LEDER NESTEN 6000: Hans R. Dankertsen leder et av landets største idrettslag. - Det er ekstremt viktig at barn og unge har et sted å gå, sier han.

Han leder et av landets største idrettslag: Bekymret for dem som ikke har det så greit i hverdagen

Pandemien har rammet mange utsatte samfunnsgrupper hardt. Nå må de samme gruppene forberede seg på en ny tung periode.

Publisert: Nå nettopp

11. oktober i år slo Folkehelseinstituttet (FHI) fast at pandemien har rammet skjevt i Norge.

– Det gjelder blant annet de som allerede har psykiske lidelser, de som har opplevd å miste jobben, unge, aleneboende og studenter, uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Lederen i et av Norges største idrettslag, Hans R. Dankertsen, har tidligere uttrykt bekymring for hvordan strenge smitteverntiltak har påvirket barne- og ungdomsidretten.

– Mange har lidd voldsomt, sa Dankertsen i et intervju med VG i april i år.

Etter å ha fulgt regjeringens pressekonferanse mandag kveld, sier lederen i Fana Idrettslag i Bergen at han er særlig bekymret for hvordan strengere tiltak vil påvirke dem som har en utfordrende hjemmesituasjon.

– Det er de som ikke har det så greit i hverdagen som har størst behov for å ha et sted å gå, og være i aktivitet. De er de som har mest behov for den støtten. Det er det som bekymrer meg mest, at de skal bli rammet.

* Ifølge de nye tiltakene som ble offentliggjort mandag kveld, kan maksimalt 20 barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder ha organiserte innendørs fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse.

* Begrensningen gjelder ikke deltakere som er fra samme kohort i skole eller barnehage.

* Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men myndighetene anbefaler ikke å gjennomføre cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.

* Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, når det er vanskelig å holde meteren.

NYE TILTAK: Mandag kveld holdt regjeringen pressekonferanse om nye smitteverntiltak. Fra venstre: helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dankertsen sier han er glad for at barne- og ungdomsidretten ikke rammes hardere av de nye tiltakene.

– Det er ekstremt viktig at barn og unge har et sted å gå. Jeg er veldig glad for at det ikke kom en nedstenging, sier han.

– Men det blir vanskelig å trene og drive lagidrett og samtidig holde en meters avstand?

– Det er klart at det blir vanskelig å holde meteren. Barn og unge er sosiale, så det blir en utfordring. Men vi får prøve å begrense kontakten så godt vi kan.

Idrettspresident Berit Kjøll uttaler i en pressemelding at de nye nasjonale tiltakene er meget alvorlige med hensyn til risiko for ytterligere frafall av aktive utøvere og frivillige.

– Spesielt er jeg bekymret for ungdom og unge voksne, som nå opplever sterke aktivitetsrestriksjoner. Økt frafall blant de frivillige vil også kunne svekke aktiviteten over tid. Derfor håper vi at disse tiltakene blir kortvarige, sier Kjøll.

BEKYMRET: Hans R. Dankertsen er leder i Fana Idrettslag i Bergen. Med neste 6000 medlemmer er det et av Norges største idrettslag.

Leder i den første Koronakommisjonen, Stener Kvinnsland, fulgte regjeringens pressekonferanse mandag kveld.

– Skal jeg ha en kommentar til hele denne pakken, så må det være at den var fullt ut nødvending. Det er dramatisk det som skjer i øyeblikket, ingen hadde vel trodd det skulle endre seg så fort, sier Kvinnsland til VG.

Den tidligere legen og sykehuslederen mener det er vanskelig å sette inn effektive smitteverntiltak og samtidig ivareta samfunnets totalinteresse.

– Da er det viktig å innføre kompenserende tiltak for sårbare grupper, som barn og unge og personer som lever i isolasjon.

GRANSKET HÅNDTERINGEN: 14. april overleverte Stener Kvinnsland Koronakommisjonens rapport til daværende statsminister Erna Solberg.

Kvinnsland sier han er glad for at skolene fortsatt kan holdes åpne.

– Jeg tror det er en riktig beslutning. I rapporten til kommisjonen konkluderte vi med at det var fryktelig å måtte stenge skoler. Det er nesten det verste man kan gjøre. Det er kjempeviktig at skolene er åpne, sier han.

Kvinnsland sier at kommisjonen i sin rapport foreslo en rekke tiltak for å møte utfordringene utsatte grupper kan møte i fortsettelsen av pandemien.

– Jeg synes dette er en mangfoldig og flott pakke. Men jeg er usikker på om den er kraftfull nok, sier han.

Tove Gundersen er generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

– Folk er slitne, stresset og lei seg

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier mange har tatt kontakt med organisasjonen i dag.

– Folk er slitne, stresset og lei seg, sier hun til VG. Samtidig tror Gundersen at de aller fleste vil klare seg fint også i den perioden som nå kommer fordi vi nå har erfaring med dette og fordi folk er mer oppmerksom på hvor viktig det er å ta vare på hverandre.

– Jeg synes Støre var veldig klar, og jeg er glad for at han sa se hvem du kan du gjøre en forskjell for. Også helseministeren sa at nå er det viktig med omtanke og omsorg, sier Gundersen og legger til at det er viktig at folk er tilgjengelige på hjelpetelefoner og helsetjenester og lærerne for elevene.

– Jeg er veldig glad for at skoler og barnehager holder åpent selv om det er på gult nivå. Men videregående elever er forståelig nok fortvilet over at de ikke får holde arrangementene de har planlagt og en del trives dårlig med digital undervisning. Vi må erkjenne at unge voksne betaler igjen prisen og vi er nødt tilrettelegge bedre enn før og ta i bruk kunnskapen fra koronaskommisjonen, sier Gundersen.

Hun håper at fotballbaner blir brøytet i julen slik at ungdommen iallefall kan spille sammen utendørs og understreker at det er viktig å opprettholde rutiner knyttet til mat og fysisk aktivitet.

– Vi reduserer muligheten for å bli deprimert med 50 prosent hvis man er fysisk aktiv mer enn 30 minutter hver dag.

Studentene: - Forstår at digital undervisning er nødvendig

Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon, er bekymret for studentenes psykiske helse, men glad for at de fortsatt kan gjennomføre labkurs og ferdighetstrening.

– Vi vet at mange har hatt det veldig tøft, men vi opplever at studenter og høyere utdanningsfelt blir hørt i langt større grad enn tidligere. I fjor snakket man jo om at ingen ville ha en tannlege som hadde lært å bore på zoom, sier Lund til VG.

FØLER SEG HØRT: Tuva Todnem Lund er leder i Norsk Studentunion.

Hun peker på at labkurs og ferdighetstrening er viktig for å kunne opprettholde studieprogresjonen og hun er glad for at campus fortsatt holder åpnet for de som har behov for det.

– Det er også viktig universiteter og høyskoler er flinke med få informasjon ut til studentene slik at situasjonen er så forutsigbar som mulig, slik at studentene vet når dnår de skal komme tilbake til campus etter juleferien, sier Lund og legger til:

– Vi opplever at vi er blitt lyttet til, men er bekymret for den psykiske helsen til studentene. Vi vet at mange har slitt og dette er en tøff beskjed å få rett før jul.

Lund peker på at mange studenter også er bekymret for møte opp på forelesninger og eksamen.

– Det er ikke optimalt med digital undervisning, men vi forstår at det er nødvendig, sier Lund.