OVERRASKET: Professor ved Ahus Anne Esklid, ledet prosjektet hvor forskere ved Ahus fant antistoffer mot corona hos gravide, fra desember 2019.

Norske coronafunn overrasker: − Det startet nok mye tidligere

Da forskningsgruppen ved Ahus testet blodprøver blant gravide for antistoffer mot corona, forventet de å finne de første tilfellene i mars eller april 2020. Resultatene ga dem en overraskelse.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ble selvfølgelig veldig overrasket, sier professor og overlege ved Akershus universitetssykehus Anne Eskild, til VG.

I Norge tas det blodprøver av alle gravide kvinner for å sjekke for syfilis, og alle disse prøvene lagres for å overvåke smittsomme sykdommer. Eskild ledet forskningsgruppen som i fjor fikk tilgang til å teste alle blodprøvene ved Ahus fra desember 2019 til desember 2020, for antistoffer mot coronaviruset.

Under dette prosjektet, fant forskerne ved Ahus antistoffer mot covid-19 helt tilbake til desember 2019. Det er en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa, og i samme tidsrom som det ble konstatert i Wuhan i Kina.

– Vi hadde ikke forventet det i det hele tatt, vi trodde vi skulle se de første tilfellene i mars eller april, sier Eskild.

VIRUSETS BEGYNNELSE: En helsearbeider i beskyttelsesdrakt på det stengte sjømatmarkedet i Wuhan, Kina. Bildet er tatt 10. januar 2020, helt i starten av pandemien.

– Startet nok mye tidligere

Det er vanskelig å si med sikkerhet hva funnene betyr, ifølge Eskild. Flere av prøvene kan nemlig være falske positive, selv om de fleste prøvene hadde høy konsentrasjon av antistoffer.

Likevel sier Eskild at funnene tyder på at viruset spredte seg fra Kina, før landet selv annonserte at de hadde en epidemi.

– Det startet nok mye tidligere. Antageligvis i slutten av desember, og også i Norge. Viruset har bare ligget og slumret, sier hun.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreløpig ikke klart å kartlegge hvordan coronaviruset oppsto, men WHOs rapporter slo tidlig fast at viruset oppsto i Kina. Observasjoner av «merkelige, alvorlige tilfeller av lungebetennelse» i Italia i november, skapte ordkrig om hvor viruset oppsto.

SMITTEFRYKT: Indonesere sprayes med antibac etter at de ankom fra Wuhan, 2. februar 2020. Deretter venter karantene på militærbasen på Natuna-øyene.

– Betyr disse funnene at viruset kan ha oppstått i Europa?

– Det tviler jeg på. Jeg tror dette kommer fra Kina, men virus sprer seg ved fly og dette er så smittsomt at det ikke tar veldig lang tid før det er over hele verden, sier hun.

Eskild sier funnene kan tyde på at Kina ikke varslet verden i tide.

– Jeg vet ikke om de var oppmerksomme på det heller, og kanskje er ikke vårt lille funn nok for å si at de ikke varslet i tide. Det ville derfor vært ønskelig om andre hadde tilsvarende data fra andre land, for å bekrefte eller avkrefte dette.

KREMERING: Brennende graver i New Dehli, etter ofre av coronaviruset. 26. april 2021.

Coronasykdom kan ha blitt oversett

Ifølge Eskild, kan funnet på Ahus rokke ved forestillingen om at epidemien kom til Norge gjennom skiturister fra Østerrike og Italia.

– Hvis det var virus blant skituristene i Østerrike, var det i hvert fall andre steder. Det kan bety at epidemien ikke først og fremst kommer fra Østerrike og Italia, men fra nordmenn som har vært reisende overalt.

Hvis funnene stemmer, er det vanskelig å anslå omfanget av hvor mange nordmenn som kan ha hatt corona i tidsrommet desember 2020, blant annet fordi det bare er testet prøver blant gravide.

– Vi vet ikke om gravide er representative eller ikke, man kan si at gravide kanskje ikke reiser så mye, sier Eskild.

DANS: Ballettdanseren Ashlee Montauge danser gjennom Times Square med en gassmaske, under smitteutbruddet i Manhattan, New York. 18. mars 2020.

Hun sier at Ahus sitt opptaksområde har høy forekomst av corona, og at andelen av antistoffer kan være høyere her enn det ville vært andre steder i landet. Foreløpig er testene bare gjennomført ved Ahus, ettersom prosjektet ikke fikk penger fra Forskningsrådet til å finansiere tester andre steder i landet.

– Mange nordmenn som var syke sent på høsten i 2019, har nok senere hatt mistanke om at de var smittet av coronaviruset. Viser funnene at det kan være en sjanse for det?

– Du aner ikke hvor mange mails jeg har fått om dette, sier Eskild og legger til,

– Det er personer som har hatt nære slektninger som har vært kjempesyke, og hatt en virusinfeksjon som ikke har vært diagnostisert. Disse funnene bekrefter mistanken om at mange har hatt corona, men ikke fått diagnosen fordi man ikke har vært oppmerksomme på det, sier hun.

Hun trekker frem at det skal mye til for å diagnostisere noe som er helt nytt.

– Da må man både tenke tanken, og ha det diagnostiske utstyret.

YOGA TIL TROSS: Et treningsstudio i Toronto, Canada måtte ty til kreative løsninger for å arrangere yogatime. Bildet er tatt 21. juni 2020.

– Lite trolig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, uttalte tirsdag til NTB at det ikke er første gang en epidemi viser seg å ha startet tidligere enn antatt, dersom funnene på Ahus stemmer.

– Smitte kan åpenbart spre seg lenge i det skjulte før den medfører innleggelser og fanges opp i statistikken, sa Nakstad.

– Det er påvist antistoffer i blodprøver i flere land fra desember 2019. Mye tyder derfor på at koronasmitte har spredt seg internasjonalt i desember 2019, ikke bare i Wuhan i Kina.

I mai 2020 uttalte den svenske epidemiologen Anders Tegnell at coronaviruset kan ha vært i Sverige allerede i november 2019.

VG stilte da Folkehelseinstituttet spørsmål om det samme:

– Mener FHI at det kan være tilfellet i Norge også?

– Vi kan så klart ikke utelukke at det har vært et importtilfelle som har gått ubemerket hen, men at det har vært utbredt smitte i Norge før vi begynte se spredning i slutten av november (i Kina, journ.anm.) er lite trolig, skrev fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG da.

Hun la til:

– Vi hadde diagnostikk oppe allerede 23. januar i Norge og likevel tok det ca. en måned før det første tilfellet ble påvist.