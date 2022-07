ENIGHET: Reiseselskapet Apollo har bedt partene i SAS-konflikten om å komme fram til en løsning.

Apollo om SAS: − Det er nok nå

SAS-streiken er inne i sin andre uke. Strandede turister og steile fronter mellom partene er noen av stikkordene. Nå må partene bli enige, mener Apollo.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Svenske Dagens Industri skriver onsdag at Apollo krever at partene kommer fram til en løsning, hvis ikke kan samarbeidet stå for fall.

– Hvis de vil at kundene våre skal fortsette å like dem, må det skje en endring, sier kommunikasjonssjef i Apollo i Sverige, Sandra Miller Kinge til avisen.

VG skrev tidligere at Apollo truet med å si opp samarbeidet.

Nordisk PR-sjef i Apollo, Beatriz Rivera, avkrefter dette.

Hun sier de har jevnlig kontakt med SAS og har bedt partene komme til enighet.

FLYSTREIK: SAS-konflikten og den påfølgende streiken har rammet mange reisende denne sommeren.

– Vi har vært tydelig på at vi syns det er nok nå og at altfor mange uskyldige mennesker rammes. Men det har aldri vært snakk om å avbryte samarbeidet, skriver hun til VG.

Hun understreker at samarbeidet mellom selskapene er bra og velfungerende, som både de og kundene deres har vært fornøyd med i mange år.

– Apollos eneste fokus nå er å få våre strandede kunder hjem fortest mulig.

Varsler erstatningskrav

Tidligere onsdag varslet Apollo i Danmark erstatningskrav mot SAS etter flere forsinkelser og kanselleringer, som følge av streiken.

– Vi kommer med et økonomisk krav til SAS når vi er på andre siden av streiken. Akkurat nå er vi fokusert på å få gjester hjem og å forhåpentligvis kunne fly noen charterfly igjen, sier salgsdirektør Glenn Bisgaard i Apollo Danmark til danske MobilityWatch.

Apollo i Danmark har en treårig kontrakt med SAS om charterflyginger til en årlig verdig av 700 millioner danske kroner, og omtrent 40 prosent av deres reiser i sommer er med SAS-fly.

Da streiken var et faktum førte det til at flere av Apollos kunder ikke kom seg hjem, eller fikk reist i det hele tatt.

Forhandlinger i Sverige

Onsdag klokken 10 møttes partene igjen ved forhandlingsbordet i Næringslivets hus i Stockholm.

Det er første gang de har møttes siden 900 piloter ble tatt ut i streik mandag forrige uke.

PÅ VEI: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygernes forening, landet onsdag morgen på Arlanda for å delta i forhandlingene.

Leder i Norske SAS-flygeres forening (NSF), Jan Levi Skogvang, sa i forkant av møtet at SAS må innfri alle krav dersom partene skal komme til enighet:

– Jeg mener SAS valgte en streik forrige mandag. Vi ser ingen annen utvei en å stå i det. Når man ikke har noe å tape, blir valget enkelt, sa han.

Partene har vært inne på Næringslivets hus i flere timer onsdag for- og ettermiddag.