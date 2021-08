TRE OMKOMMET: Tre personer mistet livet i trafikkulykken i Flå.

Tre personer omkom i trafikkulykke i Flå: − Jeg står med tårer i øynene

FLÅ (VG) Både Flå og Krødsherad kommune har satt krisestab etter at en lastebil og en personbil var i en møteulykke mandag kveld. Tre personer, som var i personbilen, er bekreftet omkommet.

Tirsdag morgen bekreftet politistasjonssjef i Hallingdal, Brit Fyksen, at tre personer mistet livet i en trafikkulykke på riksvei 7 midt mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal klokken 22.21 mandag kveld.

Ordfører i Flå kommune, Merete Grandrud (Ap), sier til VG ved 13-tiden at politiet fortsatt ikke har sikker identitet på de avdøde.

Hun bekrefter at det ble funnet omkommet i en utbrent bilen.

– Det er en stor tragedie som har rammet et lite lokalmiljø. De fleste kjenner hverandre godt, og det er mange som føler på en redsel nå. Mine første tanker går til familie og deres nærmeste, sier Grandrud.

Ordføreren forteller videre at det også har blitt satt krisestab i nabokommunen Krødsherad, og at både Flå og Krødsherad ivaretar pårørende og vitner med psykososialt kriseteam.

– Jeg står med tårer i øynene som ordfører. Jeg ser ned på flagget her på halv stang, og er sterkt preget av at det er personer i vår kommune som er revet bort, sier Knut Martin Glesne, ordfører i Krødsherad.

Ordføreren opplyser at kommunen vil Krøderen ungdomsskole oppe i kveld. Også i Flå kommune vil kommunestyresalen holde oppe for de som ønsker et sted å komme.

Krimteknikere tilkalt

Ulykkesanalysegruppen (UAG-gruppen) fra Statens Vegvesen, som etterforsker alvorlige ulykker, var på plass natt til tirsdag. Også krimteknikere ble tilkalt.

– Politiet har avhørt vitner, og gjort flere tekniske og taktiske undersøkelser. Nå må vi samle trådene og forsøke å få rede på årsaken til ulykken, sier Fyksen.

– Det viktigste er å sørge for at de pårørende og nærmeste blir ivaretatt, understreker hun samtidig.

Ved 11.30-tiden opplyser politistasjonssjefen at politiet og Statens vegvesen fortsatt jobber på stedet.

GODT FØRE: Det skal ikke ha vært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Kollisjonen skjedde ifølge NTB på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Fortsatt stengt vei

Politiet opplyser om at veien vil være stengt i lang tid fremover.

Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy på vei vestover må kjøre via E16.

