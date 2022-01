RÅD: I dag rådes gravide i Norge til å ta vaksinen i andre og tredje trimester, og i første trimester hvis det er risikofaktorer.

Ny forskning: Gravide bør ta vaksinen

Den internasjonale forskergruppen har avdekket utbredt vaksinenøling blant gravide, noe de mener skyldes motstridende råd fra helsepersonell tidlig i pandemien.

En internasjonal forskergruppe ledet av professor Marian Knight fra National Perinatal Epidemiology Unit ved Universitetet i Oxford har publisert en artikkel om vaksinasjon av gravide. Studien er publisert i The Lancet.

Den peker på at mange gravide har blitt alvorlig syke med deltavarianten. Den viser også til at gravide har blitt gitt motstridende råd tidlig i coronapandemien og at det derfor har utviklet seg en utbredt vaksinenøling i denne gruppen. I Norge har FHI beregnet vaksinasjonsgraden blant gravide til å være rundt 80 prosent.

Den klare anbefalingen til forskergruppen er at gravide bør rådes til å ta coronavaksinen og dette arbeidet må prioriteres av helsemyndighetene.

– Det er også dokumentert at det ved vaksinering av gravide blir overført antistoffer til fosteret gjennom morkaken. Dette gir det nyfødte barnet beskyttelse mot covid-19 de første levemånedene, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHIs avdeling for smittevern og vaksine i en pressemelding.

I det norske coronavaksinasjonsprogrammet er vaksinen til gravide anbefalt i andre og tredje trimester, samt i første trimester til gravide med andre risikofaktorer for alvorlig sykdom.

Havnet på intensiven

VG har tidligere skrevet om at norske sykehus har behandlet et tosifret antall uvaksinerte gravide, hvorav noen av dem har havnet på intensiven.

Dette har ført til fosterdød. Flere av de uvaksinerte gravide som har blitt behandlet har hatt tilleggsfaktorer.

I august 2021 utvidet FHI anbefalingen om vaksinering i svangerskapet til å gjelde for alle gravide. Studier bak anbefalingen viser at kvinner som tok coronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet.

ECMO: På intensiven på Rikshospitalet behandles de sykeste covid-pasientene. Der kan de bli koblet på en såkalt ECMO-maskin, en hjerte- og lungemaskin.

Risikerer fosterdød

Overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på OUS Rikshospitalet, har behandlet flere av de sykeste gravide. Han har også behandlet kritisk syke gravide kvinner på hjerte- og lungemaskin.

– Hverken norske eller internasjonale data gir holdepunkter for at de vaksinealternativene som er aktuelle i Norge, medfører risiko for mor eller foster. Samtidig vet vi at gravide kvinner har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte med SARS-CoV-2, sa han til VG i desember.

Han forklarer at alvorlige infeksjoner og respirasjonssvikt hos gravide, kan føre til at fosteret får for lite næring og surstoff. Hvis mor er alvorlig syk med covid-19, er fosteret i magen utsatt for dårlig blodforsyning fordi morkaken ikke fungerer som den skal.

– Det er ikke et spesielt scenario for covid. Hvis en gravid får for eksempel blodforgiftning, er fosterdød en stor risiko.