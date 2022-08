DYRE DRÅPER: Vannkraften alle vil ha er høyt priset for tiden.

Forbrukerrådet: Slik kan strømregningen din bli

En familie i en enebolig i Sørvest-Norge må anslagsvis betale 5186 kroner hvis strømprisene fortsetter på dette nivået i november – selv etter at staten har tatt sin del av regningen.

Det viser beregninger Forbrukerrådet har gjort for VG.

De har da tatt utgangspunkt i hva spotprisen i regionen var de første tre dagene i august, som med mva. lå på 4,03 kroner, samt et påslag på 12 øre og et estimert årsforbruk på 26 802 kilowattimer (kwt). Av dette har Forbrukerrådet anslått at 2656 kwt brukes i november.

Baker man inn et påslag på 12 øre på nettleien, får man nesten samme resultat ved å bruke VGs strømpriskalkulator.

Differansen mellom strømstøtte på 80 og 90 prosent utgjør for denne familien 838 kroner.

Denne uken ble det kjent at husholdninger vil få dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime fra 1. september.

BEKYMRET: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket tror at de som ikke har en økonomisk buffer eller et luksusforbruk de kan kutte i, vil få store utfordringer når høye strømpriser kommer samtidig med økte priser på drivstoff og mat.

En husholdning som bor i enebolig i Oslo-området (NO1) kan regne med å betale 4876 kroner i november gitt augustprisen for denne regionen.

Bor du i leilighet i elspotområde NO1 kan du i november forvente å måtte betale 2127 kroner mens en rekkehusbeboer trolig må punge ut 3221 kroner.

Det er Martine Grøtt, produkteier for Strømpris.no som er Forbrukerrådets egen prisportal for strømavtaler, som har regnet på hva forbrukerne kan forvente seg å betale.

– Jeg har valgt å bruke strømprisene for august siden systemprisene for november er for usikre. De gjelder dessuten for alle prisområdene. Derfor har jeg valgt å bruke priser som har vært allerede, det vil si de første dagene i august, sier Grøtt.

Hun ønsker ikke å spå hva prisene i de forskjellige elspotområdene kan være i november og viser til at disse fastsettes dagen før på kraftbørsen. Regnestykket har tatt utgangspunkt i et typisk forbruk i november i de forskjellige boligtypene.

Bor du i Bergen (elspotmråde NO5) er anslagene for november, etter at strømstøtten er trukket fra, 4876 kroner, 3222 kroner og 2127 kroner avhengig av om du bor i enebolig, rekkehus eller leilighet.

– Likevel langt dyrere

– Det er åpenbart at vi betaler atsklillig mindre med strømstøtten enn vi ville ha gjort uten denne kompensasjonsordningen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til VG.

– Men det er likevel langt dyrere enn det norske forbrukere er vant til sammenlignet med et typisk normalår. Flere analytikere har spådd en gjennomsnittlig pris på fem kroner kilowattimen, og det tror jeg ikke er usannsynlig. Da vil en typisk enebolig få en dobling av strømregningen i forhold til hva vi har hatt tidligere, legger hun til.

Blyverket peker på at myndighetene før i tiden oppfordret folk til å bruke strøm, blant annet til oppvarming, og at det for mange ikke er lett å kutte forbruket drastisk.

– Trenger tillit

– Vi har foreløpig sett at forbruket har gått lite ned, sier hun og legger til at hun er bekymret for folks tillit til myndighetene.

– Vi trenger et samfunn hvor det er tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Jeg håper de fortsetter å videreutvikle strømstøtten slik at innbyggerne ikke føler at de blir loppet og staten rikere, sier Blyverket.

Hun setter også sin lit til regjeringens utredning av et nytt regime for fastpris.

Regjeringen vil gjøre en skatteendring som skal gi kraftbransjen mulighet til å tilby billigere fastpris på strøm til bedrifter og husholdninger enn i dag. Målet er at dette skal innføres 1. januar.

