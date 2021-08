FRYKTER FOR BARNA: Leder for den norske coronastudien, Arne Søraas, kan ikke garantere at barn ikke rammes av langtidsvirkninger som følge av covidsmitte.

Toppforsker slår alarm om barn og «long covid»: − Burde ikke la barn utsettes for dette

Dersom smitten i Norge fortsetter å øke, kan titusenvis snart få «long covid» og hukommelsestap, frykter forsker Arne Søraas. Dette kan ramme barna, der smittespredningen blir størst, advarer legen.

Av Marie Golimo Kingsrød

– Det føles ikke godt å følge barna på skolen nå, og det oppleves utrygt, sier lege og forsker ved Oslo universitetssykehus, Arne Søraas, til VG.

Søraas leder den norske coronastudien, der 150.000 nordmenn følges gjennom pandemien.

Aldri før har smittetallene vært høyere enn nå. 1415 personer ble registrert smittet torsdag og 1552 fredag.

Likevel er mye annerledes i Norges fjerde smittebølge: Det har ennå ikke blitt innført nye, nasjonale smitteverntiltak. De aller fleste nordmenn er vaksinert med den første vaksinedose.

Bortsett fra barna. Om noen uker vil de fleste smittede være barn og ungdom, ifølge Helsedirektoratet.

Det gjør Søraas bekymret.

– Det er hyggelig at barna har grønn skole, men med denne smittespredningen vil alle barna få covid innen noen få måneder – med potensial for masse «long covid».

Les Høies kommentar nederst i saken: – Barn blir sjelden alvorlig syke

LEDER CORONA-STUDIEN: Forsker og lege Arne Søraas.

Etter sommeren åpnet norske skoler på grønt nivå. Barna kunne fint vært på skolen i mindre kohorter enn i dag, mener Søraas.

– Jeg forstår veldig godt at foreldre er bekymret, jeg er en av dem. Man vet ingenting, eller veldig lite, om de alvorlige kognitive «long covid»-symptomene blant barn.

Man antar at barn ikke får langsiktige bivirkninger og at barn tåler dette viruset fint på lang sikt, understreker Søraas.

– Det er grunner til å anta det. Men faktum er at vi vet ikke.

Frykter «hjernetåke»

Vi har allerede sett det hos voksne: Flere får langtidsvirkninger etter å ha hatt corona.

– Vår studie som ble publisert fredag viser at mellom 20 og 30 prosent har fått dårligere helse etter å ha vært smittet av corona, forklarer Søraas.

Et av de alvorligste symptomene er såkalt «hjernetåke». Elleve prosent av de som tester positivt for coronavirus, opplever hukommelsesproblemer åtte måneder senere, viser den norske coronastudien.

– Det bekymrer meg at man nå lar smittetallene øke så mye blant barn og unge, når man vet om disse ettervirkningene. Jeg føler ikke at dette tas alvorlig nok, når man lar det bli så mye covid i Norge.

ÅPNET PÅ GRØNT: Forsker Arne Søraas er bekymret for smitte blant barn på norske skoler.

– Titusenvis kan få hukommelsestap

Hvis viruset fortsetter å spre seg som nå, kan det få følgevirkninger, tror forskeren:

– Titusenvis kan få hukommelsestap om noen måneder. Det kan også ramme barn, der smittespredningen kommer til å bli størst.

Når man får hukommelsessvikt etter covid-smitte, virker det som om det er den «mentale oppslagstavlen» som rammes, forklarer Søraas.

I studien er typiske beskrivelser fra rammede at de «faller ut og ikke skjønner hvor jeg er», eller at «jeg vet hva jeg skal si, men kommer ikke på selve ordet».

– Dette kan være spesielt alvorlig for barn og unge som går på skole.

Siden man ikke vet hvordan viruset kan gi disse kognitive problemene, kan man heller ikke si at det ikke rammer barn, sier Søraas.

– I alle grupper hvor vi har undersøkt «long covid», der folk har hatt mild sykdom, ser vi hukommelsesproblemer i ettertid.

– Føler ikke det tas alvorlig nok

Forskeren kjenner ikke til gode studier gjort på kognitive «long covid»-symptomer hos barn og unge.

– Man burde ikke la barn utsettes for dette, uten at man vet at de ikke får langsiktige virkninger.

Hvis det ikke gjøres grep nå, synes Søraas det ser ut som om dette er et forsøk på å oppnå flokkimmunitet blant barn.

– Er det etisk å prøve flokkimmunitet blant barn, når man ikke vet konsekvensene av det?

Han fortsetter:

KAN VAKSINERES: En tenåring får første vaksinedose i Madrid i Spania, som har begynt å vaksinere barn over 12 år.

– Dette er et nytt virus. Som infeksjonsmedisiner mener jeg vi burde være før-var. Samtidig sitter vi på en vaksine godkjent for barn ned til 12 år, som vi ikke bruker.

Nå er det barn ned til 16 år som får vaksine i Norge.

– Regjeringen burde i alle fall si offentlig at det som skjer nå, er at vi prøver å oppnå flokkimmunitet blant barn.

De som ikke blir vaksinert, vil etter hvert bli smittet med coronaviruset, sa Bent Høie til VG tidligere i august. Det må barna betale for, mente da også professor Anne Spurkland.

Nakstad: – Mange barn som ikke fanges opp

Det ser ut som barn får mildere sykdom, og sjeldnere langtidssymptomer, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad:

– Men det finnes også eksempler på det motsatte.

Foreløpig er dette veldig lite kartlagt i systematiske studier som følger pasienter over tid, sier Nakstad til VG.

– Det er også mange barn som ikke fanges opp, fordi de blir mindre syke og sjeldnere testes.

Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Høie: Tåler mer smitte i samfunnet

Barn blir sjelden alvorlig syke av corona, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en e-post til VG.

Han skriver videre:

– Samtidig vet vi at barn og unge har båret en tung bør under pandemien. Hjemmeskole, mangel på aktiviteter og lite sosialt liv har ført til ensomhet, mistrivsel og dårligere helse for flere. Derfor var det viktig for oss å la barn og unge vende tilbake til skole, venner og sosialt liv.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nå øker smitten flere steder, og vi må alle følge gjeldende råd og regler for å bidra til at de yngste kan leve så normalt som mulig, oppgir helseministeren.

– De fleste eldre og risikogruppene er fullvaksinert, og vi tåler derfor mer smitte i samfunnet. Men vi kan ikke la smittetallene bli for høye.

Blant annet for å unngå mer smitte blant de yngste, har regjeringen utsatt den videre gjenåpningen av landet, oppgir Høie.

– Og selv om regjeringen ønsker at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag, har vi vært tydelige på at kommuner med mye smitte bør vurdere gult eller rødt nivå i skoler og barnehagen.

Høie svarer ikke på hvorvidt regjeringen nå forsøker å oppnå flokkimmunitet blant barn.