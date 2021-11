BOM TIL BESVÆR: Ola Elvevold i Oslo SV mener økte bompenger er løsningen om ikke regjeringen legger krisepenger på bordet. Her fra bomstasjon på E6 ved Alnabru.

Kollektiv-krisen: Truer med økte bompenger i Oslo og Viken

SVs gruppeledere i Oslo og Viken vil kreve økte bompenger hvis ikke regjeringen blar opp for å sikre kollektivtilbudet.

Av Ida Lyngstad Wernø

– Vi mener det ikke burde havne der, men at regjeringen heller burde snu og gi krisepenger, sier Balder Olafsen, gruppeleder i Viken SV.

Mange steder i landet sliter kollektivselskapene med å holde på rutetilbudet på grunn av fallende inntekter. Ruter anslo tidligere i høst at de kan ende opp med et inntektstap på 1,2 milliarder i Oslo og Viken hvis ikke passasjertrafikken tar seg opp.

– Det nytter ikke å si at folk må ta bussen når bussen ikke går. Skal vi kutte utslipp må vi gjøre det enkelt å reise klimavennlig, sier Olafsen.

Også gruppeleder Ola Elvevold i Oslo SV mener økte bompenger er løsningen om ikke regjeringen legger krisepenger på bordet.

Det må være «absolutt siste utvei» å kutte i rutetilbudene, mener Elvevold.

– Det å kutte i tilbudet lenge før vi åpenbart er tilbake til normalen er livsfarlig – vi risikerer en dødsspiral der et dårligere tilbud gir færre reisende, mindre inntekter og mer biltrafikk.

MOT KUTT: Oslo SVs gruppeleder Ola Elvevold og Viken SVs gruppeleder Balder Olafsen vil heller øke bompengene enn å kutte i rutetilbudet. Helst vil de at regjeringen går med på å bevilge krisepenger.

Ikke tilbake til normalen

Elvevold tror mange ikke enda har tatt opp igjen reisevanene de hadde før pandemien, og mener kollektivtilbudet må være på plass når de tar dem opp.

– Når de som har tatt bilen eller hatt hjemmekontor de siste to årene kommer tilbake til kollektivtransporten må bussen og banen være der.

– Hvor mye vil dere øke bompengene med?

– Det er vanskelig å gi et eksakt tall, men det vi vet er at før pandemien har Oslopakke 3 vært kronisk underfinansiert. Det betyr at bompengeøkningen som måtte skjedd uansett, nå vil bli enda større og merkbare, sier han.

Hvis partiet ikke får gjennom økte bevillinger til kollektivtransporten i regjeringsforhandlingene, vil SV i Oslo og Viken ta kampen for å sikre kollektivtransporten gjennom Oslopakke 3.

– Tror du dere ville fått med dere de andre partiene i Oslo og Viken på å øke bompengene?

– Det håper jeg. Det vil være livsfarlig for kollektivtilbudet å kutte i et tilbud i en så kritisk fase, så det tror og håper jeg vil sitte langt inne selv for dem som ikke elsker bompenger, sier Elvevold.

Fortsatt i forhandlinger

Selv om fylkene og kollektivselskapene har opplevd at færre reiser kollektivt under pandemien, har de så langt kunnet holde på rutetilbudet på grunn av en kompensasjonsordning fra staten.

Da Støre-regjeringen la frem sitt budsjettforslag i november ble det klart at de ikke planlegger å forlenge kompensasjonsordningen over nyttår.

Denne uken har regjeringspartiene sittet i budsjettforhandlinger med SV, men de har foreløpig ikke kommet til enighet. Før forhandlingene opplyste partiet til Avisa Oslo at de krever 500 millioner for å kompensere for fallet i billettinntekter under pandemien.

Elvevold mener ansvaret nå ligger hos regjeringen:

– Hvis det ikke kommer gjennom i budsjettforliket, er det ikke fordi SV ikke har krevd det, men at regjeringen ikke har villet gå med på det.