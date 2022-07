BERØRT: Utrykningsleder John Lien var blant de første på stedet etter dødsulykken i Åmli. Fra en fjellskrent kan man se rett ned i jettegryten.

Jettegryten krevde en manns liv: − Man har ikke en sjanse

ÅMLI (VG) Lørdag omkom en mann (52) etter en badeulykke i en jettegryte i Agder. Utrykningsleder John Lien forteller om livsfarlige forhold og store krefter i sving.

Ingrid Bjørndal Farestvedt

Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tåken ligger lavt over den tette skogen i Åmli kommune søndag kveld. En og annen bil suser forbi på de smale veiene. Ellers er det stille.

Et steinkast fra veikanten skimtes en lysning. Det knaser i kvister og fuktige blåbærbusker i det man tar seg gjennom det ulendte terrenget.

Brannmann og utrykningsleder John Lien viser vei til ulykkesstedet hvor en 52 år gammel mann omkom.

Plutselig åpner skogen seg. Det bruser fra fossefallet.

– Her skjedde det.

Lien peker ned i den mørke jettegryten.

Det er en preget, men fattet brannmann som forteller VG om dødsulykken som skjedde her lørdag ettermiddag.

Brannvesenet var først på stedet. Lien ledet mannskapet på fire som hentet den livløse mannet opp fra vannet.

1 / 2 «VELDIG, VELDIG FARLIG»: En jettegryte er en fordypning i fjellet som stammer fra istiden. De kan være mange meter dype, som denne. Flere jettegryter i Norge er populære badeplasser, men når vannføringen er høy blir det livsfarlig. BRUFOSSEN: Det var i en jettegryte innerst i dette fossefallet at en mann omkom lørdag. forrige neste fullskjerm «VELDIG, VELDIG FARLIG»: En jettegryte er en fordypning i fjellet som stammer fra istiden. De kan være mange meter dype, som denne. Flere jettegryter i Norge er populære badeplasser, men når vannføringen er høy blir det livsfarlig.

– Folk skjønner ikke hvor farlig det er. Jettegryter er laget av vann i bevegelse, og når du kommer i en som denne, hvor det er så høy vannføring ... Du kommer ikke ut derfra igjen, forteller Lien.

Han forklarer:

– Noe vann går forbi, og noe går inn i gryten. Der vannet er hvitt er det masse luft, og det går det ikke an å svømme i. I den lille meteren hvor det er helt svart, sirkulerer vannet. Det er sterke undervannsstrømmer og man blir trukket nedover.

Det er sjeldent høy vannføring i Brufossen nå. Lien peker på en pinne som surrer i det svarte vannet. Rundt og rundt.

– Den var på akkurat samme plass i går. Den kommer ikke ut derfra igjen, ikke før vannføringen blir lavere. Man har ikke en sjanse, men det visste ikke han som var her.

Det blir stille.

– Jeg liker ikke svart vann, sier han lavt.

RUNDT OG RUNDT: En liten pinne har surklet rundt innerst i jettegryten i over et døgn. Den kommer ikke ut igjen før vannføringen blir lavere. Den er synlig til høyre i det svarte vannet.

Avdøde var på ferie i området

Politiet i Agder tvitret først om hendelsen med en «livløs person» ved Brufossen lørdag klokken 18.06.

Avdøde er en 52 år gammel mann, bekrefter politiet til VG. Han var sammen med nærstående da ulykken skjedde, og både han og reisefølget er utenlandske statsborgere.

De skal ha vært på ferie i området. Så vidt politiet er bekjent, har ikke disse hatt noe tilknytning til Åmli utover å ha vært på reise.

Det var trolig ikke andre mennesker til stede ved Brufossen da ulykken skjedde.

Mandag formiddag opplyser politikontakt Margrethe Solvang at saken er avsluttet fra deres side.

– En politijurist har vurdert at avdøde ikke skal obduseres. Da blir vedkommende frigitt fra politiets side. Det betyr også at politiet ikke kommer til å gjøre noen videre etterforskningsskritt, forteller hun til VG.

Solvang bekrefter også at etterlatte blir ivaretatt av Åmli kommunes kriseteam – en gruppe hun skryter uhemmet av:

– De har virkelig gjort en kjempejobb. Det er så viktig å ha kriseteam til å ivareta partene som opplever en slik tragisk hendelse, sier Solvang.

