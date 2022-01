TOTALSKADET: Her ligger restene av hjellene igjen etter uværet natt til mandag.

Kunstverket til Inghild ble totalskadet av stormen: − Veldig trist

TROMSØ (iTrømsø/VG) Kunstverket til Inghild ble innviet av dronningen. Nå er det knust til pinneved.

Av Ronald Johansen/iTromsø og Svein Harald Lian/iTromsø

– Hjellene mine ... Jeg fikk beskjed av en bekjent for ett minutt siden at kunstverket blåste ned. Det er veldig trist, sier kunstner Inghild Karlsen til iTromsø.

Det var Vegtrafikksentralen som søndag kveld meldte at rundkjøringen ved Tromsø lufthavn var stengt, som følge av at det lå gjenstander i veibanen. Det skulle vise seg å være deler av kunstverket «Else», som ble innviet i 2005 ved 100-årsmarkeringen for Norges selvstendighet fra Sverige.

KUNSTNEREN: Inghild Karlsen bar på ideen i mange år før hun fikk satt opp kunstverket «Else».

Den siste fiskehjellen på Tromsøya

I 2005 innviet dronningen kunstverket. Ifølge Karlsen har dronningen gjort det til rutine å se hvordan det sto til med verket når hun besøker Tromsø.

Hjellene var resultatet av en idé kunstneren bar på i mange år.

– Jeg stilte ut en hjell på en utstilling i Brasil. Så ville jeg at verket skulle bli en del av OL på Lillehammer i 1994. Jeg ser at hjellen i Tromsø har blitt flittig fotografert. Folk har tatt bryllupsbildene der. Det var jo den siste fiskehjellen som er på Tromsøya. Den har gått i lag med terrenget, og det er jo det beste som kan skje med et kunstverk, sier Karlsen.

Ikke fornøyd med vedlikeholdet

– Håper du det kan bygges opp igjen?

– Jeg hadde ikke hatt noe imot det. Men det er opp til Tromsø kommune, som eier det. Det er mye arbeid å sette opp et så stort verk. Jeg vet at ordføreren er interessert i kunst og kultur, sier kunstneren, som sammen med Bo Bisgaard lagde statuene utenfor Hålogaland Teater.

Karlsen er ikke så fornøyd med hvordan kommunen har vedlikeholdt «Else».

– Da Jens Johan Hjort gikk av som ordfører, oppdaget han at kommunen eide den. Så da bevilget han faktisk penger til å sette i gang lyssystemet igjen. Men verket burde vært beiset opp og tatt bedre vare på, sier Karlsen.

SPERRET VEIEN: Pinneved fra kunstverket ble kastet ut i veibanen. Mesta kom raskt til stedet og fikk ryddet opp.

Spleiselag

Et spleiselag ledet av Else Sundquist klarte i 2004 å samle inn 1 millioner kroner til realiseringen, og i 2005 ferdigstilte Karlsen og makkeren Bo Bisgaard fiskehjellene. Inghild Karlsen har også kalt verket «Else»

– Jeg tror de fleste har vært glade for at den sto der. Det er jo et av de første landemerkene man møter på når man kommer til Tromsø med fly, kommenterer kunstneren.

I 2016 bevilget Tromsø kommune 150.000 kroner til oppussing og vedlikehold av kunstverket, blant annet til lyssetting.

Kunstverket er totalt ødelagt. Det har også tidligere blitt ødelagt av uvær.