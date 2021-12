LEI SEG PÅ OSLOS VEGNE: Gå ut, men hold avstand og følg reglene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ber Oslo-folk om å bruke byen – og følge smittevernreglene

– Jeg må få lov å si at jeg er lei meg på vegne av folk i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han ber folk følge de nye smittevernreglene nøye – men ellers leve mest mulig som vanlig og bruke byen.

– Var dette innstramningen du fikk, men som du ikke ville ha, Johansen?

– Jeg tenker at dette er det helsemyndighetene sier må til, fordi man mener at helsevesenet er i ferd med å bli presset, sier byrådslederen til VG tirsdag kveld.

Han er åpenbart lei seg for at strenge smitteverntiltak enda en gang truer med å stenge ned hovedstaden.

– Det vi nå skal igjennom er det ingen som ønsker seg, sa Johansen på sin pressekonferanse i Oslo rådhus.

– Vi hadde gledet oss til en vanlig jul. Sånn blir det ikke. Men vi må ikke miste motet, sa byrådslederen.

Krymper Nobel-seremonien

I etasjen over, i Oslos storstue, gjøres det klart til seremonien for Nobels Fredspris kommende fredag. Men arrangementet må krympes kraftig. Stoler må fjernes. Men Johansen går ut fra at seremonien kan gjennomføres.

– Hvordan skal folk i Oslo forholde seg nå? Bør man isolere seg?

– Nei, Jeg vil oppfordre folk til å følge smittevernreglene nøye. Gå ut, men hold avstand og ta på munnbindet. Og begrense antallet man møter.

– Vil du anbefale folk å bruke byen, altså?

– Ja jeg vil anbefale folk å gjøre det, men innenfor reglene.

– Sier du det for å berge utelivet?

– Jeg vil kalle det et hyggelig bidrag til en bransje som nå vil for langt under halv maskin nå. De har massive avbestillinger, men sitter også med enorme varelagre som de har kjøpt inn, sier Johansen.

Høyt sykefravær

Han sier at Oslo allerede har massive utfordringer, men de skyldes ikke den nye omicron-mutasjonen:

– Vi har et veldig høyt sykefravær nå, i omtrent alle sektorer. Karantenekravene rammer oss knallhardt. Det samme gjør anbefalingen om at man må holde seg hjemme om man har influensa-symptomer, sier byrådslederen.

Utdanningsbyråd Sunniva Eidsvoll Holmås (SV) og helse- og eldrebyråd Robert Steen (Ap) bekrefter dette. Begge etatene sliter med om lag 10 prosent sykefravær.

Når ansatte er syke, innkaller man gjerne vikarer. Men ifølge Holmås er det knapt vikarer å få tak i.

– I enkelte bydeler, blant annet Alna, har noen barnehager redusert åpningstider som følge av sykefravær, sier hun.

Kø på Legevakten

Helse og omsorgsetatene i Oslo har fått ordre om å planlegge for et sykefravær på 30–40 prosent. Ifølge Steen er man langt fra det nivået. Men det er kødannelser:

– Vi ser opphopning av kø på Legevakten, og på noen av teststasjonene. Det er også antydning til kø for teamene som gjør smittesporing, sier Steen.

Raymond Johnsen kom også med en innstendig oppfordring til de uvaksinerte om å vaksinere seg.

– Når vil de under 65 år i Oslo få tilbud om den tredje vaksinen?

– Tre av våre 15 bydeler begynner nå å innkalle de mellom 50 og 65. Men for de over 65 år er oppmøtet lavere enn da de fikk dose en og to, sier Robert Steen.