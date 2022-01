MED MAMMA: Mamma Siv Anita og datteren Nova Sofie.

Nova Sofie (8) satt 23 dager i karantene: Mor fornøyd med endring i karanteneregler

Nova Sofie (8) fikk aldri corona, men var 23 dager i karantene. Nå er mor Siv Anita Aurstad-Paulsen fornøyd med at regjeringen har endret karantenereglene for husstandsmedlemmer.

Av Malene Birkeland

– Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftsendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Det er gledelige nyheter for familiene VG har snakket med. De mente karantenereglene som tidligere gjaldt rammet barna hardest.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier Kjerkol.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mente forrige uke at karanteneplikten for husstandsmedlemmer kunne erstattes med et strengt testregime, men da valgte regjeringen å vente.

Det begrunnet de med at kommunene måtte ha nok hurtigtester, og at de måtte ha etablert et system for lagring og utdeling av testene til husstandene.

Det fikk Venstre-leder Guri Melby til å reagere. Hun var bekymret for hvordan dette rammet småbarnsfamiliene.

I karantene 23 dager

Nova Sofie (8) måtte være 23 dager i karantene.

– Hun er den eneste i husstanden som ikke fikk corona, men var den som var lengst i karantene. Hun har gått glipp av mange skoledager, sosialt samvær og fritidsaktiviteter, sier mamma Siv Anita Aurstad-Paulsen.

Budstikka skrev om familien først.

– Det var kjedelig fordi jeg ikke fikk være med venner, sier Nova Sofie til VG.

KARANTENE: Her er Nova Sofie avbildet på karantenedag nummer 15.

For familien i Bærum startet karantenelivet 1. juledag. Lillesøster Ida (4) testet positivt. På nyttårsaften viste også mammas test to streker. Det skulle da gå 11 dager før både far Andreas Aurstad-Paulsen og Nova-Sofie kunne teste seg ut av karantenen.

Så testet far positivt 12. januar.

– Nova Sofie fikk halvannet døgn i frihet, sier mamma Aurstad-Paulsen.

Så var det på ’an igjen med ny karantene-runde for åtteåringen.

Hun reagerer på at karantenereglene som tidligere gjaldt, rammet barna som holdt seg friske verst.

– Jeg tenker på dem som ikke har den fleksibiliteten jeg har i jobben min. Det legges et stort ansvar på oss foreldre når det legges opp til hjemmeskole, sier Aurstad-Paulsen som jobber som assisterende avdelingsleder på Vestre Viken Sykehus.

NYE LEKER: Karantenetiden var hektisk, men julegavene kom godt med for Nova Sofie og Ida. – Det var fint med nye spill og nye leker, sier mamma Siv Anita.

Nova Sofie syntes hjemmeskole var vanskeligere.

– Jeg fikk ikke så mye hjelp som jeg fikk på skolen da, sier hun.

19. januar var første dagen i frihet igjen. Hun gikk på skolen med et stort smil, forteller mamma.

– Jeg har gått på korps og cheerleading og fikk møte venner igjen, sier åtteåringen.

Nå som karantenereglene er endret sier Aurstad-Paulsen at det er veldig bra for barna som slipper karantene og for de som kan avslutte karantene tidligere.

– Det er bedre sent enn aldri. Men jeg skulle ønske de innførte det tidligere for de yngste skolebarna.

Gledelige nyheter

Ann Helen Amundsen bor hjemme med barna Linus (7) og Leah Louise (15) i Sandefjord.

– Vi skulle slette 2021 fra kalenderen. Men 2022 begynte enda verre, sier Amundsen.

KARANTENE: Mamma Ann Helen Amundsen og sønnen Linus er i karantene. Leah Louise er friskmeldt.

Etter å ha vært i nærkontakt med en smittet ble hun og sønnen satt i karantene 1. nyttårsdag.

Linus fikk imidlertid bare to dager på skolen før storesøster testet positivt – og han og mamma igjen havnet i karantene.

Hun mener at karantenereglene som gjaldt tidligere ikke skjermet barn – og påpekte at det var Linus som ble mest skadelidende på grunn av at han ikke fikk være med venner – og gikk glipp av mye undervisning.

Når VG gjør Amundsen kjent med de nye karantenereglene sier hun at sønnen da kan gå på skolen onsdag. Frykten for at hun selv blir smittet, og pålegger han ny karantene, trenger hun ikke tenke på lenger.

– For ungene er det absolutt mye bedre at det er slik, sier hun og legger til at det er gledelige nyheter.

Familie på fem: Smittet én etter én

Tina Nyhuus bor med familien på fem på Nesodden. Bonussønn og eldstemann i flokken, Lucaz, ble først smittet 11. januar. Da isolerte far, Martin Lunde, og han seg i kjelleren.

Nyhuus serverte tre måltider om dagen med plasthansker – og de to minstejentene på 7 og 3 år sto i trappen og savnet pappa og storebror.

På samme tid forsøkte hun å jobbe fra hjemmekontoret og holde hjemmeskole for syvåringen.

MOR OG DATTER: De nye karantenereglene gjør at lille Amanda (7) kan dra på skolen igjen.

Spagaten mellom jobb og karantene var slitsom.

– Jeg skulle strekke meg til alle kanter. Lage mat til de som er i isolasjon, ta vare på treåringen med sine behov, syvåringen med hjemmeskole og utrolig mye energi. Det er jo ikke bare å la de bo i en Ipad tolv timer om dagen heller. Så jobben ble nedprioritert. Det er ikke en ålreit følelse, men det måtte bli sånn denne gangen, sier Nyhuus som jobber på Sunnaas sykehus.

Etter noen dager testet far positivt. Så gikk det noen dager til – og lille Frida (3) fikk positiv test.

– 14 nye dager på meg og 7-åringen, sier Nyhuus.

22. januar testet hun positivt. I telefonen med VG hoster hun hyppig. Nå er hun sykemeldt.

– På en måte håper vi syvåringen som er lei og savner vennene sine, får corona. Og således slipper unna med 6 døgn, i stedet for å kunne teste seg ut på dag 11, sier Nyhuus før hun er kjent med de nye karantenereglene.

Amanda (7) synes det har vært kjedelig å være i karantene.

– Det er mest kjedelig i ukedagene for da er søsteren min i barnehagen og broren min er på skolen. Det er kjedelig at bare jeg skal være hjemme, sier hun.

Når Nyhuus blir gjort kjent med endringene i karantenereglene sier hun «at det er kjempefint».

– Det gjør at Amanda kan komme seg på skolen igjen. Hun blir nok veldig glad.