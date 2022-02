Ukraina-markering i Oslo: − I hele natt bombet russerne huset til foreldrene mine

Irina Christensen sier at huset til familien i Ukraina ble bombet natt til lørdag, og er sterkt preget over situasjonen. – Jeg er så redd, sier hun til VG.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Hun har bodd i Norge i to år og var en av rundt tusen personer som lørdag ville markere sin støtte til Ukraina foran Stortinget i Oslo. Men for henne hadde markeringen også en dramatisk personlig undertone.

– I hele natt bombet russerne huset til foreldrene mine, broren min, hans kone og de to barna deres. Ikke bare huset deres, men alle husene i området der de bor. Jeg er så redd, forteller Irina Christensen til VG.

Hun oppsøkte selv VGs team under markeringen. Hun ville så gjerne ha hjelp til å dele en video fra bombingen i Melitopol i Zaporizhzhia-regionen som en av familiens naboer hadde lagt ut på Facebook.

Russland hevdet lørdag å ha kapret Melitopol, men det britiske forsvarsdepartementet har sådd tvil om disse påstandene.

Mens russerne sier de ble møtt av «vennligsinnet lokalbefolkning som ønsket dem velkommen med røde flagg», sier britene at de «ikke ser noe som helst som underbygger» disse påstandene. Byen er en av flere hvor kampene lørdag er harde.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

For Christensen, som har mange hun bryr seg om i nettopp dette området, gjør meldingene derfra inntrykk:

– Dette er veldig skremmende, familien min er skadet og de er så redde, sier Christensen videre.

For henne var det viktig å være til stede foran Stortinget lørdag.

– Vi er stolte av presidenten vår og vi tror på han, sier Irina Christensen.

Hun sikter til Volodymyr Zelenskyj, som de siste dagene har kommet med hyppige video-oppdateringer til det ukrainske folket, blant annet her fra gatene i hovedstaden Kyiv:

– Ukraina er takknemlig for alle som stiller opp for landet, sa Ukrainas ambassadør i Norge, Jatsiuk Viatsjeslav, under markeringen.

– Men i dag må vi si det som det er: Det som trengs mest i Ukraina nå, er militær støtte. Ukrainerne er de tøffeste og modigste soldatene på jord, men de kjemper mot en overveldende styrke, fortsatte han.

En rekke norske toppolitikere, blant dem tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), var blant appellantene under markeringen.

– Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre det som skjer nå på. Likevel er det stemmer, også i Norge, som har sagt at man først og fremst må forstå Putin. Dette er ikke tidspunktet for å forstå, men for å fordømme, sa hun.

SISTE GANG: Anna Superson er redd for at hver gang hun snakker med familien hjemme i Ukraina er det siste gang.

Anna Superson har bodd i Norge i tre år. Hun var blant de første som kom til markeringen foran Stortinget lørdag.

– Jeg snakker med familien min hjemme i Ukraina hver eneste dag, og jeg så redd for at hver gang jeg snakker med dem er den siste gangen, sier hun til VG.

Anzhelika Murchue og ekteparet Larysa og Oleksandr Tsopych er skeptiske da de møter VG og ber om legitimasjon.

– Vi kan ikke være sikre nok i disse dager, sier Oleksandr Tsopych.

Alle tre har bodd i Norge siden 2012 og de er dypt bekymret for familiene hjemme i Kyiv.

SLIPPER IKKE UNNA: Familiden vår i Ukraina er ikke trygge noen steder. De slipper ikke unna krigen, forteller fra venstre Anzhelika Murchue, Oleksandr Tsopych og Larysa Tsopych.

– Jeg er særlig bekymret for min mor. Hun bodde like ved flyplassen, men nå har hun heldigvis klart å komme seg vekk. Russerne bomber overalt, all infrastruktur er ødelagt. Hun sier at selv om de er kommet seg ut av Kyiv, er de ikke trygge noen steder. De slipper ikke unna krigen, sier han.

Etter markeringen foran Stortinget gikk demonstrantene i tog til den russiske ambassaden. Ifølge Oslo politidistrikt sluttet vesentlig flere personer seg da til demonstrasjonen, men det gikk rolig for seg.