Det stjålne passet

Se nøye på dette passet. Politiet vet at det er misbrukt av en eller flere gjerningspersoner i Lørenskog-saken. Nå etterlyses alle som har kjøpt, delt eller solgt den stjålne identiteten. Politiet ber også om hjelp fra butikker, betalingstjenester og alle som kan søke på navnet i sine kundelister.

Publisert: Nå nettopp

En gang mellom april 2013 og vinteren 2016 blir en kopi av passet til Ole Henrik Golf (32) fra Mandal stjålet. Kopien selges på flere markedsplasser på det mørke nettet.

Selv er 32-åringen uvitende om hva som foregår.

7. juni 2018: Passet selges på nytt - denne gang på en ukjent markedsplass på det mørke nettet, den uregulerte og krypterte delen av internett. For politiet er dette tidsrommet svært interessant. Det er nemlig i denne perioden at det utføres en rekke planleggingsskritt som leder frem til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen (68) fra Lørenskog.

Nøyaktig én måned senere – 7. juli 2018 – oppretter noen en e-postadresse i Golfs navn:

ohgolf@mail.com

I de påfølgende dagene brukes denne e-postadressen til å opprette kontoer på flere vekslingsbørser for kryptovaluta. Disse kommer til å bli helt sentrale i forsvinningssaken.

For å registrere seg på slike børser må man gjennom en verifiseringsprosess. Det kan innebære at du må oppgi et identitetspapir, for eksempel et pass, en e-postadresse, et telefonnummer og kanskje også en postadresse. Dette vil være uproblematisk dersom du spiller med åpne kort. Men om du ønsker å skjule din egentlige identitet, er du avhengig av å «lure» den eller de som skal godkjenne deg med for eksempel en falsk eller stjålet identitet. I Lørenskog-saken er nettopp det siste som har skjedd.

Den eller de som står bak forsvinningen har brukt denne informasjonen til å opprette e-post og kontoer på kryptobørser:

Passet til Ole Henrik Golf

E-postadressen som ble opprettet i hans navn ohgolf@mail.com

Telefonnummeret +47 40 74 56 68 som lå ute til salgs som et kontantkortnummer fra 2017. Dette knyttes ikke til Golf, og er et mysterium for politiet.

Golfs forretningsadresse i Mandal: Store Elvegate 16 A

Men det er én ting ved denne adressen som fremstår merkelig for etterforskerne. Golfs firma hadde nettopp flyttet inn - i Store Elvegate 16A. Først 2. juli det året ble denne firmaadressen søkbar på internett. Kun fem dager senere brukes adressen for første gang av den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Det korte tidrommet skal få politiet til å stusse.

– TIDEN ER INNE

Politiet vet at det er mange som har kjøpt identiteten til Ole Henrik Golf - ikke bare de som står bak forsvinningen. Budskapet til alle kjøpere, selgere og andre som kan ha hatt befatning med identiteten er tydelig:

– Jeg vil oppfordre dem til å melde seg for politiet. Tiden er inne for det, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen.

Han tar imot VG på Lørenskog lensmannskontor, der etterforskningen av forsvinningen har pågått i over tre år. Politiet går for første gang ut med Ole Henrik Golfs navn og pass i håp om å få tips. Golf har selv samtykket til publiseringen og står for første gang frem med sin historie for å hjelpe politiet.

– Det er så enkelt at jeg håper det kan bidra til å løse denne ekstremt spesielle og alvorlige saken. Når politiet sier at dette kan hjelpe, så gjør jeg selvfølgelig det, sier Ole Henrik Golf til VG.

– Men du skulle vel helst vært foruten dette?

– Selvfølgelig, men når man først har havnet i denne situasjonen, så får man gjøre det beste ut av det, sier Golf.

Politiet understreker at Golf er sjekket ut av saken og at de er glade for at han stiller opp for å bidra i etterforskningen av Lørenskog-mysteriet.

- Basert på det politiet til nå vet - tror dere at Golf er tilfeldig utvalgt?

