FHI om smittetallene: Må ikke ta det for alvorlig

FHI-direktøren mener smitterekordene vi ser nå, ikke er sammenliknbare med de fra tidligere i pandemien.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har fått altfor stor oppmerksomhet i det siste. Det er hel riktig at det har vært rekorder, det har gått raskt, og vi må ta det alvorlig – men vi må ikke ta det for alvorlig, sier Camilla Stoltenberg til VG.

Det er det flere grunner til: For det første er ikke tallene sammenlignbare med smittetallene tidligere i pandemien, sier hun.

– Det testes kolossalt blant barn og unge med hurtigtester i stor grad, og ikke minst med selvtester der man ikke engang registrerer de negative resultatene. Så går de som er positive og tester seg på nytt – da vil andelen som tester positivt skyte i været. Den er ikke sammenlignbar, og den er ganske vanskelig å bruke som et mål på epidemiens utvikling.

I tillegg når Norge snart målet om å ha vaksinert 90 prosent av de voksne – og det kan være så lite som en uke ekstra som skal til før også 12–15-åringene er vaksinert. Da vil mange være beskyttet, selv om smitten fortsatt kan spre seg.

– Det betyr at det blir desto viktigere å følge med på innleggelsene, hvem er innlagt, og hvor er det økningen skjer. Og økningen skjer blant de ikke-vaksinerte, til en viss grad blant de gamle vaksinerte som har underliggende alvorlige risikofaktorer.

– Spørsmålet er tempoet

FHI mener det er sykdomsbyrden i befolkningen som bør vektlegges når vi skal vurdere om vi har kontroll på pandemien fremover. Samtidig understreker Stoltenberg at FHI fortsatt er opptatt av at man skal ha en justert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) i de kommende ukene, til vi har nådd en høyere vaksinasjonsdekning.

Men hun sier også at smitten ikke kommer til å forsvinne helt.

– Blant de som ikke er vaksinert, vil den spre seg, så spørsmålet er egentlig tempoet. Det er ikke et mål å ha totalt kontroll over smittespredningen, sånne målsettinger har vi heller ikke for andre infeksjonssykdommer.

FHI regner altså med at smitten kommer til å spre seg blant de uvaksinerte – det som kan skape problemer, er om for mange blir smittet på én gang. Det sier også FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

– Spørsmålet er om vi skal slutte å være så opptatt av smittetallene. Jeg tenker at vi nå bør først og fremst se på sykdomsbyrde, og der er innleggelsestall den viktigste indikatoren vi har nå.

I FHIs siste ukesrapport er det lagt inn fremskrivninger for hvem som kan komme til å bli lagt inn på sykehus i de nærmeste tre ukene:

Bilder viser en FHI-fremskrivning over innleggelser de nærmeste ukene fra siste ukesrapport.

Disse fremskrivningene tar imidlertid ikke hensyn til at flere blir vaksinert fremover – og heller ikke til at 12–15-åringene nå skal vaksineres.

I fremskrivningene er det aldersgruppen 20–40 som får den desidert største økningen i fremskrivningene. Det er også den gruppen der færrest har rukket å få andre dose til nå.

– Men det er også noen som ikke har tatt én dose, påpeker Stoltenberg.

FHIs langsiktige scenarioer viser også at vi kan komme til å få en vinterbølge med flere innleggelser. Stoltenberg sier det først og fremst vil være de sårbare, noen ikke-vaksinerte, og de vaksinen ikke virker godt på.

Hvis 90 prosent av de voksne vaksineres og vaksinen har 90 prosent effekt vil det nemlig fortsatt være 10 prosent uvaksinerte, og 10 prosent som ikke har så god effekt av vaksinen.

– Så det er ikke noe som nødvendigvis er en så stor bekymring når det gjelder gjenåpningen?

– Vi er jo bekymret for hvor mange som blir alvorlig syke og sykehusenes kapasitet til å ta seg av dem, men det kan ikke være slik at samfunnet stenger ned for godt på grunn av det.

– Politisk beslutning

Regjeringen valgte torsdag å bli stående på trinn tre. FHIs anbefaling var at trinn fire kunne utsettes i noen uker til 90 prosent av de voksne har fått andre dose. – hvis det i nåværende situasjon ønskes trygghet mot en større økning i smittetrykk. Det er dette hvis-et regjeringen har lagt vekt på, har helseminister Bent Høie sagt til VG.

I det faglige grunnlaget skriver FHI at det også er nødvendig å spesifisere målet med gjenåpningen.

– Hva er målet?

– Det vi sier er at på et eller annet tidspunkt er det først og fremst en politisk beslutning hvor mye risiko man vil ta. Jeg tror alle er enige om at den risikoen vil være lav, men det er en risiko, sier Stoltenberg.

– Er vi for forsiktige?

– Det er et politisk spørsmål først og fremst. Etter vår mening er situasjonen nå ikke ute av kontroll, i den forstand at når vi ser på innleggelser er det kontroll, sier hun, og understreker regjeringens beslutning er i tråd med FHIs anbefaling.