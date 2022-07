Samtidig har SAS de siste to årene etablert to nye datterselskaper: SAS Connect og SAS Link.

I stedet for å ta inn igjen pilotene som ble oppsagt under pandemien, har SAS ansatt flere piloter i datterselskapene på dårligere betingelser enn hva pilotene i SAS Scandinavia har.

SAS-ledelsen begrunner dette med at det trengs andre typer pilotkontrakter for at SAS skal være konkurransedyktig.

Pilotene mener på sin side at det er et avtalebrudd, og at SAS har ansvar for å hente tilbake de oppsagte pilotene.