- Vi har ikke holdepunkter for å si at Golfs identitet er målrettet utvalgt av gjerningspersonene. Etterforskningen har avdekket at informasjon rundt hans kompetanse og arbeidsadresse har vært tilgjengelig i åpne kilder i den aktuelle perioden, men vi har ikke avdekket ytterligere kartlegging eller søk rundt hans person, svarer Hanssen.- Ut fra det vi vet i dag anser vi det som klart mest sannsynlig at identiteten er anskaffet ved at en kopi av passet er anskaffet via darknet, legger han til.

Nå håper politiet at de som sitter på relevante opplysninger tar kontakt.

– Dette er et viktig spor som kan bringe oss videre i en særdeles viktig sak, og det vil være av stor betydning at man selv kommer til politiet. Der vi står nå så må alle som har vært i befatning av denne identiteten påregne å bli kontaktet av politiet, sier Hanssen.

Hanssen går langt i å love amnesti, straffritak, for tipsere som eventuelt har begått straffbare handlinger.

– Det å være i besittelse av en annens identitet er ikke automatisk straffbart. Man må i tillegg hatt et forsett om å bruke den til egen vinning eller til skade for andre. Hvis man har solgt den kan man komme i en slik situasjon, sier Hanssen og fortsetter:

– Men det er viktig for oss å understreke at her forfølger man dette som et sentralt spor i en svært alvorlig sak, så da er det ikke vårt fokus å straffeforfølge de som kommer med relevant informasjon til politiet, sier han.

OPPFORDRER TIL SØK

Politiets etterlysning retter seg særlig mot tre hovedgrupper:

Selgere

Personer som kan ha solgt eller delt identiteten. Disse behøver ikke nødvendigvis å ha vært klar over hva identiteten skulle brukes til.

Kjøpere

Personer som har kjøpt eller på en annen måte mottatt identiteten. Disse trenger heller ikke å ha vært klar over formålet eller være knyttet til Lørenskog-forsvinningen. Politiet påpeker også at Golfs pass har vært solgt som en del av større ID-pakker, som kan inneholde flere titalls identiteter. Politiet ber folk som har kjøpt slike pakker om å sjekke grundig hva de inneholder.

Butikker/andre

Politiet understreker at det vil være av stor interesse om identiteten, e-postadressen, telefonnummeret eller firmaadressen er misbrukt i andre sammenhenger, for eksempel i nettbutikker, teleselskaper, betalingstjenester eller lignende. Politiet oppfordrer folk til å gjøre søk i egne enheter og registre på disse opplysningene. Det legges vekt på at det er av særlig interesse dersom noen av opplysningene er benyttet sammen.

Etterforskningen har avdekket at gjerningspersonene også har oppgitt telefonnummeret +47 40 74 56 68 registreringsprosessen.

– Vi har gjort omfattende undersøkelser rundt det nummeret og vi vet at dette var et kontantabonnement fra Telia - et kontantkort som tidligere har vært brukt frem til 2015/2016. Vi vet også at det blir stanset og klargjort for nytt salg som kontantkort i mai 2017, sier Hanssen og fortsetter:

– Men etter våre opplysninger ble det aldri solgt eller brukt på nytt. Så det er et åpent spørsmål for oss hvorfor gjerningspersonene opplyste om akkurat dette nummeret.

Dermed har etterforskerne hverken teledata eller bruk knyttet til nummeret.

Selv om politiet har en særlig interesse for aktiviteter rundt den stjålne identiteten sommeren 2018, ønsker de å kartlegge all misbruk av identiteten fra passet ble utstedt 4. april 2013 til dags dato.

– Vi oppfordrer derfor alle som har vært i befatning med identiteten til å melde seg for politiet - uavhengig av egen rolle - slik at de raskest mulig kan bli sjekket ut av saken og hjelpe oss med å finne svar på hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, sier Hanssen.

KORT TIDSROM

Tilbake til adressen Store Elvegate 16 A i Mandal, og det knappe tidsrommet som har skapt mye hodebry for politiet.

Følg nøye med nå:

15. MAI 2018

Adressen blir for første gang omtalt som Golfs firmaadresse i lokalaviser på Sørlandet. Den postes også i sosiale medier i forbindelse med profilering av firmaet.

