ikke nødvendigvis enig med Sulaiman i at gymkarakteren før fjernes permanent.

– En slik diskusjon bør ta utgangspunkt i en felles forståelse av klare retningslinjer for hva som skal være «kompetanserelevant» og en del av vurderingsgrunnlaget. Og det utgangspunktet mener jeg vi ikke har i dag.

Sprik i tolkning av retningslinjer

I undersøkelsen, som presenteres i en forskningsrapport som kommer til høsten, uttrykker cirka 70 prosent av lærere uenighet til en påstand om at man må ha svært gode ferdigheter i flere idretter hvis de skal gi karakteren 6.

Blant elevene er svarene omtrent motsatt. Knyttet til påstanden «Det har vært umulig å få karakteren 6 uten svært gode ferdigheter i flere idretter», er det bare 23 prosent av elevene på ungdomsskolen og 31 prosent av elevene på videregående som er helt eller delvis uenige, ifølge Vinje.

Uklart hva som skal vurderes

Debatten om karakter i faget var også oppe i fjor. I januar 2021 trakk Utdanningsdirektoratet tilbake et støtteskriv for vurdering, hvor det ble formulert at «Det er ikke selve resultatene i prestasjoner eller ferdigheter på et visst nivå som skal ligge til grunn for vurdering». I støtteskrivet som gjelder nå, fra april i fjor, er denne setningen fjernet.

– Dette kan være en indikasjon på at også Utdanningsdirektoratet er usikre på om elevenes idrettslige ferdighetsnivå skal anses som kompetanserelevant, sier Vinje.

Nå er føringen fra Utdanningsdirektoratet at elevens forutsetninger ikke er en del av hva som skal vurderes.

– I undersøkelsen ser vi likevel at 27 av 28 ungdomsskolelærere uttrykker enighet til en påstand om at elevens individuelle forutsetninger er en del av vurderingsgrunnlaget når de gir karakter, sier Vinje.

På videregående ser forskerne samme tendens, men ikke like sterkt.

– Etter min vurdering handler ikke dette om manglende leseferdigheter hos lærerne, men trolig heller om forvirrende kommunikasjon ut til praksisfeltet, sier Vinje.

– Forstår at det kan fremstå som en motsetning

Utdanningsdirektoratet sier at det er viktig at elevene får standpunktvurdering i kroppsøving, og at det ikke finnes noe grunnlag for å gå bort fra standpunktvurdering i faget.

Men avdelingsdirektør Hedda Huse har forståelse for at det kan være utfordrende for lærere å vurdere elevenes kompetanse i faget.

Hedda Huse

I forskriften til opplæringsloven står det at elevers forutsetninger ikke skal inn i vurderingen i fag.

– I læreplanen i kroppsøving er imidlertid elevenes forutsetninger omtalt flere steder, blant annet i noen kompetansemål. Vi forstår at dette kan fremstå som en motsetning, men det er kompetansemålene som er grunnlaget for vurderingen, sier hun, og legger til:

– Likevel er læreres kjennskap til elevenes forutsetninger viktig når de skal vurdere elevenes kompetanse i faget.

Huse mener at læreplanen tar høyde for at elever i kroppsøving, i motsetning til i en del andre fag, bruker kroppen og tidligere erfaringer med bevegelse til å utvikle kompetanse. Det skjer blant annet ved at flere av kompetansemålene er utformet slik at elevene skal utvikle kompetanse ut fra eget utgangspunkt.

Hun peker på at den nye læreplanen kom høsten 2020, samtidig som skolene sto midt i pandemien. Det førte til at mange skoler ikke fikk jobbet like mye med den nye læreplanene og vurderingen av elevenes kompetanse.

– Mange skoler vil i tiden fremover bruke mer tid på dette arbeidet. Da er det viktig for oss å få kunnskap om lærere og elevers perspektiver, slik at vi kan i relevant støtte til skolene og fylkeskommunene i arbeidet med vurdering i kroppsøving etter ny læreplan.