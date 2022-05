MØTER KRITIKK: I dette intervjuet svarer Spesialenhetens leder, Terje Nybøe, på en rekke nye spørsmål om etterforskningen av PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpenhold.

Sjøvold-saken: Spesialenheten ønsker de hadde etterforsket mer

For første gang erkjenner Spesialenheten at de kunne etterforsket mer da PST-sjef Hans Sverre Sjøvold var mistenkt for å ha misbrukt stillingen sin til å bli kvitt våpnene til en avdød losjebror.

– Det hadde vært veldig fint i dag om det hadde vært gjort mer fra oss, sier Terje Nybøe, leder for Spesialenheten for politisaker.

Det er fire uker siden VG avslørte at en ansatt ved Politihuset i Oslo skal ha blitt utsatt for vold, trusler og press fra kolleger og ledere da han nektet å ta imot daværende politimester Hans Sverre Sjøvolds tre ulovlige våpen.

Familiefaren er i dag 100 prosent ufør.

Sommeren 2020 fikk PST-sjefen en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpnene.

Men VGs gjennomgang av Spesialenhetens avhør viser at hverken Sjøvold eller andre ved Oslo politidistrikt ble konfrontert med mannens påstander.

Spesialenheten henla mistanken om at PST-sjefen skal ha misbrukt stillingen sin til å oppnå en fordel.

Men hvor grundig ble det etterforsket?

BØTELAGT: Spesialenheten ila PST-sjef Hans Sverre Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

– I vårt etterforskningsmateriale er det ikke holdepunkter for at Sjøvold har påvirket noen, sier Nybøe.

Spesialenheten konkluderte med det sterkeste henleggelsesgrunnlaget – som med styrke taler for at Sjøvold ikke har gjort noe straffbart.

– Det er ikke spor i avhørene av at ansatte ved Oslo politidistrikt er konfrontert med press, trusler og vold?

– Nei, det var den vurderingen Spesialenheten gjorde den gangen. Det sentrale var Sjøvolds våpenoppbevaring, svarer Nybøe.

– Toget er gått

– Den ansatte ved våpenkontoret fortalte at han opplevde press om å ta imot våpnene fordi det gjaldt den daværende politimesteren i Oslo?

– Jada, jeg skjønner det. Man kan være enig eller uenig i vurderingen vår. Men nå er toget gått.

– Er det det?

Nybøe svarer at presset mannen følte, ikke trenger å være straffbart.

– Men da må dere undersøke det først, og det har dere ikke gjort?

– Nei, det har vi ikke gjort.

I tre år var Nybøe politimester i Asker og Bærum politidistrikt samtidig som Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo.

Fra januar 2015 til mai 2017 møttes de i ledermøter.

På et møterom i VGs lokaler legger Nybøe en uttalelse på bordet foran seg. Han vil at VG skal publisere den.

Det er ennå er det 30 minutter til han skal si at Spesialenheten kunne etterforsket mer.

– Ble særbehandlet

Jusprofessor Jon Petter Rui har tidligere uttalt i VG at han mener saken bør gjenåpnes – også fordi det har kommet ny informasjon i saken.

Han tenker da på et brev fra en tidligere visepolitimester i Oslo som beskriver at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble særbehandlet:

«Prinsippet om krav til likebehandling ble fraveket», skriver Sveinung Sponheim.

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, har han uttalt til VG.

Etter at Spesialenheten var ferdig med saken, mottok den ansatte ved våpenkontoret i Politihuset i Oslo 1.2 millioner kroner mot å si opp jobben sin.

Info Våpensaken ** 30 i oktober 2019 avslørte VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig over flere år. ** Våpnene fikk Sjøvold av enken etter en losjebror i Odd Fellow Ordenen i 2008. ** Dagen etter iverksatte Spesialenheten for politisaker en bred etterforskning av Sjøvold. Både for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen, men også for misbruk av stillingen da han skulle kvitte seg med våpnene. ** Sommeren 2020 konkluderte Spesialenheten med at Sjøvold hadde oppbevart tre våpen i skap og skuffer på kontoret i syv år – blant annet i Justisdepartementet. Han fikk en bot på 50 000 kroner. ** Spesialenheten henla forholdet om misbruk av stilling. ** 30. april 2022 avslørte VG at en politiansatt – høsten 2021 – fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Mannen hadde fortalt Spesialenheten om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Sjøvold. ** Noen dager etter VGs avsløring besluttet politimester i Oslo, Beate Gangås, at varselet fra konsulenten ved våpenkontoret skal gjennomgås av Politidirektoratet. ** 5. mai bestemte Politidirektoratet at hele varslersaken skal granskes av et eksternt advokatfirma. ** 14. mai besluttet justisminister Emilie Enger Mehl at hun vil opprette et varslingsombud for å rydde opp i politiets varslingsrutiner. ** 15. mai bekreftet Justisdepartementet overfor VG at Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle om de ulovlige våpnene da han ble autorisert før han tiltrådte stillingen som PST-sjef i juni 2019. Autorisasjonssamtalen hadde han med en tidligere kollega fra Justisdepartementet. ** 22. mai opplyste Justisdepartementet til VG at Hans Sverre Sjøvold fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklarering til tross for at han ble straffet for brudd på straffeloven og våpenloven. Vis mer

EGET OMBUD: 14. mai besluttet justisminister Emilie Enger Mehl at hun vil opprette et varslingsombud for å rydde opp i politiets varslingsrutiner.

