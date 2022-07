Lea (17) valgte et yrke hvor man er garantert jobb

Lea Friis-Henriksen (17) har tatt et valg som sikrer henne jobb. Bransjen skriker etter flere kokker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne våren ble Lea Friis-Henriksen ferdig med sine to år på Rosenvilde videregående skole. Der hadde hun gått på kokk- og servitørlinjen. Nå venter to år som lærling før hun er ferdig utdannet og kan begynner i jobb.

– Det er veldig gøy at jeg blir ferdig utdannet som 19-åring og kan begynne å jobbe, men det er også skummelt å bli så fort voksen, sier hun.

VG møter henne på Fjord restaurant i Oslo hvor hun er sommervikar.

– Jeg har flere kokker i familien, og jeg har alltid sett for meg at det var det jeg skulle bli, sier hun.

Sous chef Adrean Bakke (23) viser Friis-Henriksen hvilke deler av sellerien som kan brukes og hvilken som bør kastet.

Kokken Maren Bjune (19) gjør klar diverse ingredienser. De tre bruker tre timer på å forberede råvarer før de første gjestene begynner å komme klokken 17.

Stor etterspørsel

Etter pandemien har antall ledige stillinger i servicebransjen skutt i været.

I mai meldte Nav om en rekordstor mangel på arbeidskraft. Norske virksomheter mangler hele 70.000 arbeidstagere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2022.

Anne Bjåland fra Jar, faglig pedagogisk leder på restaurant- og matfaglinjen ved Rosenvilde videregående skole, forteller at elevene er ettertraktet. Hun blir «nedringt» av høyfjellshoteller og restauranter som vil ha elevene ved skolen, sier hun til Budstikka.

– Etterspørselen etter kokker og fagfolk innen mat har vært stor i alle år, men i år virker mangelen å være større, sier hun vil VG.

Hun forteller at alle elevene som fullfører fagbrev får tilbud om jobb.

– Kokkemangel

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO reiseliv, forteller at denne etterspørselen er konsekvenser av pandemien.

– Det er en kokkemangel.

Ifølge Hamborg er det særlig to grunner til dette:

– Flere fant arbeid i andre næringer, samtidig som flere utenlandske arbeidstagere ikke har kommet tilbake etter pandemien.

Det skyldes til dels de strenge innreisekravene Norge hadde i fjor.

– Etterspørselen etter å spise ute virker også å være spesielt stor nå, og dette medfører press på spisesteder og arbeidskraft, legger Bjåland til.

Hun sier at det ikke er i nærheten av nok folk som utdanner seg til å bli kokk i forhold til den store etterspørselen.

– Dette gjelder ikke bare kokker, men generelt for fagfolk med matkunnskap, forteller hun.

Les også Flere sommerjobb-brudd de siste årene Siden 2019 har det vært en økende trend i antall lovbrudd på arbeidsplassene til de som er sommervikarer rundt om i…

Mener det er trist at ikke flere velger kokkeyrket

Friis-Henriksen er glad for at det er høy etterspørsel i det yrket hun har valgt, men har samtidig blandede følelser.

– Det er fint å se at vi alltid trengs og et ønsket, men det er samtidig veldig trist at ikke flere velger å utdanne seg til noe innen denne bransjen, sier hun.

I tillegg legger kokkemangelen et stort press på restaurantene, sier hun.

17-åringen tror at mange unngår kokkeutdanningen fordi den er så spesifikk.

– Men jeg tror mange har ikke nok innsikt i yrket. Man kan gå flere retninger innenfor kokk. For eksempel kan man jobbe dag eller kveld, sier hun.

I tillegg blir du skikkelig god på å lage mat, sier hun og smiler.

– Alle blir glade når de får et godt måltid.

Vil konkurrere

Da Friis-Henriken gikk på videregående vant hun Tine matcup sammen med to medelever.

Hun ble også kåret til «Årets beste kokkeelev» i samme cup.

Dette ga mersmak for den unge kokken.

– Jeg vil gjerne komme inn på juniorlandslaget, sier hun.