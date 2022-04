SKEPTISKE: Advokatene Anette Fjeld og Christian Reusch synes lite om at Stortinget skal bruke fellesskapets ressurser på å krangle med Skatteetaten.

Ut mot Stortinget i pendlerkrangel: − Dette burde ikke være komplisert

Stortinget har tatt opp kampen med Skatteetaten for at politikere skal kunne få skattefri pendlerbolig selv om de bor hos foreldrene. Det er skivebom, mener to uavhengige skatterettsjurister.

– Dette burde ikke være så veldig komplisert, sier Anette Fjeld til VG.

Fjeld er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og har prosedert mange skattesaker i retten. Hun har fulgt debatten om pendlerboliger det siste halvåret, og er overrasket over at Stortinget kvesser de juridiske knivene i møte med Skatteetaten.

Stortinget fortsetter nemlig å punge ut for at advokater i advokatfirmaet Grette skal hjelpe dem med å få Skatteetaten til å snu 180 grader i sin tolkning av skatteloven. Det vil i så fall innebære at stortingsrepresentanter skal ha lov til å motta skattefri pendlerbolig, selv om de leier ut boligen på hjemstedet eller er folkeregistrert på gutterommet hjemme hos foreldrene.

Bare i februar brukte Stortinget 292.543 kroner på juristhjelp fra Grette, viser fakturaer VG har fått innsyn i. Det meste av dette er knyttet til pendlerboligsaken.

SKANDALEOMSUST: En stortingspresident og to statsråder har gått etter avsløringer om pendlerboliger det siste halve året.

– Lovteksten er klar

Sammen med kollega Christian Reusch, har Fjeld sett nærmere på lovbestemmelsene for pendlerboliger.

– Hva er det egentlig Stortinget og Skatteetaten er uenige om?

– Helt enkelt, så koker uenigheten ned til hva som ligger i ordet «merkostnader», sier Reusch, som har bakgrunn både fra regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor.

For å få skattefri pendlerbolig, må stortingspolitikere (og for den saks skyld alle andre som er pendlere), nemlig få merkostnader av å bo i pendlerboligen. Betaler du for eksempel lån på huset på hjemstedet, vil det være en merkostnad hvis du også skal skatte av pendlerboligen.

– Her er lovteksten klar, mener vi. Hvis du bor gratis hjemme hos foreldrene dine, så er det ingen merkostnad for deg å flytte inn i pendlerbolig og skatte av den, sånn vi ser det. For da lå det jo ingen kostnad der i utgangspunktet, sier Fjeld.

KRANGLER: Stortingsdirektør Marianne Andreassen har tatt opp kampen med Skatteetaten om hvem som forstår pendlerregelverket i skatteloven rett.

Ingen spesielle regler for stortingspolitikerne

Fjeld og Reusch peker på at det bare er én politiker som loven slår fast egne regler for: statsministeren.

– Statsministeren bor gratis og skattefritt i statsministerboligen, men det forutsetter at han har en egen, privat bolig i tillegg og at han ikke har skattepliktig utleieinntekt av denne boligen, forklarer Fjeld og viser til skattelovens bestemmelse om statsministeren.

For stortingspolitikerne er det imidlertid ingen spesielle regler: Her gjelder de samme generelle reglene som gjelder for deg og meg.

– Men Stortinget mener altså at representantene deres kan slippe skatt både hvis de leier ut egen bolig og hvis de ikke har egen bolig i det hele tatt, sier Reusch.

Han utdyper:

– Så det de i realiteten sier, er at stortingsrepresentantene skal ha bedre skattemessige vilkår enn statsministeren. Men hvis det var hensikten med loven, så skulle man jo tro at det var noe som var spesifisert i lovteksten?

– Vi er vanlige skattebetalere

De to partnerne i Simonsen Vogt Wiig tok kontakt med VG på eget initiativ for å gi uttrykk for sin mening i saken gjennom et leserinnlegg. De har ingen klienter som påvirkes av denne saken, forteller de.

– Så hvorfor blander dere dere inn?

– Vi er vanlige skattebetalere. Vi leser i avisene om hvor mye tid og penger Stortinget bruker på dette, og synes det er rart at det skal være så utrolig vanskelig å bli enige om regelverket her, sier Fjeld.

Reusch supplerer kollegaen:

– Vi skryter ofte av at Norge er et land med mye tillit, men tilliten til systemet faller med disse sakene. For oss som borgere er det viktig at den tilliten gjenreises. Er det da rett å bruke ressurser på å krangle med skattemyndighetene for at politikere skal ha en slik fordel? Jeg tenker svaret på det bør være ganske klart.

– Hvor sikre er dere på at deres lovtolkning er rett?

– Du får aldri en advokat til å gi prosenter. Men dette virker solid, sier Reusch.

Fjeld utdyper:

– Skatterett er jevnt over et komplisert og krevende felt. Men akkurat dette spørsmålet er ikke det, sånn som vi ser det. Ordlyden i loven peker helt klart i retning av at Skatteetatens og Finansdepartementets tolkning er korrekt.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen er ikke enig i at dette er en ukomplisert sak.

– Det er en betydelig utfordring for oss at vi på den ene side har fått en rapport fra skatterevisjonen (dette er begrepet hun bruker om rapporten Stortinget fikk fra advokatene i advokatfirmaet Grette, journ.anm.) som etter en grundig gjennomgåelse av rettskildene konkluderer med at Stortingets administrasjons skattemessige behandling av pendlerboligtilfellene i hovedsak har vært riktig, og på den annen side har uttalelser fra skattemyndighetene som gir uttrykk for det motsatte, uten at det er gitt noen utførlig rettslig begrunnelse for dette, skriver Andreassen i en e-post til VG.

Hun avviser også at det er lite hensiktsmessig ressursbruk at Stortinget skal leie inn advokater for å krangle med Skatteetaten.

– Det er legitimt å være i dialog med skattemyndighetene i forbindelse med en slik kontroll som de nå gjennomfører, både for private og offentlige skattesubjekter. Det er også legitimt å la seg bistå av ekspertise innen skatterett. Det er en viktig del av vår rettsstat, hvor en kontrollmyndighet kan få innspill på både faktiske og rettslige forhold fra den som er gjenstand for kontrollen.