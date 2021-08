Barket sammen om Afghanistan: − Må få en trygg havn i Norge

ARENDAL (VG) Partilederne barket sammen om hva Norge skal gjøre for de som er tvangsreturnert til Afghanistan til internflukt i Kabul. Listhaug advarer mot signaleffekten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må sikre at religiøse minoriteter, kvinneaktivister og at de som er tvangsreturnert kan komme til en trygg havn i Norge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han sier at vi har kriget i 20 år og må ta konsekvensene av en feilslått og mislykket invasjon.

Rødt og SV har krevd at afghanere som ble tvangsreturnert fra Norge til internflukt i Afghanistan bør få en ny vurdering.

Frp-leder Sylvi Listhaug advaarte mot å sende signaler om at afghanere kan få en trygg havn i Norge.

– Vi må hjelpe i nærområdene. Det er millioner av mennesker. Vi så hva som skjedde i 2015. Når man sender signaler om å ønske folk velkommen kommer det flere. Støre sa ti tusen. Vi kan ikke komme i den situasjonen igjen, sier hun.

Hverken statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum støtter SV og Rødts krav.

Det reagerte Lysbakken på.

– Vi snakker ikke om tilfeldige mennesker, men folk som ble tvangsreturnert på grunn av en helt konkret innstramming Norge har gjort og som vi har fått kritikk fra FN for, sier han.

Svenske tilstander

Statsminister Erna Solberg møtte sin utfordrer Jonas Gahr Støre til en helseduell. I den advarte Ap-lederen mot mer markedstenkning i helsesektoren.

– Det forbauser meg at Ap går inn for å ta fra pasienter en lovfestet rettighet om fritt brukervalg, svarer Erna Solberg.

Hun viser til Capio Anoreksi Senter i Bergen som sier til Bergens Tidende at de legger planene på is på grunn av et mulig regjeringsskifte.

Ap-lederen svarer med å advare mot det svenskene har prøvd i sitt helsevesen.

– Her skal vi ikke ha svenske tilstander, sier Støre.

RØDGRØNN TRIO: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen

– Grunnleggende urettferdig

Vedum og Lysbakken åpnet hele debatten med harde ord i en klimaduell.

– Alle de ordene der kan du holde for deg selv, sier til sin rødgrønne kamerat Vedum.

Vedum sier at han brenner for mindre forskjeller mellom folk – og gikk til angrep på nullutslippssoner i byene som SV har foreslått. Han kaller forslaget «grunnleggende urettferdig».

– Jeg blir aldri med på å straffe de som har dårligst råd. Det du snakker om ødelegger norsk klimapolitikk. Vi kan gjøre mange ting. Dette er bare symbolpolitikk. Det er millionærene som har god råd som tjener på det, sier Vedum og langer ut:

– Det er moralisme, bedrevitende, det hjelper de rike, sier han.

forrige











fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Helge MIkalsen

Ut mot «luksusforbruk»

Også Venstre-leder Guri Melby og Moxnes barket sammen om klima og fordeling.

– Noen har dobbelt så mye utslipp som resten. Det er de ti prosent rikeste, som tar privatfly fra Oslo til Kragerø. Det må være rettferdig, og vi må ha slutt på luksusforbruk, sier Moxnes, som foreslår at de med best råd skal ta regningen.

– Planeten skiller ikke på om du er fattig eller rik. Jeg synes det er rettferdig at alle skal betale like mye. Så får vi bruke andre virkemidler på å jevne ut, svarer Melby.