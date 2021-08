TESTER SEG: Studentene Finn Gross Maurer (f.v.), Lisa Blaser og Tarek El-Agroudi skal selv teste seg for coronaviruset for sikkerhets skyld.

Tester 36.000 studenter: − Vi er helt sprengt

TRONDHEIM (VG) Minst 250 studenter på NTNU i Trondheim har foreløpig fått påvist coronasmitte. Kommunen frykter tallene vil bli langt høyere etter massetestingen.

Av Maren Olava Ask Hütt og David Engmo (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det var vel litt forventet, sier Finn Gross Maurer om smitteutbruddet blant studenter.

Maurer er ingeniørstudent på NTNU i Trondheim. VG møter ham sammen med medstudentene Lisa Blaser og Tarek El-Agroudi på Elektrobygget på Gløshaugen.

Trondheim kommune står midt oppe i et stort utbrudd med rundt 100 nye smittetilfeller daglig. Mesteparten av smitten skal stamme fra fadderukene, ifølge kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller.

Under kan du se hvordan smitten i kommunen har utviklet seg.

De tre studentene kjenner flere som er coronasmittet eller i karantene, og opplever at studentene tar situasjonen på alvor.

– Hvis det er hundre hver dag, og alle de har rundt 10–15 nærkontakter blir det fort en ganske stor del av studentene, sier Maurer.

– Vi pleier å være mange rundt bordet her, men nå er flere hjemme, legger Blaser til.

Denne uken deler NTNU ut 36.000 coronatester til studentene. Testene tar og sjekker studentene selv, og melder inn om den er positiv. Da skal de følges opp med en ordinær test fra kommunen og isolere seg.

– Vi skal nok teste oss for sikkerhets skyld, sier El-Agroudi.

Også Maurer tenker å teste seg, selv om han nylig ble testet fordi han var nærkontakt til en smittet.

– Både studenter og faddere har vært flinke på smittevern, men med studenter fra hele landet samlet, er det ikke veldig overraskende at det dukker opp smitte, sier Lisa Blaser.

Tok tid med testing

Flere av studentene VG møter i Trondheim forteller at de ikke fikk teste seg med en gang de fikk symptomer. Ludvig Urbye Myhre forteller at han hørte at det skyldtes at testkapasiteten i kommunen var sprengt.

– Det stemmer, dessverre, sier Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim.

Wolden forteller at kommunen har hatt problemer med testkapasiteten på PCR-tester. Det vil si de vanlige testene som tas av helsearbeidere. Nå etablerer de en ny ordning for spytt-testene, slik at flere får testet seg fort.

– Forhåpentligvis har vi det oppe og går i løpet av et par dager, sier Wolden.

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim.

For øyeblikket kan det være opp mot en uke ventetid på å få tatt en PCR-test i Trondheim kommune.

– Tror du man kunne unngått mye av studentsmitten dersom man fikk testet raskere?

– Det tviler jeg på. Hovedgrunnen til at vi har smitte nå er fadderuke og andre festligheter. Men klarer vi ikke ta nok tester, øker jo risikoen for at viruset sprer seg.

De siste dagene har over 250 studenter ved mer enn 50 ulike studieprogrammer fått påvist smitte, ifølge Wolden. Han er spent på hva resultatet blir etter at studentene ved NTNU er hurtigtestet.

– Vi vet ikke hvor mye som er positivt. Det kan være lite, men det kan også være veldig mye. Vi frykter at det skal være mye.

Wolden understreker at han ikke nødvendigvis tror det er mye smitte. Frykten er der fordi han er bekymret for studentenes velferd, og fordi kommunen ikke har mer kapasitet på isolasjonshoteller.

– Vi er helt sprengt. De siste plassene ble fylt i morges. Vi har virkelig jaktet etter flere steder å isolere smittede, men det er fullt over alt. Vi har hørt med alt fra heimevern til campingplasser.

Plan A, B, C og D

Ludvig Urbye Myhre er leder for linjeforeningen «Smørekoppen» på studiet produktutvikling og produksjon. Han forteller at foreningen både har hatt A, B, C og D-planer for gjennomføringen av fadderuken.

– At det er mye festing underveis i fadderperioden er så klart ingen hemmelighet, men vi har prøvd å kontrollere det så langt det lar seg gjøre, forteller Myhre.

– Vi har hatt mindre faddergrupper, og prøvd å unngå kontakt på tvers av disse for å hindre eventuell spredning.

I linjeforeningen har de foreløpig holdt seg unna mye smitte.

Ludvig Urbye Myhre, leder for linjeforeningen «Smørekoppen».

Nå oppfordrer de medlemmene i foreningen til å benytte seg av massetestingen på NTNU, slik at alle smittetilfeller ved universitetet kan bli oppdaget. Mens det jobbes med å få oversikt over smitten, legger foreningen om planene for ulike sosiale arrangementer som skulle vært gjennomført den neste tiden.

– Det er utrolig trist. Fordi det ikke finnes noen regler mot arrangementer, bare oppfordringer, må vi i tillegg betale dyrt for å avbestille.

Myhre synes det er synd studentene får skylden for smitten i Trondheim nå.

– Vi følger de regler og restriksjoner som er gitt, mener Myhre.