2. JULI 2018

Firmaadressen blir søkbar på tjenesten proff.no.

7. JULI 2018

E-postkontoen ohgolf@mail.com opprettes. Samme dag benyttes firmaadressen til å opprette kontoer på vekslingsbørser for kryptovaluta, både KuCoin og Binance . To dager senere opprettes det konto på vekslingsbørsen Huobi.

Det tok altså bare under to måneder fra adressen første gang ble koblet til Ole Henrik Golf, til noen opprettet krypto-kontoene. Søkbar ble firmaadressen først fem dager før gjerningspersonene registrerte seg på vekslingsbørsene.

31. OKTOBER 2018

Knappe fire måneder senere forsvant Anne-Elisabeth Hagen. Hun har aldri blitt funnet.

- Hva tenker politiet om at det er såpass mange bevegelser knyttet til saken i det tidsrommet - bare på noen uker på sommeren der?

– Vi må jo se alle sakens opplysninger i sammenheng og så helheten i det. Men ser vi bare på disse opplysningene i kryptoverden, så er det jo veldig mye som tyder på at de aktive handlingen i kryptosporet startet i slutten av juni og begynnelsen av juli 2018.

FANT SPOR I ANDRE STRAFFESAKER

Et viktig spor for politiet har vært å finne ut hvordan kopien av Ole Henrik Golfs pass ble stjålet.

– Å finne den første lekkasjen har vært et sentralt tema. Der har vi gjort mye arbeid rundt Golf selv og kretsen rundt ham, men vi har ikke en sikker konklusjon som vi ønsker å gå ut med nå, sier Hanssen.

Han bekrefter at politiet har flere hypoteser, men han ønsker ikke å gå inn på dem. Hanssen bekrefter også at politiet har gjort et omfattende arbeid med å kartlegge utenlandsreiser Golf hadde i perioden april 2013 til vinteren 2016, i tilfelle passet kan ha kommet på avveie der.

Det politiet har funnet ut, er at passet mest sannsynlig har blitt solgt på minst to ulike markedsplasser på mørkenettet. Først på Hansa vinteren 2016 og Dream høsten 2017.

Hanssen sier at etterforskningen så langt har avdekket at passet også ble solgt på det mørke nettet sommeren 2018, men at de foreløpig ikke har funnet ut hvor. Politiet har avdekket at Golfs identitet er misbrukt i andre norske straffesaker, men disse knyttes ikke til Lørenskog-saken.

– I hvilken grad vil du si at dette ID-tyveriet peker mot en nordmann?

– Det har vi flere ulike hypoteser rundt og det er mange ting man kan peke på der. Det er et norsk pass som er stjålet fra en nordmann, og det går igjen i flere norske straffesaker. Så det er én av mange ting som peker mot Norge.

- Sørlandet - er det andre spor i etterforskningen som går dit?

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn og kommentere det, svarer Hanssen.

Politiinspektøren sier at det er varierende hvor mye informasjon politiet får ut av aktuelle markedsplassene på mørkenettet.

– Det er krevende i utgangspunktet. Alt dette er rigget på en måte som myndighetene ikke skal ha innsyn i eller kontroll av. Både det mørke nettet, markedsplassene, kjøpere, selgere og også kryptobiten. Så det er særdeles krevende arbeid å få svar fra den typen tjenester, svarer Hanssen.

Likevel øyner politiet håp om at etterforskningen av id-misbruket kan gi viktige svar.

– Vi håper det kan være her det er lettest å bryte gjennom i kryptoetterforskningen - nettopp fordi det er her det er en overgang til den virkelige verden, sier Hanssen.

– Er det i dette sporet løsningen ligger?

– Vi håper det, og potensielt kan det være det. Vi mener at ut fra det vi vet nå så er det riktig å bruke en del ressurser på å ettergå dette fullt ut.

– I hvilken grad mener dere at denne etterlysningen kan hjelpe dere med å løse saken?

– Det er for tidlig å si, men dersom de riktige personene tar kontakt og gir oss de nødvendige inngangsverdiene, mener vi dette potensielt kan være et viktig skritt i retning av å finne ut hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, avslutter Hanssen.