Wilma (19) og Anna (19) er isolert på ni kvadrat De tilbringer alle døgnets 24 timer i full isolasjon på ni kvadrat. Sjekk triksene 19-åringene har for å holde ut.

– Vi bruker tiden i isolasjon til å lære oss «Glow»-dansen, spøker Anna og Wilma. De går håndballinjen ved Skogn Folkehøgskole i Levanger

– Vi har fått et treningsprogram av treneren vår. Men denne øvelsen er helt min egen, sier Wilma.

Elever får ikke forlate rommet på en uke

Wilma Lovisa Krenauer og Anna Vattøy Solli er i isolasjon på ni kvadratmeter.

2022 fikk en brå start på Skogn Folkehøgskole for Wilma Lovisa Krenauer og Anna Vattøy Solli. Nå har 19-åringene snart vært en uke i isolasjon på ni kvadratmeter.

De to går håndballinjen på folkehøgskolen, som ligger i Levanger. Da de kom tilbake til skolen etter juleferien, ventet hyppige hurtigtester – som snart ga utslag.

– Jeg testet positivt for corona, og siden jeg hadde vært mye sammen med Anna, måtte vi begge i isolasjon, sier Wilma Lovisa Krenauer til VG.

Rommet de er isolert på er cirka ni kvadratmeter pluss et lite bad.

– Det har to senger, et lite bad og vindu ut mot en potetåker. Vi klager ikke, men det er klart vi gleder oss til å slippe ut, sier Anna Vattøy Solli.

Maten blir levert på døren. Medelevene kan de prate med gjennom vinduet eller på telefonen.

– Vi får super behandling på skolen, understreker de.

Skogn Folkehøgskole i Levanger

Mandag klokken 12 er de ferdige med isolasjonstiden. Da har de tilbrakt ganske mange timer sammen.

– Vi fikk et styrkeprogram av håndballtreneren vår som vi har jobbet mye med. I tillegg har vi øvd inn Glow-dansen og stått mye på hodet. Fin trenger begge deler, sier de.

– Hva er de beste tipsene for isolasjon?

– Trening, TV-serier og god mat. Unngå brettspill som ludo, da ble vi rett og slett uvenner en liten stund, vedgår de to.

Lars Waade er rektor ved Skogn Folkehøgskole i Levanger.

Ifølge rektor Lars Waade har skolen hatt 32 elever i isolasjon og karantene siden nyttår, men at alle tar det med fatning og godt humør.

– Vi regner med at mange av elevene skal gjennom dette og har delt skolen opp i soner. Det kan nok bli litt trangt og kjedelig for dem som er i isolasjon, men vi prøver å hjelpe dem så langt vi kan. Heldigvis opplever vi at ungdommene som blir smittet ikke blir særlig syke, sier Waade.

Han berømmer Wilma og Anna for å holde humøret oppe.

– De er flinke. Nå gleder vi oss til at de er ute av isolasjon og kan være sammen med oss igjen.