– Ikke noe straffbart

Hvorfor etterforsket ikke Spesialenheten bredere?

Etaten besluttet å avgrense etterforskningen mot Sjøvold, sier Terje Nybøe.

– Den gangen tenkte vi at saken vår, det er Sjøvold og våpenoppbevaringen. Det andre får vi la ligge. Kanskje det er noe her. Kanskje det er noe dårlig ledelse. Men vi fant ingen indikasjoner på at det var noe straffbart. Derfor avgrenset vi mot det.

Nybøe kan ikke svare på når avgrensningen skjedde, fordi han ikke jobbet i Spesialenheten i oktober 2019, sier han.

– Det skjedde en helt vanlig avgrensning av en etterforskning, der vi hadde et formål: Vi skal etterforske i forhold til våpnene.

– Aldri anmeldt

Til Spesialenheten fortalte den ansatte ved våpenkontoret at han ble utsatt for et hardt spark i leggen fra en kollega.

Kollegaen avviser dette overfor VG, men fikk aldri spørsmålet fra Spesialenheten.

– Da kollegaen satt i stolen foran dere, kunne dere bare spurt: Sparket du ham?

– Ja, sant, man kan absolutt være uenig i Spesialenhetens vurdering. Det er greit, men sånn var det.

– Tenker du i dag at dere burde stilt flere spørsmål?

– Nei. Fokuset var å belyse Sjøvolds våpenoppbevaring. Et spark, ikke sant ... Det var tre år gammelt, det skjedde i 2016 og ble aldri anmeldt ... To voksne mennesker som har en uoverensstemmelse, der den ene sparker.

– Ifølge den fornærmede var sparket slutten på en lang periode med trusler og press. Hvorfor sier du: Bare et spark?

– Jo jo, vi har sett disse tingene her, ikke sant.

– Men dere har ikke spurt om det?

– Nei, det har vi ikke gjort. Vi har tenkt: Vi får la det ligge. Dette er ikke relevant for etterforskningen vår mot Sjøvold.

– Er det ikke interessant å finne ut om politimesteren i Oslo kan ha misbrukt stillingen sin?

– Den gangen ble det vurdert at dette går vi ikke videre med. Og vi konkluderte jo med at politimesteren ikke var blitt særbehandlet.

FØR NYBØ: Etterforskningen av Sjøvold skjedde før Terje Nybø begynte i Spesialenheten.

– Kan ha utøvd press?

Flere ledere ved Oslo politidistrikt har fortalt i avhør at Sjøvolds våpeninnlevering ikke fulgte vanlige rutiner og praksis.

Ifølge avhøret med den ansatte på våpenkontoret, sa hans nærmeste sjef:

– Dette gjelder politimesteren, og det er nok best å ta imot våpnene.

Politiinspektør Audun Kristiansen beskrev overfor Spesialenheten at saksbehandlingen av Sjøvolds våpen «kan ha blitt litt enkel».

– Når politimesteren spør, skal det mye til å si «nei, det vil jeg ikke», sa Kristiansen i avhør.

AVHØRT: – Når politimesteren spør, skal det mye til å si «nei, det vil jeg ikke», sa politiinspektør Audun Kristiansen til Spesialenheten.

Spesialenheten skriver likevel i påtalevedtaket at Sjøvold ikke misbrukte stillingen sin. Etaten påpeker blant annet på at Sjøvold ikke var i direkte kontakt med konsulenten på våpenkontoret.

– Kan ikke Sjøvold ha utøvd press likevel?

– Det kan godt hende. Det er helt åpenbart, selvfølgelig kan han det. Han kan ha sendt e-poster, eller hva som helst.

– Tre andre ledere ba saksbehandleren om ta imot våpnene. Det kan ha blitt et stort press på ham etter hvert?

– Det kan godt hende. Men jeg skjønner ikke ... Hva skal resultatet av den her samtalen bli? Dette kan dere jo spørre hvem som helst om?

– Hvorfor skriver dere at det ikke ble utøvd press?

– Ja, men ... jeg kan jo ikke endre på vedtaket vårt, ikke sant.

– Men du kan svare på spørsmål om vedtaket?

– Jeg kan ikke si noe annet enn akkurat det som står der. Jeg kan ikke utdype vedtaket. En dommer kommenterer jo ikke dommene sine. Jeg tror ikke dere får det dere egentlig vil fra meg.

– Kommer masse kritikk

Nybøe sier at han ikke kan utdype mer enn han allerede har gjort. Så sier Nybøe noe han aldri før har sagt:

– Det hadde vært veldig fint i dag om det hadde vært gjort mer fra oss. Jada, absolutt. Jeg synes det er aktverdig det dere driver med – også for oss. Og det gjør ingen ting å bli ettergått. Virkelig ikke, men det har noen omkostninger for folk. Sjøvold, for eksempel.