Ordfører Bjørn Gunnar Baas er rystet over hendelsen.

– Det er en veldig tragisk ulykke, som selvfølgelig går hardt utover lokalsamfunnet, forteller han på telefon til VG.

– Kommunen stiller opp så godt vi kan. Jeg har den største medfølelse med de etterlatte. Det er så ille som det kan bli, sier Baas.

Av hensyn til de etterlatte vil ikke politiet gå ut med informasjon om nasjonalitet eller nøyaktig hvor mange som var i reisefølget.

ØDE: Brufossen ligger en drøy halvtimes kjøring fra Åmli bygd.

Ble erklært død på stedet

Lien er del av Østre Agder brannvesen stasjon Åmli. Til sammen fire brannfolk fra stasjonen rykket ut da de fikk melding like etter klokken 18 lørdag.

På dette tidspunktet visste de ikke at mannen lå i vannet. Da mannskapet ankom stedet ble en overflateredder raskt sendt ut i vannet med tau.

– Vi har mange mil med vann i denne kommunen. Derfor er alle brannfolk trente overflatereddere med all nødvendig erfaring for slike oppdrag, forklarer Lien.

Overflateredderen svømte inn og fikk tak i ham, før de andre dro dem opp igjen og startet gjenoppliving av mannen. Etter fem minutter var luftambulansen på plass.

Livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet.

FØRST UTE: John Lien ledet brannmannskapets utrykning til jettegryten i Brufossen.

– Vannet er farlig

Lørdag var det strålende vær i Åmli. Vannføringen var derimot like høy. Lien er opptatt av å formidle en viktig oppfordring:

– Alle jettegrytene blir brukt til bading, men folk skjønner ikke faren ved slik høy vannføring. Det ser fristende ut med et bad i fossen på en fin dag, men vannet er farlig. Det går ikke, understreker han.

Området fremstår uberørt av mennesker, men elveleiet nedenfor er en vanlig badeplass. Det er heller ingen skilt som fraråder bading – hverken i elven, fossefallet eller i jettegryten.

– Det er ikke pålagt med skilting her, man må ta vurderingen selv. Men mye her er farlig, det er farlig å hoppe fra det fjellet der også, sier han og peker på en klippe over elven.

Det skal ikke ha vært noen dødsulykker i jettegryten tidligere.

– Nå får vi lov til å grine litt

Da VG møter ham har utrykningslederen nettopp besøkt ulykkesstedet sammen med resten av patruljen som rykket ut.

– Vi var her for å kikke igjen, sammen. Vi går gjennom alt som skjedde, vi evaluerer og snakker. Så ser vi at vi gjorde så godt vi kunne, så raskt vi kunne, forteller han.

Fra brannstasjonen i Åmli og opp til jettegryten tar det 20 minutter hvis man kjører fort. Politiet var ikke på stedet før omtrent klokken 19.00 – nesten en time etter første melding om ulykken.

– Ting tar tid fordi det er lange avstander i kommunen. Det er bare sånn det er. Det går så fort som det kan, sier han.

TYDELIG: John Lien oppfordrer folk til å være forsiktige med å bade i jettegryter.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det greit, men det er mange tanker. De må du tenke gjennom, forteller Lien.

– Hvilke tanker går igjen?

– Jeg synes synd på de pårørende. Det er én ting. Og så er det tanker om hva som skjedde. Kunne vi gjort noe bedre? Var vi raske nok?

Han trekker frem samholdet blant kollegene som helt avgjørende.

– Vi hadde en lang prat i går og i dag, og vi tar en i morgen. Vi må gå gjennom alle tankene.

Selv begynte Lien i yrket for 32 år siden. Da var alt «bare tøft uansett», sier han.

– Sånn er det heldigvis ikke i brannvesenet lenger. Nå får vi lov til å grine litt og være sårbare.

– Ingen ser det på oss når vi er ute på oppdrag, det er klart, men når vi kommer hjem, må vi snakke om opplevelsene våre med dem som har vært med, forteller Lien.

– Og så kjerringen da. Jeg må snakke med henne også.