Politimann bøtelagt for seksuelt krenkende adferd – frikjent av retten

Under et kurs i sanitet på Politihøgskolen, skal politimannen ha sagt «føler du deg voldtatt nå» til en kvinnelig student etter en kroppsundersøkelse. Nå har meddommerne i Vestfold tingrett frifunnet mannen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En februardag i 2020 hadde klassen på Politihøgskolen i Stavern kurs i sanitet.

Instruktøren, en politimann i 30-årene, skulle blant annet veilede studentene i pasientundersøkelse og demonstrere hvordan man lette etter blødninger.

Dette ble gjort ved at instruktøren førte hånden sin opp og ned på innsiden av lårene til en kvinnelig student på innsiden av buksen.

Studentene hadde i forkant av kurset tilbrakt dagen utendørs iført varmt tøy.

Under demonstrasjonen i klasserommet skal instruktøren først ha uttalt «her var det klamt». Da han var ferdig med undersøkelsen på den kvinnelige studenten, skal han så ha sagt «føler du deg voldtatt nå?».

Da den kvinnelige studenten svarte nei, skal politibetjenten ha fulgt opp med: «Da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

– Mørk humor

I dommen fra Vestfold tingrett fremkommer det at den kvinnelige studenten ble kontaktet av en kursleder ved Politihøgskolen etter hendelsen, og at studenten da ga uttrykk for at hun ønsket å legge saken død.

Men Politihøgskolen anmeldte instruktøren, som senere ble ilagt et forelegg på 12.000 kroner av Spesialenheten.

Mannen vedtok ikke dette, og saken endte dermed i retten.

Der stod han tiltalt for seksuelt krenkende eller annen uanstendig oppførsel.

I retten forklarte politimannen at han ikke husket å ha sagt uttalelsene det er snakk om, men at han ikke kunne utelukke det.

Han forklarte at dette var en sjargong som han kjente til at ble brukt i forsvaret. Han mente også at han kan være sleivkjeftet og ganske streng, og at han har mørk humor.

– Utslag av grov sjargong

I dommen mot mannen som kom denne uken, ble han frifunnet av et bestemmende mindretall på to meddommere.

En samlet rett er imidlertid enige i at selve undersøkelsen i seg selv ikke var seksuelt krenkende, men det er mannens uttalelser som har vært stridstema i retten.

Meddommerne mente at tiltaltes opptreden var «utslag av grov sjargong og tiltaltes mørke måte å si ting på».

– Flertallet anser tiltaltes adferd og uttalelser kritikkverdig og upassende, men finner at hans handling og uttalelser ligger innenfor det rom for uforsiktig og klønete opptreden som må aksepteres, heter det i dommen.

De mente at «kommentaren om klamhet mer er å regne som en opplysning om at fornærmede var svett. Fornærmede kom direkte fra feltøvelse og var således opphetet etter denne øvelsen».

Fagdommeren mente derimot at mannen burde dømmes, fordi utsagnene vurdert i sammenheng med undersøkelsen hadde seksuelt preg eller var seksuelt ladet.

– Etter mindretallets oppfatning er man i denne saken godt utenfor dagens norm for hva som kan aksepteres av adferd og uttalelser av seksualisert preg i en normal undervisningssituasjon.

– Hva er seksuelt krenkende?

Mannens forsvarer, Carl Henning Leknesund, sier at saken har vært veldig tøff og belastende for hans klient.

– Dette er en hendelse med utslag av en mørk humor, en streng instruktør som har formulert seg på en klossete måte, ikke noe seksuelt i det hele tatt. Man kan godt si at det var klønete uttalelser som burde ha foranlediget en reaksjon, sier forsvareren, men han er bestemt på at saken ikke er en straffesak.

Forsvareren sier at han opplevde at meddommerne i saken var oppegående og at de fulgte godt med.

– Dette straffebudet er skjønnsmessig, og beror på en rettslig standard: Hva er seksuelt krenkende? Det vil kunne variere over tid, og kan endre seg. Jeg har respekt for at fagdommer ser det annerledes, men er glad for at meddommerne kom til den avgjørelsen de gjorde, sier han.

Politihøgskolen, ved kommunikasjonssjef Sandra Pernille Magnussen, sier følgende:

– Vi valgte å oversende saken til Spesialenheten etter at vi fikk kjennskap til hendelsen. Vedkommende har ikke jobbet som instruktør ved Politihøgskolen etter hendelsen. Vi har ingen ytterligere kommentar til saken eller dommen.

Kvinnens bistandsadvokat, Anniken Astrup, ønsker ikke å kommentere saken. Spesialenheten har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.