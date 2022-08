DÅRLIGE MÅLINGERS MANN: Ledere kommenterer gode målinger, parlamentariske nestledere kommenterer dårlige. Det har blitt mange målingsintervjuer på Geir Pollestad i det siste.

Sp-topp om nye krisetall for regjeringen: Behov for at vi begynner med blanke ark

ARENDAL (VG) Ap får rekordsvake 19,9 prosent på VGs nye partibarometer. Også Sp sliter tungt. Ap- og Sp-toppene sier de forstår velgerne.

– Det betyr at vi har en veldig stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

Han møter VG på partiets stand i Arendal sentrum. Etter timer med regn har det endelig lysnet litt. Men tallet nestlederen får presentert er bekmørkt for Ap, og en svært dårlig start på den politiske høsten.

Selv om tilbakegangen siden juni er godt innenfor den statistiske feilmarginen, er 19-tallet noe ledelsen i Ap virkelig ikke ønsker å se.

– Det er ikke velgerne som er dumme eller utakknemlige, men dere som må gjøre en bedre jobb?

– Det er selvfølgelig det det handler om. Vi må gjøre en bedre jobb, sier Skjæran.

SPIRALER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran frykter både inflasjonsspiral og rentespiral.

Rekorddårlig

Priskriser for strøm, matvarer og drivstoff har preget regjeringens første ti måneder. Nå er frykten at gode støttetiltak kan føre til en rentekrise.

– Det gjør at vi ikke kan bevilge oss ut av dette. Vi må holde igjen på pengebruken, nå blir trygg økonomisk styring så viktig, sier Skjæran.

Respons Analyse, som utfører målingene for VG og som har laget partibarometere siden 2006, har aldri før målt Ap under 20 prosent, opplyser Thore Gaard Olaussen i Respons.

For regjeringspartner Sp er det heller ingen lysning i sikte. Sp får bare 6,6 prosent oppslutning i august, ned 0,8 prosentpoeng fra juni. Ved valget i fjor fikk Sp 13,5 prosent oppslutning.

Se tallene her:

Info Dette er «andre»: Gruppen Andre omfatter denne gang 1,7 % til Industri- og næringspartiet, 0,6 % til Demokratene, 0,6% til Partiet De Kristne, 0,3% til Liberalistene og 0,3% til Pensjonistpartiet. Vis mer

– Blanke ark

Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad har en hjertestarter i bagasjen når han møter VG i Arendals gater tirsdag.

Han insisterer på at han bare frakter den for en bekjent som trengte den på en stand i byens gågate, og at den ikke er til eget bruk – til tross for at rogalendingen har gått fra kanal til kanal de siste par månedene for å kommentere den ene målingen svakere enn den andre.

Men behov for en frisk start, det har Sp og regjeringen, sier Pollestad:

– Det er nok et behov for at vi med et nytt budsjett og en ny stortingsperiode begynner med blanke ark, og erkjenner at noe har vært bra, og noe har vært dårlig.

REGJERINGSSJEF: Målingen er ingen god lesing for statsminsiter og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Den største tabben

Den politiske virkeligheten har endret seg siden Ap og Sp sto på slottsplassen 14. oktober – og det er behov for å finne stilen og regjeringsprosjektet på en ny måte, mener Pollestad.

– Jeg tror den største tabben vi kan gjøre er å si at «vi levere mye bra, men er ikke gode nok til å fortelle om det», sier Pollestad og fortsetter:

– Hvis vi luller oss inn i en sånn virkelighet, føles det kanskje bedre, men da er man dømt til undergang. Jeg tror heller på å ta inn over seg den utålmodigheten folk har, og levere enda mer.

– Har glemt verdidebattene

Sp-toppen mener regjeringen har vært veldig opptatt av nettopp å «levere» – enten det er jordbruksoppgjør, fergepriser eller andre konkrete løfter.

Men:

– Vi har nok glemt verdidebattene, som handler om hvorfor vi skal levere. Som for eksempel på distrikt kontra sentralisering, der vi snakker mye om virkemidlene, men mindre om målet for politikken. Vi må fortelle en historie om hvorfor vi gjør det vi gjør. Det må vi bli bedre på.

MARERITTMATERIALE: Hva drømmer en norsk politiker om for tiden? Kanskje er det strømmaster som jager dem gjennom natten.

– 40 prosent av velgerne deres sitter på gjerdet. Det betyr jo at de ikke har bestemt seg for et annet parti, foreløpig i alle fall. Er det en trøst, selv om kanskje er en mager trøst?

– Det er ikke en mager trøst, det er det som gjør at vi orker å gå på jobb hver dag, sier Pollestad galgenhumoristisk.

– Vi må finne igjen den selvtilliten vi hadde i valgkampen og i starten på regjeringsperioden, at dette kan vi få til.

Dette viser målingen:

Ap taper mange velgere til Høyre, og noen til SV.

Ap er jevnstore med Frp på Sør- og Vestlandet. Her er Høyre nesten dobbelt så store.

I tradisjonelt sterke Ap-områder som Trøndelag og Nord-Norge sier hver tredje velger at de ikke vet hva de vil stemme.

Fire av ti Sp-velgere fra Stortingsvalget i fjor høst har satt seg på gjerdet, og vet ikke hva de vil stemme i dag.

Høyre henter både velgere fra Ap og Sp, men også fra Frp.

Hadde denne målingen vært valgresultatet, ville Solberg blitt statsminister. Blå side har et flertall på 86 mandater, selv om KrF er under sperregrensen.

REISEGLAD: Erna Solberg kommenterer målingen fra Flekkefjord, som er stopp nummer 50 på en landsdekkende turné. Her fra forrige turnérunde i starten av august.

Høyre-leder Erna Solberg kaller målingen «en stor inspirasjon.

Hun har tilbragt de siste dagene på busstur i Rogaland og Agder. Det er blitt rene kjerneområdet for Høyres fremgang, viser bakgrunnstallene i denne målingen: På Sør- og Vestlandet slår hennes parti knockout på regjeringspartiene. I denne regionen er Høyre nesten dobbelt så stort som Ap blant velgerne.

– Jeg tror mange i denne landsdelen opplever at regjeringen ikke ser dem eller har fokus på de tingene de er opptatt av.

– Men det gjelder for så vidt i alle landsdeler, legger hun til.

Det er strøm, bedre veier og mer verdiskapning langs kysten som går igjen når den tidligere statsministeren møter folk på Sørlandet og Vestlandet.

– Vi har dessverre en regjering som bruker tid på å løse de utfordringene Norge stod overfor for noen år siden, med løsninger som gjør utfordringene vi nå står overfor, verre enn de er, sier Solberg.

FORNØYD: Kirsti Bergstø er fungerende SV-leder.

SV: Derfor sliter regjeringen

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø mener SVs gode oppslutning på 9,5 prosent viser at velgerne er opptatt av miljø og vil ha mer omfordeling, og hun tar til orde for å øke skattene:

– Vi skal jobbe videre både med å hjelpe de som nå sliter med høye mat og strømpriser, og med å få et mer omfordelende skattesystem. De som har mest må betale mer i skatt slik at vi kan sikre trygghet og bedre velferd, sier Bergstø.

Hun mener regjeringspartiene sliter på grunn av de samme sakene som forklarer SVs fremgang:

– Jeg tror regjeringspartiene hadde tjent på å vise en klarere politisk linje og vilje til kraftfulle grep for å gjøre noe med økte forskjeller og utslipp, sier Bergstø.