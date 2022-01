STORTINGET: Daværende statsminister Erna Solberg går over gulvet i stortingssalen.

Datatilsynet varsler gebyr på to millioner kroner til Stortingets administrasjon

Datatilsynet mener at Stortingets administrasjon ikke hadde gode nok sikkerhetstiltak for å avverge datainnbruddet høsten 2020.

Av Sindre Camilo Lode

Det var i september 2020 at Stortinget ble utsatt for et datainnbrudd der det ble hentet ut data fra flere stortingsrepresentanters e-postkontoer.

Nå varsler Datatilsynet et overtredelsesgebyr på to millioner kroner til Stortingets administrasjon for ikke å ha gjennomført «egnede tekniske og organisatoriske tiltak» for å oppnå det Datatilsynet mener er et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Det skriver de i en pressemelding på sine nettsider mandag formiddag.

Russland ble pekt på som aktøren som sto bak angrepet.

Datatilsynet skriver videre at det særlig er lagt vekt på at Stortinget ikke hadde etablert tofaktorautentisering eller tilsvarende effektive sikkerhetstiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse.

Hentet ut informasjon om folkevalgte

Datainnbruddet var ifølge tilsynet knyttet til uautorisert pålogging til e-postkontoene til et ukjent antall stortingsrepresentanter og ansatte i administrasjonen og gruppesekretariatene.

– Datatilsynet ser alvorlig på at det fra Stortingets side ikke var iverksatt gode nok tekniske tiltak som kunne ha avverget overtredelsen, for eksempel gjennom bruk av tofaktorautentisering, sier direktør Bjørn Erik Thon.

De første undersøkelsene til Datatilsynet har ifølge pressemeldingen avdekt at angriperne lastet ned data, inkludert personopplysninger fra e-postkontoene, om de folkevalgte og Stortingets ansatte.