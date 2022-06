SOL UT DAGEN: Solen skinner over Sør-Norge, i en dag til. Bildet er fra Tjuvholmen en solfylt mai 2020.

Nyt knallværet – nå snur det

Sommervarmen i sør varer en dag til – men det er gode nyheter for Nord-Norge.

– I dag er det mye fint vær i Sør-Norge og det blir det også i morgen. Temperaturene er ganske fine, makstemp mellom 20-25 i hele Sør-Norge, i hvert fall sør for Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo til VG.

Men, og det er alltid et men, understreker meteorologen: Det er et lavtrykk på vei fra sør i Nordsjøen i morgen.

Det vil gi usikkert vær på ettermiddagen og kan gi litt regn helt sør i Norge.

– Det er bare å nyte pinseværet. Vi må ta de fine dagene vi får, sier Teigen.

Han legger til at dette er helt vanlig junivær: At man får 10–15 dager i strekk med knallvær er ikke vanlig, selv om man har hatt det tidligere år.

UTEPILS: Mange nyter pinsehelgen med noe godt i glasset.

Typisk norsk

– Har de varme temperaturene kommet litt sent i år sammenlignet med andre år?

– I Norge var det ganske normale temperaturer i mai, men jeg tror forventningene er ganske høye fordi man husker best det gode været. Det har nok vært litt kjøligere i år, men det har vært normalt, selv om normalt nok er kjøligere enn det folk setter pris på.

Men hvis søringene blir fristet til en dukkert i finværet, er det greit å vite at temperaturene i vannet ikke holder tritt med luften: De fleste badesteder rundt Oslo viser en badetemperatur på 14 grader.

Etter mandag vil lavtrykket føre til ustabile luftmasser over Sør-Norge, som kan gi ustabilt vær og lokale byger flere steder.

–Da blir det kanskje typisk norsk sommer, sol og litt byger.

OSLO: Det blir temperaturer opp mot 23 grader i hovedstaden søndag.

Uforutsigbar uke i sør

Det typiske for dette været er at værmeldingen viser strålende sol på kvelden, som gjør at du fyrer opp grillen, for så å få et skikkelig regnskyll, forklarer Teigen.

Regnbyger og variabelt skydekke kan altså prege de neste dagene i Sør-Norge.

– Det blir trolig mest byger tirsdag på Sør-Norge, mens onsdag blir det innlandet som får flest byger. Disse bygene kan også følges av torden, så det kan bli lokalt torden tirsdag og onsdag.

Også Vest-Norge vil få noen regnbyger i løpet av disse dagene.

KAN BLI BRA: På Rørvikstranda ved Henningsvær i Lofoten koste lokale og turister seg juli i fjor.

Bedre i nord

I Nord-Norge er det i pinsehelgen adskilligere dårlig vær, med kuling i Nordland og Troms. Det er også meldt regn på søndag kveld.

Den gode nyheten er at høytrykket fra sør beveger seg oppover, som gjør at det gradvis blir bedre vær i nordlige trakter.

Men det blir ikke ordentlig strandvær: I Nord-Norge er det relativt kjølig vær utover i uken.

– For eksempel Tromsø kan det komme opp i 14-15, ellers under 10, det er ikke så mye å rope hurra for.

I Troms og Nordland henger det igjen litt kuling og spredte regnbyger fra Nord-Norge utover uke. Øst i Finnmark blir det oppholdsvær.

Her får du garantert varme

Hvis du skal på reisefot – og ikke minst har gyldig pass – må du sør i Europa for å få stabilt, varmt sommervær nå:

– Der er det veldig varmt og har ligget på over 30 grader, sier han, og legger til at det kanskje blir litt varmt for mange.