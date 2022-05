HAR FORSTÅELSE: Sylvi Listhaug vokste opp på en gård, på Sjøholt i Ørskog kommune. Her avbildet der i valgkampen i 2017.

Listhaug om kravet fra bøndene: − Skyhøyt

Frp-leder Sylvi Listhaug sier bøndenes krav er «voldsomt høyt». Men hun vil ikke blande seg inn i regjeringens forhandlinger.

Samlet krever bøndene 11,5 milliarder kroner:

2,4 milliarder kroner i kompensasjon for høye kostnader i 2021 og ut 2022.

5,6 milliarder til kostnadsdekning i 2023, mens resten går til inntektsheving: 3,5 milliarder kroner.

– Det er et skyhøyt krav. Vi vil la regjeringen gjennomføre forhandlingene, men det er klart at det kravet er voldsomt høyt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug før jordbruksforhandlingene begynner torsdag.

Advarer mot sult og migrasjonsstrøm

Listhaug sier regjeringen står foran vanskelig balanseøvelse, hvor Frp er veldig opptatt av én ting.

– Vi må sikre at vi har norsk matproduksjon fremover. Det handler om beredskap: Det er en matvarekrise i verden, som kan gi ustabilitet, sosial uro og sult.

– Det igjen, sier hun:

– Kan få langt større konsekvenser for Europa i form av en migrasjonsstrøm fra Afrika og Midtøsten. Det er den store frykten vi har. Derfor må Norge produsere mest mulig mat selv.

– Urettferdig

Hun sier hun forstår at støtten til bøndene oppleves som urettferdig av grupper som ikke har fått støtte i forbindelse med strømkrisen eller de økte kostnadene etter Ukraina-krigen.

Administrerende direktør Jørund Rytman i foreningen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, sa til VG onsdag, at hvis landbruket igjen får store kompensasjoner for økte kostnader, vil det være en stor forskjellsbehandling:

REAGERER: Administrerende direktør Jørund Rytman i foreningen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge.

– Mange av våre bedrifter sliter kraftig og opplever å måtte legge ned. Det er en forskjellsbehandling som oppleves som urettferdig, sa han.

– Den reaksjonen skjønner jeg veldig godt. Vi har ønsket å fjerne avgiftene på drivstoff som nettopp vil komme disse bedriftene til gode – og vi ønsker en makspris på strøm for folk og bedriftene, sier Listhaug, som var landbruks- og matminister fra 2013 til 2015.

Vil fjerne avgifter

– Så det du sier er at både bøndene og bedriftene bør få støtte på grunn av økte kostnader: Har vi råd til en slik økt pengebruk?

– Når statens inntekter øker så mye som vi nå ser, på grunn av høye strømpriser og på olje og gass, da kan vi la være å ta inn så mye til statskassen ved å fjerne avgiftene på drivstoff og sette en makspris på strøm.

Hun sier at deres forslag om det ble stemt ned blant annet av Ap, Sp og Høyre.

FRYKT: Listhaug frykter at mange bønder legger ned driften.

Frp-lederen sier de mener at jordbruksavtale-ordningen må endres, men at slik situasjonen er nå, er det viktigste å sikre at bønder ikke legger ned driften.

– Det viktige er å sikre at vi har matvareproduksjon fremover. Hvis landbruket ikke får økt støtte, risikerer vi at bønder som produserer mye mat, vil legge ned. Det er vi ikke tjent med i en tid hvor matsikkerheten også må sees i et beredskapsperspektiv.