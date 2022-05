DØD: Marie Madeleine Steen er tidligere blitt omtalt som «Norges største bedrager». Hun ble funnet død 20. april i år.

Storsvindleren Marie Madeleine Steen er død

Marie Madeleine Steen ble funnet død 20. april i år. Hun er dømt for flere titalls bedragerier gjennom tre tiår.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter politiet til Dagbladet.

– Det ble besluttet obduksjon, og det skal være snakk om et naturlig dødsfall, sier avsnittsleder Per Morten Hvattum i etterforskningsavdelingen til Lillestrøm-politiet til avisen.

Advokat for Steens etterlatte bekrefter også dødsfallet overfor Dagbladet.

Steen ble prøveløslatt etter en bedrageridom i Oslo tingrett i 2017. I 2018 ble hun igjen pågrepet og dømt for bedrageri i Danmark.

VG kunne i 2018 skrive at det i Skandinavia finnes mer enn 90 mennesker som er blitt lurt, bedratt, utpresset, ærekrenket eller på annen måte berørt av de 112 straffbare forholdene Marie Madeleine Steen gjennom årene er dømt for.

Les hele artikkelserien fra 2018 her:

Steen fikk sin første dom i 1992, og har siden den gang vært dømt for en rekke bedragerier. En kartlegging VG har gjort viser at hun frem til de nye siktelsene i Danmark har vært dømt for 113 straffbare forhold. De fleste av forholdene er grove bedragerier.

Steen er gjerne offeret som trenger omsorg. Den gode lytteren som engasjerer seg sterkt i deres liv. Et menneske mange blir umiddelbart glad i. Det gjenspeiler også vitneforklaringene i Lyngby rett mandag.

Hun har gjennom årene gått under flere alias, hvor politiet kjenner til 22 av dem. Hun har også byttet navn i Folkeregisteret flere ganger.