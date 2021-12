TIDLIGERE STATSMINISTRE: Kåre Willoch (til venstre) og Kjell Magne Bondevik har begge vært mangeårige statsministre. Her er de to sammen i 2017 under NRKs høstlansering.

Bondevik om Willoch: − Jeg kommer til å savne ham

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier avdøde Kåre Willoch var en av hans læremestre i politikken.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er veldig trist og vemodig. Han var en av mine læremestre i politikken, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

VG snakker med Bondevik på telefon rett etter at han fikk nyheten om Kåre Willochs bortgang mandag. Han hyller Willoch, som han har samarbeidet mye med i politikken.

– Jeg satt i hans regjering fra 1983 til 1986. Det var veldig nyttig for meg da jeg selv ble statsminister for første gang i 1997. Jeg lærte om hvordan en regjering arbeidet og de hensyn en statsminister må ta, sier Bondevik.

Han sier at de to inntil nylig har hatt god kontakt.

– Jeg kommer til å savne ham. Jeg besøkte ham to ganger i hans hjem etter at han fikk slag, senest på forsommeren i år. Selv om han var preget av slaget, fungerte hodet godt, slik at vi fikk en god samtale om mange ting: Vår felles tid i politikken, den nåværende politiske situasjonen, internasjonale spørsmål og mer livssynsmessige spørsmål, forteller Bondevik.

70 år: Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik sammen under Willochs 70-årsfeiring i 1998.

– Hva har Willoch betydd for norsk politikk?

– Han kom inn på et tidspunkt da samfunnet var modent for reformer. Det var større åpenhet i samfunnet med tanke på to ting. Det ene var et større mediemangfold, som hans regjering sto i bresjen for. Det ble åpnet opp slik at NRK-monopolet falt og en fikk et større mediemangfold med radio og TV. Det andre var en liberalisering av åpningstidene i butikkene. Her tok Willoch føring på viktige områder.

Opplevde en mykere side

– Hvordan var Willoch på det personlige plan?

– Han ble åpnere og åpnere etter som årene gikk. Fra 1973 og utover, da jeg kom inn i politikken, var det ikke så lett for oss unge og ferske å komme inn på ham. Fra den tiden husker jeg ham som en skarp debattant i stortingssalen. Han fikk etter hvert de berømte duellene med Gro Harlem Brundtland, forteller Bondevik.

Han sier at han fikk et nytt inntrykk av Willoch da to de satt i regjering sammen.

– Da jeg kom inn i regjering med ham ti år senere i 1983, kom jeg mye nærmere ham og opplevde en annen side hvor han både var forståelsesfull for andre synspunkter og partier.

– Etter at han gikk ut av politikken, opplevde jeg en enda mykere side – og en endring i fokus av hva han var interessert i. Han ble mer opptatt av familiepolitiske spørsmål, klima og miljø og internasjonale spørsmål. Vi fant mye felles i de senere år, så det synes jeg var fint å erfare, sier Bondevik.