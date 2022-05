DØDSULYKKE: Dette dronebildet viser ulykkesstedet på Tofte i Asker der en syklist omkom etter sammenstøt med en bil.

Syklist omkom i trafikkulykke

En mannlig syklist i 50-årene døde etter en trafikkulykke mellom syklisten og en bilist, melder politiet i Oslo.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Ulykken skjedde på Tofte i Asker. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.14 søndag formiddag. Det ble utøvd akutt helsehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Politiet skriver på Twitter at de har startet åstedsundersøkelser, og at ulykken trolig skyldes brudd på vikeplikt av bilisten.

– Vi har sperret av åstedet og kommer til å ha veien avsperret i flere timer i påvente av krimteknikere fra politiet og ulykkesgruppen fra statens veivesen, sier innsatsleder Gunn Finne Nilsen til VG.

Veien vil midlertidig bli omskiltet.

ULYKKESSTEDET: Sammenstøtet mellom en syklist og bilist skjedde på Tofte i Asker søndag formiddag.

Syklisten er en mann i 50-årene, mens bilisten er en mann i 80-årene, opplyser politiet.

– Vi fikk melding om trafikkulykken via en patrulje som var på Tofte og som kom over denne ulykken klokken 10.15. De gikk med en gang i gang med livreddende førstehjelp på syklisten. Det er en syklist og en bil som er innblandet. Det var en person i bilen, sier innsatsleder Nilsen.

– Personen i bilen er ikke fysisk skadet. Han er tatt med til legevakten.

Fryktet ulykke skulle skje

Lokalt bosatt Ronny Nilsen (54) på stedet forteller at innbyggerne lenge har fryktet en slik ulykke: Ulykken har skjedd der en slakk nedoverbakke med 50 sone går over i 40-sone.

– Vi har fryktet lenge at dette skulle skje. Både biler og syklister kjører i full fart nedover den slakke bakken her. Vi har etterlyst fartsdumper, men fikk beskjed om at det fikk vi ikke fordi det ikke var nok ulykker her. Vi fikk heller ikke fotobokser, sier Nilsen til VG.

– Vi er livredde hele tiden. Folk kjører som svin her.

Uoversiktelig sted

Videre forteller Nilsen at ulykken har skjedd utenfor en kiosk med gangfelt rett nedenfor, og at selv uten fart kan farlige situasjoner lett oppstå grunnet veibanens beliggenhet.

– Du ser ikke at det krysser en fotgjenger før du kjører over dem. Sykkelulykken har skjedd vel ti meter fra kioskdøren. En kar i bil har kjørt ut fra kiosken, krysset veien og truffet syklisten i siden, sier Nilsen.