På spørsmål om han i dag synes det er problematisk at ikke flere ved Oslo politidistrikt ble etterforsket, svarer han bekreftende.

– I det store bildet, sånn som det er nå, ja. Det kommer masse kritikk mot oss for henleggelser, og jeg skulle gjerne vært foruten det.

– Sier du alt dette fordi du faktisk mener at saken kunne være bedre etterforsket? Eller fordi det hjelper deg i møtet med kritiske spørsmål?

– Vi er ikke redd for kritikk. Dette er ikke uttrykk for noe annet enn at slik saken har utviklet seg, hadde det vært fint om vår etterforskning også kunne besvart enkelte av de sidespørsmål som nå reises.

Han sier at Spesialenheten ikke er et kontrollorgan, men en enhet som skal undersøke om det foreligger straffbare forhold.

– Jeg fastholder at den avgrensning som ble gjort var forsvarlig, og den står fast i dag.

ALVOR: – Straffeloven kriminaliserer misbruk av offentlig myndighet, sier jusprofessor Jon Petter Rui

– Alvorlige handlinger

Jusprofessor Jon Petter Rui mener Spesialenheten bør gjøre nye etterforskningsskritt for å undersøke om det har skjedd en overtredelse av straffelovens bestemmelser som omhandler misbruk av offentlig myndighet, tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil.

– Straffeloven kriminaliserer misbruk av offentlig myndighet. Strafferammen er fengsel inntil seks år. Loven ser alvorlig på slike handlinger, sier Rui, som forsker og underviser i strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Bergen.

VG spør sjefen i Spesialenheten på nytt om avgrensningen etaten gjorde:

– Hva er verst: At Sjøvold brøt våpenloven – eller at en ansatt ble utsatt for så mye press at han i praksis ble ufør?

– Hvis det stemmer, da? svarer Nybøe.

Han sier at Spesialenheten ikke undersøkte og etterforsket grunnlaget for at mannen ble ufør.

– Jeg aner ikke jeg, altså. Dette vet vi ingenting om. Null og niks.

Tatt til side av Sjøvold

Nybøe vet at det finnes en ansatt ved Politihuset i Oslo som ikke følte press. Det fremkommer av avhøret med ham.

En politibetjent som hentet våpnene på Sjøvolds kontor, forteller at han «overhodet ikke» kjente press.

Politibetjenten jobbet sammen med saksbehandleren på våpenkontoret.

Politibetjenten og Sjøvold kjente også hverandre. De to tilhørte en liten frokostklubb som pleide å drikke kaffe sammen på morgenen.

– Vi satt ofte og spiste lunsj, utdypet Sjøvold overfor Spesialenheten.

En dag ble politibetjenten tatt til side i kantinen og spurt av Sjøvold om han kunne hjelpe med våpnene.

– Hvorfor er det relevant for Spesialenheten at politibetjenten ikke følte press?

– Det er jo relevant for å beskrive hvorfor det ikke har vært utøvet press fra politimesteren.

– Men presset kan ha blitt videreført til konsulenten på våpenkontoret da han ble bedt om å saksbehandle de ulovlige våpnene?

– Ja, det mener dere. Og vi mener noe annet.

HAR UNDERSØKT: – Det beskrives at Spesialenheten ikke har gjort noe. «De har ikke undersøkt om han har utøvd press». Jo, vi har det, sier Terje Nybøe.

– Blir helt galt

Intervjuet har nå vart i 40 minutter:

– Poenget mitt, nå når jeg er her, er at det blir helt galt.

Nybøe ser opp:

– Dette kan det jo ikke komme noe ut av mediemessig for dere, for jeg har jo ingenting å si til spørsmålene deres, egentlig. Hva skal komme ut av denne samtalen vår her nå?

– Hva vil du?

– Jeg synes det skal tydeliggjøres at vi har henlagt posten på Sjøvold. Det synes jeg mangler i debatten og ordskiftet.

Nybøe henviser blant annet til kritiske meldinger på Twitter.

– Det beskrives at Spesialenheten ikke har gjort noe. «De har ikke undersøkt om han har utøvd press». Jo, vi har det.

Nybøe peker på uttalelsen han har lagt på bordet. Der står det:

Spesialenheten har vurdert Sjøvolds handlemåte overfor ansatte ved Oslo politidistrikt, og om dette kunne representere brudd på straffeloven § 173 ved misbruk av offentlig myndighet. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at Sjøvold utøvde press mot noen av de ansatte ved Oslo politidistrikt som har hatt befatning med skytevåpnene, for at han skulle oppnå en særbehandling. Denne delen av saken mot ham ble derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Dette henleggelsesgrunnlaget benyttes i de tilfeller der etterforskningsresultatet med særlig styrke indikerer at det ikke har skjedd en straffbar handling.

Spesialenheten vurderte også om det burde iverksettes etterforskning av ansatte i Oslo politidistrikt, eller mot Oslo politidistrikt som foretak. Ved denne vurdering ble det konkludert med at det ikke var sannsynlig at noen av disse hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger, og denne delen av saken ble det derfor ikke innledet etterforskning av.