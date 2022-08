FAMILIEHUNDEN: Jan Erik Wangen hadde hjertet i halsen på søndag.

Varg satte fast bein i munnen: − Jeg har aldri sett noe lignende

Hunden Varg fikk et margbein fast rundt kjeven. Veterinær advarer mot å gi hunder denne type bein.

Det var MittJessheim som først omtalte saken.

På søndag var Jan Erik Wangen selv på ferie i Hellas og ante fred og ingen fare.

Datteren hans og familiehunden Varg var hjemme i Mogreina, og skulle kose seg med en is og et margbein hver.

Etter hvert hører datteren at hunden piper og går bort for å se hva som skjer.

– Plutselig får jeg en telefon fra datteren min som sier at hunden har satt fast margbeinet i munnen, sier Jan Erik Wangen til VG.

Han fikk datteren til å ta et bilde og da skjønte han raskt at noe var alvorlig galt.

– Jeg har aldri sett noe lignende før, sier den erfarne hundeeieren.

MARGBEIN SITTER FAST: Datteren sender bilde av margbeinet som sitter fast.

Den vanligvis medgjørlige hunden hadde fullstendig panikk og knurret når datteren prøvde å gå nært den.

Varg prøvde å dra hodet bortover plenen for å løsne beinet som hadde satt seg fast rundt underkjeven. Det blødde også en del fra munnen, forteller eieren.

– Jeg ringte naboen som kom bort i full fart og prøvde å få løs margbeinet med både avbitertang og japansk sag, men han klarte ikke å få hunden til å stå rolig, sier hundefaren Jan Erik.

Da var det ingenting annet å gjøre enn å kontakte vakthavende veterinær i Jessheim.

Klinikken sa at det bare var å komme inn så fort som mulig.

HELE UNDERKJEVEN FAST: Veterinær Ida Martine Bråten forteller at hun måtte bore løs beinet.

Hos veterinæren måtte Varg bli lagt i narkose.

– Når Varg kom inn til klinikken så var han veldig stressa og jeg måtte sedere ham, forteller veterinær Ida Martine Bråten til VG.

Veterinæren fant frem bor for å forsøke å skjære løs beinet.

Tre timer satt margbeinet fast

I nesten tre timer hadde margbeinet vært fast rundt familiehundens underkjeve.

Tungen til Varg lå også fastklemt under beinet. Veterinæren forklarer at det er blodsirkulasjon og muskler i tunga som kan bli skadet av å være i klem over lengre tid.

– Det å være i Hellas og ikke vite hvordan dette skulle gå var veldig vondt, sier Jan Erik.

PÅ SOSIALE MEDIER: Jessheim Dyreklinikk la ut et innlegg av Varg på sosiale medier.

Heldigvis er veterinæren erfaren på dette, og forteller at hun nylig har opplevd et likt tilfelle hos en annen hund.

Det gikk faktisk ikke mer enn et kvarter for veterinæren å få løs beinet.

– Dette pleier vanligvis å gå veldig bra. Det som kan være skummelt er at man hjemme trekker og drar i beinet som sitter fast. Det kan skade tennene til hunden, og at man etterpå må trekke tenner, forklarer veterinæren.

ENDELIG LØS: Det tok kanskje ikke så lang tid hos veterinæren, men følelsen var nok god når Varg endelig fikk løs beinet.

– Gjensynsgleden var stor

Jan Erik får endelig beskjed om at det hadde gått helt fint med familiehunden.

– Da pustet jeg lettet ut, forteller han.

Tirsdag fikk Varg og Jan Erik møtes igjen.

– Gjensynsgleden var stor. Da var Varg full av glede og logrende.

NÆRT FORHOLD: Jan Erik forteller at han og Varg ofte er på jaktturer i skogen.

Jan Erik sliter fortsatt med å skjønne hvordan hunden i det hele tatt har fått kjeven inn i beinet.

Veterinæren forklarer:

– Det er formen på beinet som gjør at det er enkelt å få kjeven inn, men veldig vanskelig å få ut. Det er litt som med en ring, man får alltid fingeren inn - men aldri ut igjen.

Veterinæren sier at om andre er i samme situasjon så kan man gjerne prøve å få ut beinet hjemme først.

– Men dersom det ikke går, så bør man ringe veterinærklinikken, sier hun.

VETERINÆR: Ida Martine Bråten er veterinær hos Jessheim Dyreklinikk.

– Jeg ville ikke gitt mine hunder margbein

Jan Erik skal ikke gi margbein til hunden sin igjen.

– Nei, nå skal det bare brukes som åte på revejakt, sier han.

Veterinæren synes dette er lurt.

– Jeg ville ikke gitt mine hunder margbein. Margbein er såpass hardt at det skader tennene til hunden, forteller hun.

Hun tror at mange tenker at det å tygge på margbein fjerner tannstein hos hunden.

– Den beste måten å holde tannstein vedlike på, er å pusse tennene til hunden daglig. Dersom hunden din sliter mye med det, vil jeg også anbefale jevnlig tannrens hos klinikken.