ULSTEIN MØTER VELGERNE: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) kjemper for en plass på Stortinget fra Hordaland. I Bergen sentrum ble han utfordret av Live Elisabeth Michelet om KrFs klimapolitikk. Foto: Helge Skodvin

KrF-statsråd slåss for sitt politiske liv: Provosert av bensinpris-debatt

BERGEN (VG) Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) sier at han er opprørt og provosert over at bensinpriser er blitt et stort valgkamptema, og at det stjeler fokus fra sultkatastrofer. Han er spydspiss i KrFs kamp om å overleve som stortingsparti.

Av Alf Bjarne Johnsen og Helge Skodvin (foto)

Publisert: Nå nettopp

Med støtte fra bare 3,3 prosent av velgerne på VGs siste partibarometer, mangler Kristelig Folkeparti om lag 20 000 stemmer på å komme over sperregrensen.

På denne målingen er Ulstein og KrF-nestleder Olaug Bollestad hårfint inne på Stortinget, på skjøre direktemandater i Hordaland og Rogaland.

Ulstein sier at viktige verdisaker utelates fra valgkampen uten KrFs stemme:

– Jeg skulle ønske vi kunne løfte blikket mer, sier Dag Inge Ulstein til VG.

Han tok sin tørn på KrFs valgkampstand i Bergen sentrum lørdag ettermiddag. Der forsøkte han å forklare velgere hvorfor han mener KrF er viktig i norsk politikk:

– Jeg er stolt av å tilhøre et parti som omtaler internasjonal solidaritet aller først i partiprogrammet, sier han.

– Men KrF risikerer å falle ut av Stortinget?

– Ja, det er mye som står på spill for KrF nå. Men ikke bare for KrF. Dagens ettåringer kan være de siste som mottar kontantstøtte. Det er så mye i familiepolitikken som KrF står alene om, og som står på spill uten oss, sier han.

I et innlegg i Bergens Tidende lørdag forteller Ulstein hva som gjør han opprørt: Bensinpris-debatt og motstand mot å dele vaksiner med den tredje verden.

Ikke rom for sult-debatt

– Hva er det med bensinpris-debatten som opprører deg?

– 500 000 mennesker kommer til å sulte i morgen, som ikke gjør det i dag. Så raskt vokser katastrofen. En halv million flere hver dag. At det ikke er rom i valgkampen for å snakke om, det, provoserer meg. To tredeler av flyktningene i verden flykter på grunn av klimaendringer, og så er noen her hjemme mest opptatt av bensinpriser og mer olje. Det opprører meg virkelig.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg skulle ønske det ble mindre om mitt og mine, sier bistandsministeren.

– Jeg hadde aldri trodd at Senterpartiet ville hente hjem igjen vaksiner som vi hadde sendt til lavinntektsland. Vi har kommet oss godt gjennom pandemien. Den er bare så vidt i gang i lavinntektslandene – og så ville Trygve Slagsvold Vedum ta ut et betydelig opsjoner på vaksiner tilbake for å vaksinere raskere her. Det er en skam, sier Ulstein.

Sp: Savnet patentstøtte fra KrF

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, svarer Ulstein:

– Han burde spart seg mot å bruke så harde ord mot andre politiske saker i en valgkamp med mange små og store saker, nasjonale og internasjonale, og unngå å sette dem opp mot hverandre. Bensinpriser og avgifter skaper sosiale ulikheter og treffer de som har minst, sier hun.

– Så er det riktig at Sp stilte spørsmål ved bruken av noen hundre tusen doser, men da må jeg minne om at vi støttet helhjertet opp om det store vaksinesamarbeidet hov Norge skaffer 25 millioner doser til fattige land. Og da lurer jeg på hvorfor Ulstein og KrF ikke støttet Sp i spørsmålet om å oppheve patenter for vaksinene, sier Marit Arnstad.

NYSGJERRIG: Dag Inge Ulstein tok seg god tid til å forklare KrFs politikk til velgeren Morten Gundersen (22), som spurte ut KrF-kandidaten om klimapolitikk og forbruk. Foto: Helge Skodvin

Fredag og lørdag har Dag Inge Ulstein vært i store deler av Hordaland for å vekke velgere for KrF.

I Bergen sentrum stoppet velgeren Live Elisabeth Michelet for å høre mer om KrFs politikk, og om de vil stoppe oljeletingen. Ulstein sier at partiet vil stoppe leting i nye områder, og legger til at styrkeforholdet mellom partiene er viktige i forhandlinger.

Ber kristne stemme KrF

I juni oppfordret redaktør Bjarte Ystebø i den kristne avisen Norge Idag alle kristne til å stemme på KrF i høstens stortingsvalg, og at kristenfolket vil lide et stort tap dersom partiet faller ut av Stortinget.

Ystebø sier til VG at han står fast ved oppfordringen om å «stemme gult»:

– Vi som kristne er under et voldsomt press. Noen må forsvare våre interesser, som friskoler, og rusinstitusjoner, og stå imot de som vil ta pengene fra dem, sier han.

OPPFORDRING TIL KRISTNE: Bjarte Ystebø, fotografert på KrFs landsmøte i 2017. Foto: Ned Alley / NTB

KrF-utfordrere

I Hordaland konkurrerer KrF mot Partiet De Kristne, PDK, og mot nykommeren Sentrum, som mange på KrFs venstreside sluttet seg til etter partistriden og veivalget i 2019.

Begge har tidligere KrF-ere på toppen av sine lister: Tomas Moltu (52) i PDK har vært skolebyråd i Bergen for KrF. Sentrums liste toppes av Hordaland KrFs tidligere fylkesleder Dag Sele (57).

– Jeg vet ikke om PDK eller Sentrum har profiler som vil tiltrekke seg veldig mange stemmer. Men alle som kan stjele stemmer fra KrF er jo en trussel mot partiets plass på Stortinget, sier Bjarte Ystebø.

– Tror du at Dag Inge Ulstein berger KrFs stortingsplass i Hordaland?

– Jeg merker en gryende mobilisering for KrF, Det blir uhyre spennende, men jeg tror det blir stang inn for både Dag Inge Ulstein og for at KrF lander et valgresultat på riktig side av sperregrensen, sier Idag-redaktøren.

PS: Bjarte Ystebø er faren til Joel Ystebø, står på tredjeplass på Hordaland KrFs stortingsliste.