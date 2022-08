Flertall for å avbryte Stortingets ferie for strøm-møte

Venstre er også åpne for å hasteinnkalle Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken. Dermed er det flertall på Stortinget for å avbryte ferien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis Stortinget må samles for å dette på plass allerede fra september, er Venstre forberedt på å avbryte ferien, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Både Høyre, SV, Rødt og Frp vil avbryte Stortingets sommerferie så de kan vedta nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Høyre-leder Erna Solberg ber regjeringen øke strømstøtten til 90 prosent allerede fra september.

– Akkurat nå mener vi prisen har vært så høy gjennom hele sommeren at det vil være det raskeste tiltaket vi kan gjøre på kort sikt. Så mener vi også at vi må se mer på andre tiltak for de som har dårligst økonomi, og så har vi hele situasjonen som dreier seg om næringslivet som er en annen post, sier Solberg til VG.

FLERTALL: Venstre-leder Guri Melby.

Melby mener at strømstøtteordningen må forbedres.

– Vi må få på plass en ordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Det er også mange bedrifter som sliter, derfor må utsatte deler av næringslivet inn i en ny løsning, sier hun.

Det er kjent fra tidligere at også SV, Rødt og Frp ønsker å hasteinnkalle Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken. Tidligere onsdag åpnet også Erna Solberg og Høyre for forslaget. Det er dermed flertall på Stortinget for å avbryte ferien.

– Hvis regjeringen trenger et vedtak fra Stortinget på dette, så er vi forberedt på å lage et ekstraordinært møte på Stortinget, sa Høyre-lederen til NTB.

Her får du oversikt over strømsituasjonen der du bor.

– Vil ha en stopp av eksport

KrFs stortingsrepresentanter støtter også en avbrytelse i ferien, men mener at Høyre må være villig til å gå lengre enn dette.

– Vi vil ha en stopp av eksport frem til vi har fylt opp vannmagasinene til et forsvarlig nivå. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå at strømregningen i vinter ikke når nye rekorder, sier KrF-leder Olaug Bollestad til VG.

Partiet fremmet flere forslag, om å styre eksport etter vannstand i vannmagasinene, for nesten et halvt år siden. Bollestad mener at Stortinget må ta grep for å unngå at enorme forskjeller ødelegger for folk, industri og næringsliv.

Nestleder for Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener at makspris på strøm er et av de nødvendige svarene på dagens krise.

– Nå er folk flest på vei tilbake på jobb, så da kan vi på Stortinget også brette opp ermene og finne fram til gode løsninger. Stortinget bør behandle de konkrete tiltakene Regjeringen kommer med, og se at de treffer riktig, sier Martinussen til VG.