OVERTENT: Det kom åpne flammer ut av boligen som brant i Askøy kommune fredag.

Dødsbrannen på Askøy: Kvinne og mann identifisert

ASKØY (VG) Søndag ble obduksjonen gjennomført. Politiet bekrefter nå at de to som er funnet, er kvinnen og mannen som var savnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De omkomne er obdusert og politiet kan bekrefte at det er de savnede som er funnet omkomne. Det er en kvinne førtiårene og mann i trettiårene. Pårørende er informert, sier politiadvokat Are Nygård Bergh til VG.

To personer var savnet etter brannen på Askøy fredag morgen.

De savnede var en kvinne i 40-årene som bodde på adressen, og en mann i 30-årene.

Politiet kjenner til dødsårsaken, men sier til VG at det er for tidlig for å gå ut med.

Det var fredag morgen at to personer døde i en brann i en tomannsbolig på Floravåg. En mann i 40-årene er siktet for å ha påtent brannen. Han er varetektsfengslet i to uker og nekter straffskyld.

Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen. Politiadvokat Are Nygård Bergh kaller saken alvorlig og krevende. Rundt 30 vitner er avhørt.

Siktede og kvinnen som er savnet etter brannen, skal ha hatt et langvarig forhold frem til i fjor høst. Kvinnen og mannen som er savnet, skal nettopp ha blitt kjærester.

Politiadvokat Nygård Bergh bekrefter tirsdag til VG at siktede er eksen til kvinnen.

Han ønsker ikke kommentere hva de mener har skjedd i huset før brannen eller hvordan de mener brannen ble påsatt, av hensyn til etterforskningen.

Han kan heller ikke kommentere et eventuelt motiv i saken.