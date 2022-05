MILJØTALE: Kronprins Haakon taler på et seminar om havklima med deltagere fra næringslivet på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

Kronprinsen: − Vi må få havet tilbake i balanse

Vi må få havet tilbake i balanse, og på den måten verden tilbake i balanse, sa kronprins Haakon da han talte til et hav-seminar i Stockholm.

Av NTB

– Havet blir varmere, det blir mer forurenset og blir mindre robust i møte med den negative påvirkningen fra menneskelig aktivitet, sa kronprinsen i en tale til seminaret som arrangeres av Stockholm Resilience Centre ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Kronprinsen gjorde det klart at havets helse er dårlig.

– Vi må få havet tilbake i balanse og på den måten verden tilbake i balanse. Vi har en kollektiv mulighet og ansvar til å beskytte sjøen, sa kronprinsen.

Og fortsatte:

– La oss ta vare på havet – og dermed ta vare på oss selv.

På Sverige-tur

Kronprinsparet er på et tre dagers offisielt besøk i Stockholm og ledsages av det svenske kronprinsparet på turen. Blant temaene er grønn industriutvikling som ren energi, smart mobilitet og klimavennlige bygg, i tillegg til hav, miljø og helse.

I talen på havseminaret, viste kronprinsen til at havet også forbinder Norge og Sverige.

– Vi er avhengige av havet. I tusenvis av år har havet gitt oss mat, jobber og tilgang til varer. Det har vært vår hovedreisevei, vår innfallsport til verden.

KONGELIG TREFF: Sveriges kronprinsesse Victoria, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Daniel på et seminar om havklima med deltagere fra næringslivet på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

Beskrev sterk havglede

Kronprinsfamilien er kjent for å være glade i vannaktiviteter og har både markert seg som ivrige surfere og kajakkpadlere. De har også jevnlig deltatt i strandrydding.

– Havet forbinder oss – til hverandre, til naturen og til oss selv. Du vet den følelsen, når du stuper i havet og føler en eksplosjon av glede inni deg, når du føler det salte vannet? Når du forstår at du er en del av naturen, og at du er koblet til naturen – men også til deg selv. Når du føler at dette er hvem jeg er som et menneske, du føler at du er i live, ikke sant. Det er i hvert fall delvis derfor jeg elsker havet, sa kronprinsen.