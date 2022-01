NOVEMBER: Helseminister Ingvild Kjerkol og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en av regjeringens pressekonferanser i slutten av november da det var mange delta-innleggelser, før omikron kom til Norge.

FHI ville evaluere tiltakene i november – det har ikke skjedd

For over en måned siden foreslo Folkehelseinstituttet (FHI) at det skulle settes ned et utvalg for å vurdere kostnader og nytte av tiltakene – og at de skulle levere en rapport innen onsdag.

– Vi spilte inn et slikt ønske fordi vi så at vi nok en gang ville komme inn i en smittebølge som krevde store og inngripende smitteverntiltak, og gjerne ser at også andre aktører gjør forholdsmessighetsvurderinger og arbeider for å fremskaffe og fremstille kunnskap om dette. Vi var innstilt på å stille våre ressurser til rådighet. Det har vi gjort også tidligere når utvalg har arbeidet med disse problemstillingene, sier avdelingsleder Line Vold i FHI til VG.

I romjulen sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det har vært for lite forskning på tiltak under pandemien, og for lite systematisk kartlegging av tiltaksbyrde.

Da svarte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) blant annet at regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg på linje med Holden-utvalget, som i tre runder evaluerte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av pandemien.

Men FHI ville ha en slik evaluering på plass allerede denne onsdagen.

Det kommer frem i det faglige grunnlaget de leverte til regjeringen den 27. november. Der understreket de behovet for en rask evaluering av tiltaksstrategien.

De viste også til Holden-utvalget, som leverte sin siste rapport i mars 2021. Men mye har endret seg siden da, og folk var ikke vaksinerte.

«Det foreslås at det raskt settes ned et ekspertutvalg med tilsvarende faglig sammensetning som i Holden-utvalget, med mulighet til å levere en rapport innen 5. januar 2022», foreslo FHI.

Vanskeligere enn før

I november, som altså var før omikron kom til landet, trakk FHI frem flere grunner til at forholdsmessighetsvurderingene har blitt vanskeligere:

Med høy vaksinasjonsdekning, er risikoen for alvorlig sykdom generelt lav i befolkningen. Det er i stor grad de voksne uvaksinerte og eldre med risikotilstander som blir alvorlig syke

Smittespredningen er høy, men mindre direkte korrelert til innleggelser enn før. Sykehusene opplever økt belastning fra covid-19 i tillegg til andre innleggelser, økt sykefravær, færre utenlandske vikarer og problemer med å få skrevet ut ferdigbehandlede pasienter.

Man hadde fått mer kunnskap om viruset, og større erfaring med smitteverntiltak. Nå er det imidlertid mer usikkerhet rundt omikron.

«For å gjøre gode vurderinger vil det være nyttig med en oppdatert helhetlig vurdering av kost-nytte av tiltakene, der både samfunnsøkonomi, sosiale- og folkehelsemessige konsekvenser av pandemien, belastningen på helsetjenestene og av tiltakene belyses», skrev FHI.

– Tatt opp i mange sammenhenger

VG har stilt FHI flere spørsmål om forslaget, blant annet om det i det hele tatt var realistisk at et utvalg ville kunne levere en rapport på så kort tid. Avdelingsdirektør Line Vold viser til at Holden-utvalget også jobbet under korte frister.

– FHI har kontinuerlig påpekt behovet for et bedre system for å vurdere tiltaksbyrde – det vil si de negative og utilsiktede konsekvenser av tiltak – i tillegg til at vi har arbeidet for å få mer og bedre vitenskapelig kunnskap om effekten av tiltak. Behovet for vurderinger av tiltaksbyrde er en sak vi har tatt opp i mange ulike sammenhenger, svarer hun og fortsetter:

– Vi har svært ofte, gjennom hele pandemien, påpekt nettopp at vi kjenner for lite til effekten av tiltakene, inkludert de negative.

Til nå peker Vold på FHIs kunnskapsprogram som skal avdekke og fylle inn kunnskapshull, og FHIs senter for forskning på epidemitiltak, som deres viktigste bidrag til kartlegging av den helsemessige effekten av tiltakene, men legger også til:

– Det er nokså godt kjent at vi ikke har fått anledning til å utføre forskningsprosjekter med gode, randomiserte studier med kontrollgrupper, for å kartlegge den konkrete effekten av det enkelte smitteverntiltaket.

VG har også spurt om ikke FHI burde bedt om dette tidligere, ettersom befolkningen har vært vaksinert siden i sommer – og om en slik evaluering hadde gjort det enklere å levere råd om tiltakene nå.

– Det er nok et poeng at slike rapporter burde utarbeides jevnlig og med den stadig økende og nye kunnskapen vi får. Hvis en slik rapport hadde vært levert i sommer, ville den ikke inkludert viktige faktorer som omikron-variantens smitteevne og vaksinenes effekt på omikronvarianten. Det er dermed vanskelig å vite om en rapport utarbeidet tidligere og med et annet grunnlag enn vi har nå, ville gjort det svært mye enklere å vurdere effekten av de rådene som nå gis, svarer Vold.

Regjeringen: Ikke hensiktsmessig

VG har stilt Helsedepartementet en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor de ikke fulgte anbefalingen i november og satte ned et utvalg da, om det hadde gjort det enklere å vurdere tiltakene nå – eller om de mener de har et godt nok beslutningsgrunnlag, og om når de vil ha et mandat klart.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt svarer i en e-post:

– Når det gjelder løpende vurdering av tiltak bygger vi i stor grad på de faglige anbefalingene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Forslag til tiltak er basert på styringsindikatorene som er omtalt i strategien for håndtering av pandemien

Han skriver videre at etatene også foretar forholdsmessighetsvurderinger som er sentralt her.

– Et eventuelt utvalg vil i første rekke vurdere langsiktige tiltak, slik som revisjon av strategi mv. Det er ikke hensiktsmessig at et eksternt utvalg fortløpende skal vurdere tiltak.

Han viser til at det er varslet om revisjon av nåværende strategi i april.

– Et eventuelt utvalg vil være på plass i god tid til å bidra inn i et slikt arbeid.